Когда Украина получит препараты против коронавируса

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Четверг, 02 апреля 2020, 11:30
Михаил РадуцкийМихайло Радуцький
председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Місяць тому Дональд Трамп пообіцяв світу "швидку" вакцину від коронавірусу. Але поки ані вакцини, ані ліків не створено.

Однак фахівці в багатьох країнах, борючись із вірусом, виявили, що деякі препарати – наприклад, протималярійні, ті, що застосовуються в терапії аутоімунних захворювань і ВІЛ, – дозволяють полегшити перебіг хвороби і прискорити одужання.

Ситуація ускладнена тим, що у багатьох країнах ввели заборону на експорт згаданих ліків – їм важливо задовольнити внутрішній попит.

Наш парламент, до слова, також прийняв законопроєкт про кримінальну відповідальність за вивезення з України протиепідемічних засобів.

Тому вирішити питання про постачання препаратів до нашої країни в необхідних обсягах можна лише на рівні міждержавних переговорів.

Нам уже вдалося домовитися з індійськими партнерами щодо трьох найменувань препаратів, іще щодо одного очікуємо рішення. Судячи з інтонацій, рішення може бути позитивним.

Але в Україні є і своя фармацевтична галузь, потужні виробництва. П'ять вітчизняних фармацевтичних підприємств мають сировину і готові хоч завтра розпочати випуск цих препаратів.

Питання в тому, що спочатку доведеться домовитися із власниками патентів. А це, запевняю, непросто і нешвидко.

А ми не маємо права втрачати час.

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Комітет із питань здоров'я нації вже працює над вирішенням цього питання.

Із фахівцями розробляємо юридичний механізм, як, не порушуючи авторських прав і не наражаючи Україну на судові процеси, оперативно запустити виробництво.

До найближчої позачергової сесії Комітет готує законопроєкт, який дозволить українським підприємствам, не чекаючи на офіційне патентування препарату (яке може затягнутися на місяці), випускати необхідні препарати під час пандемії.

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Правові підстави для використання препаратів уже створені.

На позачерговому засіданні Верховна Рада прийняла розроблений Комітетом законопроєкт №3268 про спрощення доступу на ринок ліків, які проявили свою ефективність у лікуванні COVID-19 у міжнародній практиці.

Тепер завдання Міністерства охорони здоров'я – максимально швидко включити ці препарати до протоколу, затвердити їх наказом і надати лікарям.

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Нагадую лише про те, що лікарі зможуть застосувати препарати, які не пройшли клінічних випробувань в Україні, за умови згоди пацієнта або його родичів off-label use, тобто поза інструкцією.

Михайло Радуцький, спеціально для УП

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Темы: коронавирус Covid-2019 вакцинация здоровье Украина
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