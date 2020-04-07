Как Коломойский помогает Зеленскому решиться, или 16 тысяч правок от олигарха и Ко

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Вторник, 07 апреля 2020, 11:00
Сергей ФурсаSergey Fursa
инвестиционный банкир

Посипаки Коломойского продолжают саботировать принятия антиколомойского закона, необходимого как для того, чтобы загребущие руки олигарха держались подальше от денег украинских налогоплательщиков, так и для продолжения сотрудничества с МВФ.

А это сотрудничество, в свою очередь, необходимо, чтобы Украина не пошла по пути экономической катастрофы и чтобы в ближайшие месяцы у государства были деньги поддерживать тех, кто пострадал от карантина.

Ну, и конечно для того, чтобы не было дефолта.

Посипаки Коломойского уже подали в законопроект 16 000 правок.

16 тысяч правок. В закон из 100 абзацев, который состоит из 16 тысяч слов.

Судя по всему, Коломойский платит за каждую правку. Отдельно. Стимулируя депутатов подавать все больше и больше.

Самым простимулированным оказался депутат Поляков, который подал уже 6 тысяч правок.

Это больше, чем все ОПЗЖ смогло родить правок для саботажа закона о рынке земли.

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И тут вопрос.

То ли господин Поляков – самый жадный.

То ли у него и его помощников просто передоз от какого-то универсального энергетика из Колумбии, позволяющего подавать и подавать правки бесконечно, переставляя словами местами.

То ли господин Поляков недавно проигрался в казино и теперь должен денег так много, что готов подавать правки к чему угодно, лишь бы за это платили.

В общем, у человека явно проблемы и он просто кричит своими правками об этом.

Конечно, там отличились и другие посипаки олигарха. Ну, на то они и его верные слуги, чтобы делать то, что он скажет. Тут дело такое. Кто на что учился. Кто кому денег должен.

Они свое дело сделали. Заслужили дозу презрения и насмешек. Получили причитающиеся. И основной вопрос не к ним.

Основной вопрос – что теперь с этим абсурдом делать.

Очевидно, спам-правки это универсальный метод заблокировать работу парламента.

И если кто-то еще не понял во время земельного закона, то теперь до самых талантливых должно дойти, что просто голосовать правку за правкой нельзя.

Потому что пока депутаты будут голосовать, экономика будет лететь в пропасть и появятся злые люди, которые будут доставать уже "ленту за лентою".

Коломойский и Ко довели ситуацию до абсурда. И это должно помочь президенту наконец произнести слово "Коломойский" и найти политическую волю пойти по короткому пути.

А если путь ему не нравится, то принять такие изменения в регламент, чтобы этот путь появился.

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Потому что у президента нет выбора. Можно, конечно, целый год идти по поправкам. Но времени нет. Деньги нужны уже на вчера. И завтра они будут нужны еще сильнее.

И курс гривны укрепляется именно потому, что в прошлый понедельник все поверили, что в офисе президента отыскали пару тестикул для того, чтобы поставить олигарха на место.

И если это только показалось, если их за неделю потеряли, то все ожидания в экономике развернуться на 180 градусов.

И тогда будет уже точно не до поздравления Ирины Билык с творческим или еще каким-либо юбилеем.

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Коломойский и Ко помогают президенту решиться. Именно огромным количеством правок. Потому что теперь каждому понятно, в чем их смысл.

Понятно, что ситуацию довели до абсурда.

Понятно, что откровенно издеваются. То ли над президентом, то ли над его народом. А может, над всеми разом. И если не сейчас разрубить этот гордиев узел, то уже никогда.

Фактиески, не важно, 16 тысяч правок или всего 4 тысячи. Не имеет значения. И то, и то число затягивало бы рассмотрение закона на неприемлемо длительный срок.

А еще понятно, как конкретные депутаты ставят на кон судьбу всей страны.

Что бы там ни выдумывали посипаки Коломойского, в текущий кризис деньги можно взять только у МВФ.

Не будет МВФ – не будет денег. Не будет денег – будет экономическая катастрофа.

И выбор очень простой. Для президента.

И он должен в этот раз не извиняющимся тоном в Раде просить проголосовать то, к чему у него самому много вопросов, как было при голосовании в первом чтении.

Потому что извиняться, фактически, перед олигархом за то, что не хочешь отдать ему деньги украинцев, как-то не очень достойно.

Он должен сделать наконец выбор. Окончательный. Между Коломойским и Украиной. И озвучить этот выбор.

Сергей Фурса

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Фурси

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: Коломойский Зеленский Верховная Рада олигархи МВФ


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Сергей Фурса Как Коломойский помогает Зеленскому решиться, или 16 тысяч правок от олигарха и Ко
Пока депутаты будут голосовать правку за правкой все 16 тысяч предложенных правок к антиколомойскому законопроекту, экономика будет лететь в пропасть, и появятся злые люди, которые будут доставать уже "ленту за лентою".
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