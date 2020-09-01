Приговоры Высшего антикоррупционного суда

Однією з основних причин створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) було те, що судовий розгляд корупційних проваджень дуже затягувався. Місцеві суди взагалі не надто активно розглядали справи від НАБУ та САП.

Як наслідок, за неповних чотири роки до створення ВАКС суди ухвалили всього 33 вироки. При цьому у 90 % випадків це були справи по угодах зі слідством, в яких судовий розгляд проходив у спрощеному порядку. Ще 5 вироків були скасовані апеляційними судами. І от незабаром вже минає рік, як Антикорупційний суд розпочав свої засідання.

Скільки ж вироків за цей час ухвалив ВАКС? Кому і за що були призначені покарання?

Перше засідання Антикорупційний суд провів 5 вересня 2019 року. Перший вирок ухвалив 30 жовтня.

Станом на кінець серпня 2020 року у ВАКС вже є 16 вироків (15 обвинувальних та 1 виправдувальний). З них законної сили набрало лише 8, решта наразі оскаржується в апеляційному порядку.

У 7 справах обвинувачені укладали угоди з прокурором і розгляд відбувався у спрощеному порядку.

6 справ завершилися вироками із реальним тюремним ув'язненням, при цьому тричі судді застосовували часткову або повну конфіскацію майна. У 3 випадках суд давав умовні тюремні покарання та ще у 6 випадках було присуджено штраф.

Загалом ВАКС ухвалював вироки за такими статтями:

5 вироків — за декларування недостовірної інформації (ст.366-1);

4 вироки — за зловживання впливом (ст.369-2);

2 вироки — за зловживання владою або службовим становищем (ст.364)

1 вирок — за отримання хабара (ст.368);

1 вирок — за давання хабара (ст.369);

1 вирок — за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом (ст.209);

1 вирок — за розтрату майна (ст.191);

1 вирок — за сукупністю злочинів (ст. 368 та ст.369-2).

Що ж це були за справи?

51 тис грн штрафу судді у відставці за неподання декларацій

Наприкінці жовтня 2019 року колегія суддів ВАКС ухвалила перший вирок. Це була справа щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надії Посунся. Суддя не подавала електронні декларації про доходи.

На засіданні вона пояснювала, що декларації подавала, але не в електронному вигляді, а у паперовому. Все через те, що не бажала оформлювати електронно-цифровий підпис.

Призначене покарання: 51 тис грн штрафу з позбавленням права обіймати державні посади (крім виборних) протягом року. Вирок уже набрав законної сили.

Ухвалення вироку щодо судді у відставці за умисний злочин мало б означати припинення виплати їй довічного грошового утримання. Однак Вища рада правосуддя досі не прийняла цього рішення.

4 роки умовно за допомогу в легалізації 6 млн доларів США

Другий вирок – щодо заступника директора ТОВ "Фармаплант Україна" Анатолія Панченка. Він допоміг здійснити легалізацію понад 6 млн дол, одержаних третіми особами у злочинний спосіб у справі "Укркосмосу".

За угодою із прокурором Панченко визнав свою вину, надав викривальні показання стосовно дій інших учасників схеми, дав згоду на конфіденційне співробітництво та був залучений до проведення негласних слідчих дій.

Призначене покарання: 4 роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком у 2 роки та без конфіскації майна.

51 тис грн штрафу нардепу за брехню в деклараціях

Третій вирок – щодо члена парламенту минулого скликання від групи Відродження Геннадія Бобова.

Він не вказав у щорічних деклараціях про фінансові зобов'язання на 52 млн грн, нерухомість за кордоном за 2,32 млн швейцарських франків та наявність власного приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2% (понад 467 тис грн). При цьому про незаконне збагачення не йшлося, а сам екснардеп визнав вину та уклав угоду з прокурором.

Призначене покарання: 51 тис грн штрафу з позбавленням права обіймати державні посади протягом року.

3 роки умовно для нардепа за незаконне отримання компенсації

Наступний на черзі — депутат минулого скликання від БПП Олександр Черненко, який незаконно отримав 582 тис грн компенсації на житло.

На момент звернення за компенсацією він проживав у своїй київській квартирі, якою володів разом із колишньою дружиною, та мав прописку в смт.Бородянка, яка знаходиться 30-ти кілометровій зоні Києва. Тому народний обранець не мав права на одержання коштів з бюджету.

Черненко уклав угоду із прокурором, визнав свою вину, щиро розкаявся та повернув усі отримані гроші.

Призначене покарання: 3 роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком у 3 роки, 17 тис грн штрафу та заборона протягом одного року обіймати виборні посади.

51 тис грн штрафу за брехню в деклараціях

П'ятим вироком ВАКС стало рішення щодо ексдиректора "Львівського бронетанкового заводу" Романа Тимківа.

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Той у декларації за 2017 рік та в декларації перед звільненням не вказав відомості про частку дружини на квартиру у Відні за 381 тис євро, а також про компанію з Белізу (офшорна зона) із статутним капіталом у 50 тис дол США, бенефіціаром якої був сам Тимків. За угодою із прокурором Тимків повністю визнав свою вину у декларуванні недостовірної інформації.

Призначене покарання: 51 тис грн штрафу з позбавленням права протягом наступних 3 років керувати державними підприємствами.

25,5 тис грн штрафу адвокату за пособництво у хабарництві

Ще одним засудженим став рівненський адвокат Ярослав Мороченець, який вчинив пособництво у зловживанні впливом.

Він як адвокат отримав від клієнта 10 тис грн для подальшої передачі цієї суми голові районного суду. Той мав вплинути на іншого суддю, щоб він зняв арешт з деревини, вилученої в рамках справи по незаконній вирубці лісу.

Призначене покарання: 25,5 тис грн штрафу.

51 тис грн штрафу судді у відставці за неподання декларацій

Сьомий вирок було ухвалено щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Зої Пономарь, яка теж не подавала електронні декларації про доходи.

Обставини цієї справи нагадують фабулу із першого вироку ВАКС щодо Надії Посунся. Зоя Пономарь подавала паперові декларацій замість електронних, оскільки не бажала давати згоду на обробку її персональних даних та замінювати особистий підпис на цифровий.

Призначене покарання: 51 тис грн штрафу з позбавленням права протягом двох років обіймати посаду судді.

Один із суддів колегії ВАКС (Віталій Крикливий) висловив окрему думку. На його переконання обвинувачена не мала умислу чи наміру на ухилення від подачі декларації, а відтак в її діях був відсутній склад злочину.

Пономарь подала апеляцію на вирок, однак скаргу залишили без задоволення, а вирок без змін. Одна із суддів Апеляційної палати ВАКС (Даниїла Чорненька) також висловила окрему думку щодо цього рішення.

5 років умовно за хабар у 5 млн доларів

Сергій Щербак за участі двох інших осіб запропонував голові Фонду державного майна України 5 млн дол США в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. Призначений керівник мав сприяти співробітництву між ОПЗ і певним колом приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами злочину.

Хабар планували передавати частинами впродовж року. Під час передачі першого траншу у 50 тис дол США їх викрили "на гарячому" детективи НАБУ. Щербак уклав угоду з прокурором, визнав свою вину та зобов`язався надати правдиві викривальні показання щодо інших учасників схеми.

Призначене покарання: 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком у 3 роки.

Перший виправдувальний вирок ВАКС (щодо неподання декларацій)

Першим рішенням на користь сторони захисту став виправдувальний вирок щодо ще одного екссудді Апеляційного суду Дніпропетровської області. Цього разу ВАКС виправдав суддю у відставці Олександра Баранніка, який не подавав електронні декларації про доходи.

Обставини цієї справи аналогічні з обставинами справ щодо Зої Пономарь та Надії Посунся, про які йшлося вище. Однак якщо у перших двох випадках ВАКС ухвалював обвинувальні вироки, то цього разу суд став на сторону обвинуваченого і виправдав його. Наразі прокурори САП оскаржують це рішення в Апеляційній палаті.

25,5 тис грн штрафу адвокату за пособництво у хабарництві

В кінці липня 2015 року адвокат Сергій Чернобай звернувся до заступника прокурора міста Сєвєродонецька щодо призначення його підзахисним, які обвинувачувалися у зберіганні наркотиків, покарання без реального позбавлення волі. Також адвокат просив, щоб прокурори не оскаржували вирок в апеляційному порядку. Заступник прокурора погодився на цю пропозицію і ймовірно одержав від Чернобая 5 тис дол США для себе та судді, яка повинна була винести потрібне судове рішення.

Після затримання Чернобай уклав із прокурором САП угоду про визнання вини та погодився надати правдиві викривальні показання. Наразі вирок оскаржується в Апеляційній палаті ВАКС іншими фігурантами справи.

Призначене покарання: 25,5 тис грн штрафу.

5 років з конфіскацією авто для депутата облради за зловживання впливом

Депутат Київської обласної ради Олександр Мефодій ймовірно вимагав у приватного підприємця 5 тис дол США. За ці кошти він обіцяв вплинути на співробітників поліції та повернути вилучений автомобіль "Урал", а також сприяти підприємцю у веденні господарської діяльності. Чиновника затримали "на гарячому" безпосередньо при отриманні неправомірної вигоди.

В результаті судового розгляду колегія суддів ВАКС визнала доведеним отримання депутатом лише 200 дол США. Інша частина коштів в розмірі 4 800 доларів, які були імітаційними засобами, визнані судом неналежним доказом. Вирок наразі оскаржується до Апеляційної палати ВАКС.

Призначене покарання: 5 років позбавлення волі з конфіскацією авто Opel Astra

5 років за зловживання службовим становищем на 8,785 млн грн

Колишній голова правління Херсонської ТЕЦ Богдан Педченко ймовірно надав ТОВ "Квадро-Фінанс" 8,785 млн грн під виглядом безпроцентної позики, яку не повернули. Договір був підписаний без погодження Фонду держмайна та всупереч вимогам постанови КМУ щодо обмеження витрат підприємства. Згідно існуючих обмежень, ПАТ "Херсонська ТЕЦ" могла надати лише 156 290 грн позики (у розмірі 1% обсягу чистого прибутку минулого року) і виключно після затвердження річного фінансового плану. Наразі вказаний вирок оскаржується до Апеляційної палати ВАКС.

Призначене покарання: 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями та фінансовими ресурсами строком на 3 роки та зі штрафом в розмірі 17 тис грн

7 років з конфіскацією майна для судді за хабар

Суддя Малиновського районного суду міста Одеси Анатолій Целух ймовірно вимагав та отримав хабар у розмірі 2 500 дол США за прискорення судового розгляду і ухвалення потрібного рішення у житловому спорі щодо квартири. Суддю взяли відразу після отримання коштів. Під час обшуку в кабінеті судді було знайдено увімкнені пристрої для виявлення прослуховуючих засобів та генерування шуму.

Целух працював суддею близько 20 років. У його квартирі детективи знайшли 9 900 доларів і 2 400 євро. Якщо вирок набуде законної сили, тоді це майно підлягатиме конфіскації. Вирок наразі оскаржується до Апеляційної палати ВАКС.

Призначене покарання: 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді та будь-які посади в правоохоронних органах на строк 3 роки, з конфіскацією всього майна

4 роки слідчому прокуратури та 3 роки адвокату за зловживання впливом

Слідчий в особливо важливих справах прокуратури Київської області Олександр Павленко та адвокат Олексій Боженок одержали 50 тис доларів США за вплив на прокурора у кримінальному провадженні щодо зміни обвинувачення з шахрайства на зловживання впливом.

Павленко нібито пообіцяв обвинуваченому змінити статтю після передачі справи до суду, а також запевнив, що прокурор укладе з ним угоду про визнання винуватості. Однак обвинувачений не захотів платити і написав заяву в НАБУ. Після передачі грошових коштів слідчого та адвоката було затримано. Наразі вирок оскаржується до Апеляційної палати ВАКС.

Призначене покарання: адвокату Боженку – 3 роки позбавлення волі із забороною займати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на два роки; ексслідчому прокуратури Павленку – 4 роки позбавлення волі із забороною займати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на два роки.

8 років за розтрату 8,6 мільйонів грн

У 2017 році директор дочірнього підприємства "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" Костянтин Старовойт умисно уклав із приватним товариством договір купівлі-продажу газу на умовах, які забезпечили ймовірну розтрату коштів його підприємства. Старовойт забезпечив створення штучної кредиторської заборгованості, що стало підставою для стягнення із підприємства 8,6 млн грн.

Судді ВАКС встановили вину Старовойта у вчиненні злочину. 8,6 млн грн, які за ініціативи НАБУ та САП були заарештовані під час досудового розслідування — повернули законному володільцю. Вирок наразі оскаржується до Апеляційної палати ВАКС.

Призначене покарання: 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки та конфіскацією частини майна: автомобіля KIA Optima.

4 роки директору держпідприємства та 3 роки пособнику за хабар та зловживання впливом

За версією НАБУ та САП, Олександр Левківський, перебуваючи на посаді т.в.о. директора ДП "Ржищівський військовий лісгосп", за попередньою змовою з Юрієм Марисиком, отримав 10 тисяч доларів хабара за надання в оренду 74 га землі на 49 років.

Прокурори направили справу в Подільський суд Києва ще у вересні 2016 року. Але протягом 3 років рішення там так і не прийняли. Після старту роботи ВАКС, справу відправили на новий розгляд. І ось, менше ніж за рік, у ній є вирок.

Призначене покарання: ексдиректору Олександру Левківському – 4 роки позбавлення волі з забороною обіймати державні посади протягом 3 років після відбуття основного покарання, а пособнику Юрію Марисику – 3 роки позбавлення волі із забороною обіймати посади протягом 2 років.

Висновок

Обнадійливий старт від Антикорупційного суду. Хотілося б вірити, що це тільки початок і у наступний рік роботи ми побачимо в рази більше кінцевих судових рішень. Зокрема це стосується найрезонансніших проваджень щодо мера Одеси Труханова, екснардепів Мартиненка і Онищенка, колишнього міністра Насалика та голови ДФС Насірова тощо. Зрештою, саме для цього і створювався ВАКС.

Вадим Валько, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.















Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.