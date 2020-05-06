Российско-китайский пропагандистский фронт: спецоперация "Тайные американские биолаборатории"

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Среда, 06 мая 2020, 15:00
Дмитрий СинченкоДмитро Сінченко
глава ОО "Ассоциация Политических Наук"

Нещодавно МЗС Китаю висловилось щодо небезпеки американських біолабораторій. 

Майже в унісон цю тему підхопили російські ЗМІ та окремі українські телеканали. А розпочалась історія ще зо два тижні тому, коли депутати Кузьмін та Медведчук звернулись із занепокоєнням щодо роботи цих лабораторій.

Тема таємних біолабораторій, безперечно, є черговою інформаційною спецоперацією неформального російсько-китайського блоку проти західних демократій. Вона цілком вкладається у всю попередню логіку інформаційної війни. 

Під цю війну вже створено потужну інфраструктуру по всьому світу – телеканали, інформаційні портали, ботоферми, громадські і політичні організації. Це недешеве задоволення, тому не дивно, що ці інструменти постійно застосовуються з приводом і без.

Чи може це бути небезпечним? Лише ця конкретна дезінформація – ні, не може. Небезпека полягає у системності та злагодженості таких спецоперацій, які російські і китайські пропагандисти проводять постійно і достатньо давно. 

Навіщо таким країнам, як Китай та Росія, просувати цю тему під час коронавірусної кризи?

Сьогодні Китаю важливо розмити свою відповідальність за поширення коронавірусу у світі і відвести увагу світової спільноти від американських звинувачень. А найкращий захист – це напад. Тому китайці нападають. 

Росія – це союзник Китаю у глобальній війні проти західного світу, і тому вона надає і надаватиме всю необхідну підтримку китайським інформаційним диверсіям.

Чи загрожує Україні знову опинитись в центрі міжнародного скандалу? 

Звісно, може, проте не через Медведчука чи Кузьміна. 

Головна загроза для України – це дії команди Зеленського, які все частіше йдуть в унісон із проросійськими партіями ОПЗЖ та Шарія. Коли якісь заяви лунають від політиків, які завжди вважалися проросійськими, але не провладними, то на них у світі мало хто взагалі звертає увагу. 

Проте тоді, коли це починають робити представники партії влади, з цим доводиться рахуватись. А дії провладної команди переважно вигідні Москві і ведуть до поступової капітуляції перед Путіним. 

Складається враження, що країною керують російські агенти, яким цілком під силу організувати новий міжнародний скандал за участі України.

Дмитро Сінченко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Темы: Росcия Китай Зеленский Украина
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