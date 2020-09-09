Коррупция в Укрпатенте. К вниманию журналистов и правоохранительных органов

З 1991 р. в нашій країні діє корупційна схема, головне місце в якій посідають Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та підпорядковане йому ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), що розташований за адресою м. Київ, вул. Глазунова,1.

Дана корупційна схема дає можливість її організаторам отримувати величезні надприбутки шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами, що виділяються державним бюджетом України для забезпечення проведення ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) науково-технічних експертиз, виконання яких передбачено Статутом цього підприємства.

Проведення науково-технічних експертиз в Україні регламентується Законом "Про наукову і науково-технічну експертизу" та положенням "Про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи".

Відповідно до вимог цього Закону України, науково-технічні експертизи проводяться експертами, що є фізичними особами, які мають державну акредитацію як експерти науково-технічної експертизи та документи на право проведення даних експертиз.

Всі зазначені експерти є окремими суб’єктами даної експертизи, оплата праці експертів залежить від кількості виконаних ними науково-технічних експертиз.

Але Укрпатент як заклад, що є організатором проведення відповідних експертиз, приймає на роботу фахівців з різних напрямків науки та техніки, що мають вищу освіту, але не мають ніякого відношення до експертів з науково-технічної експертизи.

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Надалі цих фахівців, без будь-якого їх інформування, офіційно реєструють, як це і передбачено законодавством, в якості експертів з науково-технічної експертизи. І вже у цій якості вони у відповідних комп’ютерних базах Укрпатенту проводять науково-технічні експертизи.

При цьому всі експерти абсолютно впевнені, що вони як співробітники Укрпатенту виконують саме власні посадові інструкції. Всі зазначені експерти отримують офіційну зарплату саме як співробітники Укрпатенту, а ті гроші, що надходять із бюджету України як оплата за проведені ними науково-технічні експертизи, привласнюють організатори цієї схеми.

Тільки порівнявши між собою перелік експертів науково-технічної експертизи, які в базах Укрпатенту проводять ці експертизи, із переліком посадових осіб відповідних експертних відділів Укрпатенту, можна зрозуміти, що це одні й ті самі особи.

Враховуючи кількість експертиз, що проводять дані експерти, та наявні ціни на кожну експертизу, можна зробити висновок, що щомісячно організатори цієї схеми привласнюють суми від 500 млн. грн.

Дана схема створена завдяки прямому порушенню законів України із сторони осіб, що безпосередньо створювали систему охорони інтелектуальної власності України, так і осіб, що тепер керують цією системою.

Враховуючи те, що проведення вищевказаних науково-технічних експертиз є єдиною умовою для здійснення Державної реєстрації прав на об’єкти промислової власності та видачі відповідних охоронних документів (патенти України на винахід, корисну модель, промислові зразки та свідоцтва на торгові марки та знаки), створена схема не лише повністю порушує права осіб, що безпосередньо проводили дані експертизи, а й може стати підставою для визнання юридично не чинними даних охоронних документів.

Звертаю увагу правоохоронних органів України та журналістів на ситуацію, що відбувається у ДП "Український інститут інтелектуальної власності". Отримати всю інформацію щодо зазначеної корупційної схеми можна за тел. 093 648 00 28 Георгій Цимбалюк.

Георгій Цимбалюк, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.