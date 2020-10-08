7 побед вместо одной "зрады"

Напередодні візиту президента Зеленського до Брюсселя слово "безвіз" у соцмережах ледь не випередило за популярністю коронавірус. Адже цей самий безвіз в України мали урочисто забрати.

Складалося враження, що деякі "диванні експерти" були б не проти знову опинитися у черзі під консульством зі стосом паперів, аби тільки "зелені" провалили євроінтеграцію.

Але сталося з точністю до навпаки: замість зради в Брюсселі Україна здобула низку конкретних і цілком відчутних перемог.

Підписані шість документів, які "коштують" майже 400 млн євро. Пролунали надважливі меседжі від європейських партнерів: про санкції проти РФ, оновлення Угоди про асоціацію, промисловий безвіз, боротьбу з коронавірусом.

Тепер детальніше.

1. Наш напрямок – Євросоюз

Володимир Зеленський чітко озвучив перед керівництвом ЄС зовнішньополітичну стратегію нинішньої влади: Україна – це майбутній член Європейського Союзу. І ми не просто хочемо в Європу, а робимо для цього конкретні кроки.

Саме цим "євроінтеграція Зеленського" кардинально відрізняється від "євроінтеграції Порошенка". Правдивість та реалістичність оцінок, зосередженість на конкретних секторальних результатах замість декларування намірів.

Результати саміту довели: з боку міжнародних партнерів немає ніякої кризи довіри до української влади, про яку експрезидент Петро Порошенко написав аж цілу колонку. Як немає і хаосу команди Зеленського в зовнішній політиці.

Оцінки опозиції про "відкат проєвропейських реформ" – це лише їхні маніпулятивні судження.

2. Безвіз залишається

Він навіть не похитнувся, щоб там не казали вищезгадані політики. Офіційний Євросоюз чітко озвучив позицію: безвіз повернеться в повному обсязі, коли пандемія стихне. Тож не перемайтеся, ми будемо й надалі вільно подорожувати Європою.

Президент Зеленський наголосив, що Україна чітко виконує всі критерії в межах безвізового режиму з ЄС. Ми зробили чималий прогрес у ключових реформах: це і відкриття ринку землі, і ухвалення банківського закону, і майже повне завершення децентралізації, початок роботи Вищого антикорупційного суду. Підстав забирати в України безвіз просто немає.

До речі, президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив, що попри труднощі і перешкоди президент Зеленський наполегливо впроваджує в Україні реформи – і вони дають конкретні результати.

3. 390 млн євро від ЄС

Українська делегація на чолі з президентом Зеленським підписала з представниками ЄС одразу шість фінансових угод на 390 млн євро.

Зокрема, 60 млн євро сприятимуть зміцненню стійкості країни та подоланню наслідків пандемії COVID-19. З них 30 млн піде на "Програму ЄС "Міцні регіони" для кращої протидії гібридним загрозам та дестабілізаційним ситуаціям, як пандемія COVID-19.

20 млн – на підтримку громадянського суспільства та зміцнення демократії. І ще 10 млн – на кліматичні програми і перехід на "екологічну" економіку.

Ще майже 300 млн євро виділить Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) на підвищення енергоефективності громадських будівель в Україні. "Укрпошта" отримає від ЄІБ 30 млн євро на закупівлю сортувального обладнання, створення сортувальних хабів і депо, а також системи автоматичного відстеження пересування вантажів.

Ще одне важливе рішення – співпраця у подоланні наслідків COVID-19. Євросоюз готовий допомогти Україні отримати вакцину проти COVID-19, щойно вона з’явиться на ринку.

4. Промисловий безвіз

В Україні запрацювала європейська місія, яка оцінить готовність держави до укладення Угоди про так званий "промисловий безвіз". Це справжній прорив року, і ось чому.

Коли угоду укладуть, нашим виробникам не потрібно буде проводити додаткову сертифікацію товару в ЄС – достатньо буде вітчизняної. Це суттєва економія грошей, бо йдеться про десятки тисяч євро.

Реклама:

Промисловий безвіз дуже спростить доступ українського бізнесу на ринки ЄС, зробить процес виходу на експорт швидшим і дешевшим, збільшить конкурентоспроможність наших виробників.

І нехай вас не заплутує слово "промисловий". Йдеться не лише про промислові, а про всі нехарчові товари. І не про підприємства-гіганти, а переважно про малий та середній бізнес. Один із моїх улюблених прикладів "історій успіху" – підприємиця з Маріуполя. Вона робить меблі для котів, з якими вийшла на ринок ЄС. З промисловим безвізом таких історій стане в рази більше.

5. Оновлення Угоди про асоціацію

Ще одна беззаперечна перемога команди Зеленського на саміті – Україна домовилась із Євросоюзом про оновлення Угоди про асоціацію. Це відбуватиметься за такими напрямками: інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС, енергетичних ринків України і Євросоюзу, взаємодія у реалізації Європейського зеленого курсу.

Розумію, що для пересічного українця цей пункт звучить доволі розмито. Але головний його наслідок буде цілком відчутний для кожного з нас, а насамперед, для підприємців.

Нині вже понад 40% нашої торгівлі припадає на Євросоюз, і потенціал зростання в цьому секторі величезний. Після оновлення Угоди ще більше українських бізнесменів зможуть виходити зі своїми товарами на європейські ринки.

Сторони також домовились, що вже на початку наступного року можна буде говорити про підписання Угоди про Спільний авіаційний простір. Це означає, що в Україні збільшиться кількість лоукостерів, і матимемо змогу дешево літати до Європи.

6. Протидія агресії РФ: важливі меседжі

Євросоюз вкотре підтвердив, що ніколи не визнає незаконну анексію Криму та продовжуватиме санкції проти Росії.

Європейці також схвально оцінили підхід команди Зеленського до перемовин у Нормандському форматі та у Тристоронній контактній групі. І визнали, що такий підхід позбавляє Росію аргументів та звужує її простір для маневру. На превеликий жаль для наших опонентів, маємо мінус один привід для "зради".

7. Живе спілкування

Для Євросоюзу це був перший саміт від початку пандемії COVID-19, що відбувся з країною-партнером "вживу", а не на відстані. І це доводить важливість України як партнера Європейського Союзу – що, власне, підтверджували самі європейці.

Сподіваюся, попереду на нас чекають хороші новини з Великої Британії. Цього тижня країни укладуть справді історичну угоду про стратегічне партнерство, що стане новим етапом у 29-річній історії взаємин між Британією та незалежною Україною.

Євгенія Кравчук, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.