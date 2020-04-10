Российский режим продолжает политику убийц Катыни

Завышенная ожидаемая стоимость – прямой путь к потерям. Чтобы доказать это, мы построили регрессионную модель на основе данных о закупках природного газа. (укр.)
В этом году исполняется 80 лет одному из ужасных военных преступлений коммунистического режима - массовой казни военнопленных офицеров польской армии, известный нам как Катынское преступление.
Удалось ли Высшему антикоррупционному суду решить проблему длительного судебного рассмотрения дел? Сколько дел в данный момент находится в суде и сколько приговоров уже вынесено? (укр.)
Правительство предлагает полностью убрать финансирования по бюджетной программе Минздраву, посвященной медицинском образовании, в частности – из той части, которая финансирует непрерывное профессиональное развитие врачей. (укр.)
Вирус легкомыслия (вирус Зеленского),в прошлом году поразил 73% избирателей страны, сменив ее политическую карту, и сейчас мутирует в поисках возможности в дальнейшем паразитировать на пациенте – чтобы тот кашлял, но жил. (укр.)
Карантин в Украине продолжается уже месяц. Каковы масштабы экономических потрясений? Счет идет на миллиарды гривень. (укр.)
Быть примером, не значит быть идеальными – потому что если мы ошибемся, сделаем что-то не так – мы можем быть хорошим примером, если уметь признать ошибку, извиниться, исправить ситуацию. (укр.)