Смотреть можно, трогать – нет: 10 редакций закона "О предотвращении коррупции" за полгода

1002 просмотра
Пятница, 08 мая 2020, 14:00
Андрей БоровикAndrii Borovyk
исполнительный директор Transparency International Ukraine

6 травня Комітет з питань антикорупційної політики знову взявся за закон "Про запобігання корупції" і знову хоче змінити перелік суб'єктів, які зобов'язані декларуватися. 

І це при тому, що якраз до карантину вже переглядали це "коло суб'єктів декларування". Тоді, 4 березня, депутати додали до переліку декларантів членів Ради Національного банку України.

Отже, Антикоркомітет рекомендував підтримати законопроєкт 3355-1 за основу і в цілому. 

Перед тим, як зануритися в деякі тонкощі документу, обурюся. За останні пів року (з 18 жовтня) з'явилось вже 10 редакцій цього закону! Тобто якщо (чи коли?) парламент проголосує його, це буде вже 11-та редакція за 6 місяців.

Навіть Головне науково-експертне управління Ради у своєму висновку каже, що навряд чи можна визнати ефективним законодавчим кроком те, що "протягом незначного періоду часу пропонується фактично втретє внести зміни до однієї й тієї ж норми Закону".

Чому втретє? Бо новий парламент спершу проголосував за зміни у жовтні, потім депутати "відредагували" та підтримали голосами новий варіант у березні.

Переконаний, якби народних депутатів запитати про норми декларування, які ті підтримують, історія "як звати прем'єра, за якого ви щойно голосували" повторилася б.

А дія цього закону поширюється не лише на топчиновників, суддів і правоохоронців, але й на депутата сільської ради, провідного спеціаліста РДА в області та головних лікарів. То як людям зрозуміти, яка ж редакція є актуальною? Тим паче посеред хвилі декларування, яка почалася 1 січня і триватиме до 1 червня.

Суть законопроєкту: загрози є чи все-таки нема?

Перше. Неповнолітніх дітей хочуть вивести з переліку осіб, який декларант обов'язково має вказувати. Хіба що вони проживають разом, ведуть спільний побут і мають взаємні права та обов'язки. 

Читайте також: Діти – не члени сім'ї? Пропозиції депутатів наприкінці декларування

Що в цих словах бачить антикорупціонер? А те, що декларанти можуть переписати майно на своїх малолітніх дітей. А проконтролювати таке непросто, хоча й дуже варто – і НАЗК, і НАБУ, і громадськості.

Друге. Посадовці юросіб публічного права. За цією редакцією адміністраторів, розпорядників, господарників на підприємствах та в установах декларуватиметься значно менше. Звітуватимуть лише особи, які постійно або тимчасово обіймають посади керівників, заступників керівників цих юросіб, керівників структурних та/або відокремлених підрозділів та їхніх заступників. Якщо постаратися, то в якійсь ДПшці можна змінити посадові інструкції чи статути, аби не втрапити у цю вже вужчу категорію.

Саме тому необхідно провести серйозну роботу та запровадити єдине трактування понять "структурний/відокремлений" підрозділ і загалом підхід до юридичних осіб, які потрапляють під дію закону. Як свого часу зробили у законі "Про публічні закупівлі".

Третє. Президентські радники та помічники, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, теж не декларуватимуться.

Реклама:

Тут би я відступив на крок назад, аби побачити ширшу картинку. Адже в умовах відсутності законодавства про лобіювання подібні законодавчі зміни можуть спровокувати зловживання посадовців. 

Що б не стояло на Банковій – Адміністрація, Секретаріат чи Офіс – домовлятися, на жаль, все одно вночі йтимуть туди та через тих, які мають широкі можливості та вплив на главу держави. А про їхнє майно ніхто нічого не знатиме.

Четверте. Як я вже писав, у жовтні до декларантів додали патронатну службу (помічників посадовців), а в березні їх звідти вилучили. Зараз же комітет підтримує ідею повернути туди помічників суддів Конституційного суду. Чому саме їх і чому лише їх – пояснювальна записка делікатно промовчала. 

Окрім них, звітувати про статки почнуть голови та їхні заступники наглядових рад акціонерного товариства, у статутному капіталі якого понад 50% акцій прямо чи опосередковано належить державі. 

П'яте. Юристи Transparency International Ukraine ще вказують на ризики, пов'язані з можливою зворотною дією у часі, що не є припустимим. Тобто якщо зміни набудуть чинності у червні, то чиновник має звітувати про фінанси саме з червня, а не за свої зимові чи весняні заробітки. Утім, за цим вже має стежити НАЗК.

І насамкінець. Один з аргументів авторів цього законопроєкту такий: документ безумовно буде сприяти більш ефективному виконанню" обов'язків суб'єктами антикорупційного законодавства, зокрема і для вжиття заходів із протидії COVID-19.

Я розумію, хоч і не схвалюю бажання скористатися пандемією як вікном можливостей. Але, зважаючи на наполегливу, методичну та невідступну працю депутатів з "антикорупційним" законом, хочеться повторити відомі слова з американських фільмів: "Дивитися можна, чіпати – ні".

Принаймні не зараз.

Андрій Боровик, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Темы: законодательство коррупция Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Материалы по теме
Только деньги: Зеленский отменил штрафные баллы за нарушение ПДД 7 мая 2020, 16:55
В "Слуге народа" придумали, как расправляться с министрами, которые "недотягивают" 7 мая 2020, 16:32
(Не)прикосновенные? Стоит ли ждать депутатских "посадок" 7 мая 2020, 14:00
Андрей Боровик
Сложный путь к простым победам: зачем работают офисы поддержки реформ
Конституционный кризис: как решать проблему
Что меняли в Конституции Украины за годы независимости?
Белые пятна на антикоррупционной карте Зеленского
Смотреть можно, трогать – нет: 10 редакций закона "О предотвращении коррупции" за полгода
Высший совет правосудия – инструмент давления на судей?
Безжалостные цифры, или Что скрывает нынешний Индекс восприятия коррупции
Все колонки автора

Колонки

Роберт Лорян Информационная изоляция Донбасса или Еще один "грех" Facebook
Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Александр Салиженко ̶Н̶е̶ для прессы. Почему Раде следует восстановить прозрачность
Елена Щербан Как Банковая планирует дальше блокировать назначение Клименко руководителем САП
Руководство страны может попытаться использовать ручную комиссию сейчас, затянув назначение Клименко на несколько месяцев и переиграть уже даже утвержденные результаты (укр.).
Ирина Кобец Кредиты и ипотека во время войны
Как государство поддерживает тех, у кого есть кредиты в банках и что делать, чтобы не допустить массового банкротства после войны? (укр.)
Дарья Лазарева Зеленое восстановление транспорта: удобно для людей
Какие принципы следует учесть при восстановлении городов, чтобы улучшить систему общественного транспорта? (укр.)
Алексей Соболев Запустите малую приватизацию в условиях войны. Что для этого нужно?
Зачем возобновлять процесс приватизации во время войны? (укр.)
Алексей Макеев Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров
Кто помогает вывозить и какие компании покупают у россиян украденное украинское зерно? (укр.)