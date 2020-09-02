Предохранитель от беспредела. Почему юристам нужно научиться работать с медиа

Блоги юристов зачастую посвящены анализу судебной практики и новых решений ЕСПЧ.

Конечно, можно представить, что мы живём в сказочной Дании, где в храмах правосудия царит дух закона, а результат судебных тяжб зависит от аргументации сторон.

Но давайте на минуту представим, будто в Украине это не так, и допустим, что некоторые уголовные производства могут иметь коммерческий характер, а лояльность Фемиды зависеть не от обоснованности правовой позиции сторон, а от количества номеров в контактной книге.

Нередко целью уголовного преследования в украинских реалиях является процесс, а не результат: сделать бизнесмена токсичным, погрузить в уголовную повестку дня, поставить в оборонительную позицию, вынудить тратить время, ресурсы и энергию на то, чтобы отбиваться от атак вместо занятия развитием бизнеса или политической деятельностью.

Сам по себе факт уголовного преследования для любого предпринимателя является репутационным ударом или, если хотите, "информационной атакой" со стороны государства.

Наличие активных уголовных дел влияет как на оценку бизнеса, деловую репутацию предпринимателя, отношения с клиентами, подрядчиками, контрагентами, так и на работу команды, атмосферу внутри коллектива.

Презумпция невиновности, гарантированная Конституцией, на практике достаточно абстрактна. Если даже правоохранители не всегда ей следуют, то в общественном сознании она и вовсе работает наоборот – как "презумпция вины".

"Нет дыма без огня", "если взяли, значит было за что", "а вы видели сколько у него дома денег нашли?" и ещё миллион штампов, которые вы точно слышали.

Силовые органы как представители государственной системы, напротив, пользуются презумпцией доверия.

В этом можно убедиться даже на примере "веса" позиций в информационном поле: СМИ скорее выпустят новости и процитируют позиции официальных лиц и пресс-релизы прокуратуры, чем будут делать новости на основе комментариев адвоката или подозреваемого.

Сам же факт вручения "подозрения" или "проведения обысков" нередко делает фигуранта в общественном сознании преступником.

Сегодня для эффективной защиты своих прав предпринимателю, оказавшемуся под прицелом представителей силовых структур, необходимо быть качественно представленным не только в судебных заседаниях, но и в информационном поле.

Можно справедливо заметить, что "адвокаты здесь ни при чем", а клиенту, помимо юристов, следует обращаться к специалистам по коммуникациям, объединять их в рабочую группу и работать в рамках проектной команды.

Правда в том, что в Украине практически отсутствует такой вид деятельности, как "судебный пиар" или "информационное сопровождение уголовных процессов".

Как на юридическом рынке, адвокат-адвокату рознь (кто-то занимается уголовным правом, кто-то хозяйственными спорами, а кто-то гражданскими процессами), так и коммуникационщик, сопровождающий бренды одежды, вряд ли будет полезен в работе с репутационными кризисами.

Специалисты же по кризисным коммуникациям преимущественно, работают в политическом поле: от выборов до выборов. Что главное – ни одна, ни другая сторона не умеют слышать и понимать друг друга.

Медийщики, бывает, не понимают специфики уголовного процесса, не обладают должным уровнем юридических знаний и не могут отличить меру пресечения от приговора.

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Юристы же не понимают, как работают медиа, чем отличается новость от статьи, почему нельзя скопировать в статью половину ходатайства в суд и как сделать свой процесс интересным новостным журналистам и широкой общественности.

В результате, как только у клиента появляются проблемы, юристы зачастую созывают пресс-конференцию в одном из информационных агентств и скучно рассказывают о каких-то поданных ходатайствах, экспертизах, нормативно-правовой базе и практике ЕСПЧ.

Всё это посмотрят 15 с половиной человек: следователь, прокурор, сотрудники информагентства, а также друзья и коллеги участников самой пресс-конференции.

Несут ли эти действия хоть какую-либо ценность? Являются ли эти инструменты эффективными на сегодняшний день? Поможет ли статья юриста с перечислением норм права восстановить репутацию его клиента? Вопросы носят риторический характер.

Чем больше внимания, тем меньше произвола

Ещё одна причина привлекать медиа – задать правильный тон и градус процесса.

Внимание общественности к вашему делу выступает своеобразным "предохранителем" от беспредела и вынуждает силовиков стараться действовать, следуя букве закона. Как говорил Цицерон: "Наибольший соблазн преступления заключается в расчете на безнаказанность".

Лицо, обладающее властными полномочиями, по своей природе склонно к их превышению. Человек в форме, получивший под роспись дубинку, всегда ищет повод эту дубинку применить и с удовольствием сделает это даже в ситуации, когда для этого нет никаких правовых предпосылок.

Почему так? Наверное, старику Фрейду было бы что ответить на этот вопрос. Мы же знаем одно: использует он дубинку или нет, зависит от того, понесёт ли за это ответственность.

Страх наказания – фундамент, на котором держится общество и причина почему мы сдерживаем животные порывы, предпочитая придерживаться общепринятых социальных норм.

Как в той фразе "встречают по одёжке", так и люди в погонах выстраивают взаимоотношения со своими "клиентами" в том числе исходя из их социального статуса, занимаемого положения в обществе, уровня достатка и количества связей: сможет ли конкретный объект стать причиной проблем в будущем или можно не сдерживаться и вести себя свободно?

"Все животные равны, но некоторые равны более, чем другие", – писал Оруэлл в притче "Скотный двор".

Прикладной пример. Поздней ночью группа полицейских может решить обыскать студента, шедшего навстречу после клубного рейва. А тот может начать "качать права" и рассказывать представителям власти о порядке проведения поверхностного осмотра и необходимости привлечения понятых.

Если на улице нет свидетелей, есть риск, что парень может получить удар в печень, оказаться в наручниках и уехать кататься по ночному городу.

Но позволят ли себе силовики переходить черту, если будут знать, что парень вышел с ними в прямой эфир Facebook? Или все-таки предпочтут следовать законной процедуре, контролируя свои действия и тональность общения?

Если раньше система власти была устроена "вертикальным" образом, а наш студент мог бы повлиять на своих обидчиков только подключив влиятельных родственников и другие связи, потенциально обладающих влиянием на начальство людей в погонах, то с развитием современных технологий система власти перетекла в "горизонтальную форму".

То есть теперь студент с мобильным телефоном получил возможность влиять на ситуацию и менять расстановку сил в конкретном конфликте, привлекая внимание ровно таких же граждан, как он сам, создавая тем самым общественный резонанс и угрозу репутационных рисков как органу власти, так и его политическому начальству.

А мы ведь знаем, что если что-то угрожает политическому начальству, то эта угроза в несколько раз усиливается для обычного следователя или прокурора.

Не имеет значения, являетесь ли вы студентом, наткнувшимся на патрульных-беспредельщиков, или крупным бизнесом с оборотом в десятки миллионов долларов, к которому пришли маски-шоу, этот принцип работает одинаково.

Для сравнения можем себе представить двух разных фигурантов с одинаковым уголовным производством, к примеру, по уклонению от уплаты налогов: главного редактора крупнейшего новостного канала и предпринимателя, который владеет интернет-магазином по продаже чехлов для телефонов.

Как думаете, в каком случае следователь будет соблюдать все нормы права, а в каком будет вести себя фривольно и угрожать фигуранту "закрыть в СИЗО"?

Человек – социальное животное, а людям свойственно объединяться в группы и сообщества для повышения коллективных шансов на выживание.

Так образовывались первые поселения и первые города десятки тысяч лет назад, так функционирует общество и сейчас: люди общих взглядов, ценностей, и профессий держатся вместе, чтобы отстаивать свои границы и интересы.

Вот и предприниматели, работая в хищнической среде, в условиях постоянной угрозы возможного рейда со стороны силовиков или недобросовестных конкурентов, объединяются в коллективы взаимопомощи и поддержки.

Например, в Украине существуют CEO Club, СУП, Young Business Club и другие организации.

Любое противостояние с государством является априори неравным по силам, если только вы не суперолигарх, достигший критического влияния на систему через лояльных политиков и чиновников, собственные СМИ и контроль над стратегическими предприятиями, чтобы войти в относительно равнозначную схватку.

Таких в стране от силы 3 фамилии, так что вряд ли это вы. Другим же остается объединяться с коллегами и привлекать "помощь зала".

Координировать работу с сообществами, привлекать внимание и общественную поддержку – стратегическая задача для предпринимателя и команды его адвокатов с целью усиления собственного веса в неравной борьбе с атакующими силами.

Чем больше вы расскажете о беспределе следствия с именами и фамилиями, разложите по полочкам необоснованность обвинений, обратите внимание на ангажированность силовиков, чем больше лайков и репостов будет под вашими постами, а под ними комментариев поддержки, – тем больше пошатнете позицию организаторов вашего преследования и их союзников.

Можно привести много красивых слов и юридических оборотов, но скажу проще: если от дела действительно начинает "вонять", желающих туда лезть становится меньше. Ведь так мыслит любой преступник: не стоит лезть в авантюру, если есть риск быть пойманным.

Работать с общественностью, объединяться в сообщества, активно присутствовать в медиа – это именно та система сдержек и противовесов, которая работает в сегодняшних условиях координат.

Константин Ткаленко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.