Российско-китайский пропагандистский фронт: спецоперация "Тайные американские биолаборатории"

47 просмотров
Среда, 06 мая 2020, 15:00
Дмитрий СинченкоДмитро Сінченко
глава ОО "Ассоциация Политических Наук"

Нещодавно МЗС Китаю висловилось щодо небезпеки американських біолабораторій. 

Майже в унісон цю тему підхопили російські ЗМІ та окремі українські телеканали. А розпочалась історія ще зо два тижні тому, коли депутати Кузьмін та Медведчук звернулись із занепокоєнням щодо роботи цих лабораторій.

Тема таємних біолабораторій, безперечно, є черговою інформаційною спецоперацією неформального російсько-китайського блоку проти західних демократій. Вона цілком вкладається у всю попередню логіку інформаційної війни. 

Під цю війну вже створено потужну інфраструктуру по всьому світу – телеканали, інформаційні портали, ботоферми, громадські і політичні організації. Це недешеве задоволення, тому не дивно, що ці інструменти постійно застосовуються з приводом і без.

Чи може це бути небезпечним? Лише ця конкретна дезінформація – ні, не може. Небезпека полягає у системності та злагодженості таких спецоперацій, які російські і китайські пропагандисти проводять постійно і достатньо давно. 

Навіщо таким країнам, як Китай та Росія, просувати цю тему під час коронавірусної кризи?

Сьогодні Китаю важливо розмити свою відповідальність за поширення коронавірусу у світі і відвести увагу світової спільноти від американських звинувачень. А найкращий захист – це напад. Тому китайці нападають. 

Росія – це союзник Китаю у глобальній війні проти західного світу, і тому вона надає і надаватиме всю необхідну підтримку китайським інформаційним диверсіям.

Чи загрожує Україні знову опинитись в центрі міжнародного скандалу? 

Звісно, може, проте не через Медведчука чи Кузьміна. 

Головна загроза для України – це дії команди Зеленського, які все частіше йдуть в унісон із проросійськими партіями ОПЗЖ та Шарія. Коли якісь заяви лунають від політиків, які завжди вважалися проросійськими, але не провладними, то на них у світі мало хто взагалі звертає увагу. 

Проте тоді, коли це починають робити представники партії влади, з цим доводиться рахуватись. А дії провладної команди переважно вигідні Москві і ведуть до поступової капітуляції перед Путіним. 

Складається враження, що країною керують російські агенти, яким цілком під силу організувати новий міжнародний скандал за участі України.

Дмитро Сінченко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Темы: Росcия Китай Зеленский Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Россия 9 мая устроит 47 авиапарадов: над Москвой пролетят 75 самолетов и вертолетов 6 мая 2020, 11:20
Чехия инициирует переговоры с РФ: снять напряженность из-за снесенного памятника 6 мая 2020, 10:13
Facebook удалил почти 100 учётных записей, связанных с Россией 6 мая 2020, 08:14
Дмитрий Синченко
Слово не воробей, или Прослушка для преЗЕдента
Рецепты против популизма, или Как заполучить сознательного избирателя
Нетипичные коррупционные схемы местного уровня, или 22 лишних дней 2019-го
Е-петиция – есть результат
Возможны ли "Новые лидеры" без новых партий?
Политический рецидив экс-регионалов. Топ-5 коррупционных кейсов Кировоградщины
Украина, геополитика и энергоэффективность
Все колонки автора

Колонки

Дмитрий Синченко Российско-китайский пропагандистский фронт: спецоперация "Тайные американские биолаборатории"
Тема тайных американских биолабораторий, безусловно, является очередной информационной спецоперацией неформального российско-китайского блока против западных демократий. Есть ли угроза, что Украина снова может оказаться в центре международного скандала? (укр.)
Кристина Бродич Что за фарс происходит вокруг медицинской реформы
Медицинская реформа, которая уже внедрена на первичке, не устраивала только тех, кто не хотел или боялся работать. Искать новые решения, учиться. (укр.)
Юлия Пашковска Почему Украина не сможет остаться в стороне мирового Нового зеленого курса
Новый зеленый курс – это дорожная карта реформ для преодоления климатического кризиса и социальной несправедливости, адаптированная под каждую страну. (укр.)
Светлана Романко Хозяйствование по-новому, или Как климатический кризис меняет экономику
В кризис традиционно бедные страдают сильнее, чем богатые, и слабым труднее вернуть свое состояние и достижения. Нет, это не про коммунизм или социализм. Это о социальной справедливости с точки зрения климатических изменений. (укр.)
Алексей Стародубов Реинтеграция территорий или фейк национального масштаба?
Недавно вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников дал базовое, программное интервью. Если анализировать выступление политика, то, к сожалению, все очень напоминает риторику нескольких прошедших лет.
Любомир Зубач Последствия "реформы" Архстройконтроля: растут незаконные застройки
Мы начинаем пожинать плоды так называемой реформы Госархстройконтроля: когда вроде бы боролись с коррупцией, а в действительности дали карты в руки недобросовестным застройщикам. (укр.)
Андрей Якубув 17 лет одиночества: почему Украина празднует День Европы отдельно от стран ЕС
Праздник европейского единства – День Европы – в Украине стал символом разночтений с ЕС. Ведь отмечаем мы его в другой день, чем остальная Европа. (укр.)