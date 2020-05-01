экс-советник министра по делам ветеранов, ВОТ и ВПО

"Восстановить мир на Донбассе", "вернуть Донбасс в Украину" – эти два тезиса сплотили вокруг президента Зеленского больше 70% избирателей.

Казалось бы, две абсолютно разные целевые аудитории, с разными потребностями и ожиданиями. Одни не хотят проиграть, другие хотят победить. Обе эти категории сегодня разочаровываются.

Альтернативные Минску сценарии, про которые говорили во время предвыборной кампании и которые в спешке пытались реализовать в последние 4 месяца, очевидно не срабатывают.

Однако все это – геополитика, за которой мы в очередной раз теряем рядовых граждан. А именно они стали настоящим источником власти команды Зеленского.

В то время пока мы заговариваем проблему Донбасса в Минском, Нормандском и альтернативных форматах, все больше граждан Украины, вынужденных проживать на территории ОРДЛО, по упрощенной процедуре получают российские паспорта в то время, когда в Киеве активно обсуждают форму нового Координационного совета.

В данный момент уже около 200 тысяч наших сограждан получили российские документы. В случае, если не изменится стратегия государства, к концу этого года число украинцев с российскими паспортами может удвоиться.

К сожалению, в вопросах реинтеграции мы опять уходим от конкретных людей к вопросам территорий. Именно такая риторика была характерна для команды Порошенко.

Предыдущее, первое правительство президента Зеленского задекларировало очень правильный тезис: прежде всего мы ведем борьбу за реинтеграцию украинцев в Крыму и Донбассе, а затем говорим про возврат территорий.

Для этого чиновники искали в сухой статистике судьбы и проблемы конкретных людей. И это дало свой результат. Как это выглядело тогда?

Прежде всего мы изучили мнение экспертного сообщества и правозащитных организаций, предложив им партнерство. Так сформировался прагматичный подход, учитывающий интересы государства и простых граждан, проживающих на временно оккупированных и пострадавших от конфликта территориях: "украинские товары туда, деньги оттуда", "упростить процедуру пересечения линии соприкосновения – значит заново открыть для людей Украину".

Совместно с гуманитарными партнерами мы начали разрабатывать и реализовывать стратегию "малых дел". Узаконили возможность пересечения линии разграничения по свидетельству о рождении для детей, сняли искусственные барьеры для перевоза товаров физическими лицами.

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Начали процесс дерегуляции административных услуг. Например, регистрация фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях не в судах, а у нотариусов. Запустили государственную программу компенсации за разрушенное в ходе боевых действий жилье.

Поставили для себя цель – в разы увеличить количество обучающихся в украинских вузах студентов с ОРДЛО и Крыма. Разработали проект стандартизации работы КПВВ и улучшения сервиса при пересечении линии соприкосновения для наших граждан.

Создали эффективные механизмы взаимодействия с депутатами Верховной Рады из профильного комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

И опять-таки – к методам работы. Изучение вопроса. Консультации с целевой аудиторией – жителями Луганской и Донецкой областей, экспертами и общественными организациями, депутатами ВР. Совместная разработка проектов нормативных документов. Голосование на заседаниях правительства.

Не скажу, что это был турборежим. Однако это было быстро, по-новому, эффективно. ЭТО РАБОТАЛО. Всего лишь одно постановление правительства и один приказ Минвета привели к значительному увеличению пересечений линий разграничения и росту товаропотока на временно оккупированные территории.

Жители временно оккупированных территорий восстановили доверие к одному из базовых символов украинской государственности – национальной валюте (гривне).

Нам бы этот курс не просто поддержать, а еще и усилить – тогда бы могли говорить об эффективной реинтеграции людей в украинское культурное и правовое пространство.

Почему бы Украине не отменить плату за получение первого паспорта гражданина страны для жителей временно оккупированного Донбасса и Крыма? Цена вопроса – 345 гривен (126 грн – админуслуга, 219 грн – бланк).

Почему бы, проанализировав пассажиропоток, не открыть передвижные центры предоставления админуслуг рядом с КПВВ?

Не лишним было бы и внедрение реально работающих цифровых механизмов предварительного оформления документов для жителей временно оккупированных территорий. В этом случае оформить и получить паспорт гражданина Украины ребенок из ОРДЛО сможет за одну поездку.

Необходимо закончить работу над предоставлением дополнительных конкурентных возможностей детям из временно оккупированного Донбасса и Крыма, чтобы они могли получать качественное образование в лучших украинских вузах, а не только в так называемых "переехавших" учебных заведениях.

К сожалению, все позитивные наработки экспертной среды и предыдущей команды пока отложены в долгий ящик.

Нельзя говорить, что процесс реинтеграции свернулся. Нет. Но и прогресса в этом направлении не заметно. Реинтеграция "встала на паузу". А жизнь-то не прекращается.

Молодежь Донбасса, почувствовав помощь государства, может стать носителем украинской культуры. А может – чуждых для украинской государственности идей. Разница всего-то в пару недель карантина, закрытых КПВВ и усложненных процедурах получения паспортов.

Я искренне считаю, что люди – главное богатство государства. Поэтому потерянные люди – это потерянное богатство.

Артем Салихов, для УП

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