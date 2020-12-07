Тотальный новогодний локдаун: откуда растут ноги

Ще на початку листопада в кулуарах Кабміну з'явилася інформація про можливе введення повного локдауну на період з 23 грудня по 15 січня. Також паралельно влада схиляється до рішення зупинити і роботу транспортної інфраструктури на цей період.

Пізніше на брифінгу Степанов заявив, що, скоріш за все, жорсткий карантин введуть із перших чисел січня. Яке з цих очікувань виправдається — поки що невідомо, адже Кабмін не дає чітких прогнозів.

Але виникає цікаве запитання — навіщо влада зволікала і чому не зробила цього раніше? І до яких негативних наслідків може призвести рішення все-таки ввести карантин передчасно, в середині грудня?

Кожного дня протягом останніх декількох місяців ми чули інформацію про те, що Україна б'є добовий рекорд за кількістю нових хворих на COVID-19.

Станом на кінець листопада наша країна посіла 4 місце серед європейських країн за кількістю нових інфікувань на коронавірус.

Те, що нас очікує друга хвиля пандемії, було очевидно ще влітку. Але навіть на локдаун вихідного дня влада наважилася тільки наприкінці листопада.

З одного боку, це було хоч якесь рішення в умовах зростаючого темпу захворюваності, але, на жаль, лише напівзаходом, не здатним повністю зупинити розповсюдження ковіду.

З іншого боку, вражає безвідповідальність МОЗ і влади в рішенні застосувати жорсткі заходи лише наприкінці осені.

Зараз же йде активна дискусія щодо введення повного карантину ("до" чи "після" новорічних свят — побачимо). І одразу виникає логічне запитання — чому локдаун вводять саме зараз, взмику?

У цьому є певна хитрість.

Влада переймалася за "власну шкуру", тобто за рейтинги напередодні місцевих виборів.

Ще раніше як Степанов, так і Зеленський обіцяли, що введуть карантин, коли буде більше 8 тис. хворих на ковід. Потім верхня межа змістилася до 10 тис., далі 12 тис. і — 20 тис.

Наприкінці листопада очільник МОЗ заявив, що повий локдаун можливий лише при 30 тисячах інфікованих.

Складається враження, що влада грається з епідемією в злий жарт і навмисно зволікає.

І ось нарешті на початку зими в ЗМІ з'явилася інформація про введення повного локдауну з грудня, а пізніше — з початку січня.

Звичайно. Другий тур місцевих виборів у великих ключових містах закінчився. А це означає, що народ знову можна починати кошмарити, не боячись негативних наслідків у вигляді падіння рейтингу влади.

Очевидно, що головна причина невведення повного локдауну ще восени — це страх наразитися на народний гнів і протестні настрої від місцевої влади та власників малого та середнього бізнесу.

Згадаймо ситуацію з мітингами підприємців під час першої хвилі коронавірусної пандемії.

Люди вимагали скасування повного карантину через економічний занепад та несправедливість стосовно малого бізнесу (адже під час повного карантину працювала мережа відомих супер- і гіпермаркетів).

До того ж уся ця бурхлива активність уміло підігрівалася місцевою владою, яка гралася з владою центральною, підтримуючи ініціативу підприємців.

Усе це, звичайно, дуже вдарило по рейтингу довіри як до Кабміну, так і до Офісу Президента. Саме з того ключового періоду й почалося тотальне падіння електоральної любові до 6-го президента та його призначенців.

Чи потрібне було повторення подібної ситуації напередодні місцевих виборів 2020 — очевидно, що ні. Тому наразі "маємо те, що маємо".

Беззубість центральної влади і брак "жорсткої руки" можуть вдарити по малому і середньому бізнесу на новорічні свята (у випадку, якщо жорсткий карантин все-таки введуть у грудні).

Грудень та новорічні свята, — як відомо, найбільш прибутковий період за весь рік для власників малого та середнього бізнесу.

Подарунки, корпоративи, новорічні святкування у ресторанах та нічних клубах, подорожі за кордон, придбання їжі та алкоголю для традиційних святкувань удома — попит породжує пропозицію.

І для бізнесменів, які займаються наданням вищезазначених послуг — передноворічний і новорічний період завжди був своєрідним рятувальним колом, коли майже за півтора місяці можна було відбити "жирний" відсоток від загальних річних продажів.

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Що буде наразі, коли повний локдаун, як і обіцяно, введуть наприкінці грудня? ФОПи залишаться голодними і це буде додатковий удар для тих, хто постраждали ще під час карантину вихідного дня.

Навряд чи одноразова виплата у 8000 грн (за програмою підтримки підприємств, що постраждали під час карантину) зможе перекрити збиток від новорічного простою.

"Заборонений плід солодкий".

Натомість що будуть робити українці, які звикли святкувати новорічні свята "на широку ногу", з масовими гуляннями і зловживанням алкоголем?

Правильно, відтепер усі будуть збиратися не в закладах громадського харчування і нічних клубах, де більш-менш дотримуються правил гігієни та приготування їжі під час пандемії, а там, де цього ніхто не робитиме — вдома.

Народ ніхто не зупинить від отримання задоволення на свята, тож очікуємо, що в маленьких квартирках, без дотримання соціальної дистанції, люди будуть збиратися ще з більшим ентузіазмом — з родичами, з друзями, з тими, хто перехворіли і з тими, хто наразі хворіє, але ще не знає.

Це буде хоча б якимось шансом для людей огородити себе від карантинної депресії та відчути новорічну ейфорію.

Висновок. Що можна було зробити краще?

Якби влада дійсно переймалася людьми, а не рейтингами, то логічно було би ввести повний тритижневий локдаун ще на початку осені, коли почали надходити перші звістки про різкий стрибок захворюваності на ковід.

Три тижні ізоляції допомогли б іще на самому початку другої хвилі перервати ланцюжок інфікування. Наразі ж Україну цілком може очікувати італійський або іспанський сценарій першої хвилі.

Які ще існують варіанти дій?

Виконати обіцянку, яку дав Степанов на брифінгу, і ввести повний локдаун, коли закінчаться головні новорічні свята та впаде попит на відповідні товари. Це допоможе трохи стабілізувати бізнесову ситуацію та підготувати підприємців до карантину, здійснивши активні продажі в грудні-січні.

Але цей варіант можливий лише в тому випадку, якщо до кінця грудня епідеміологічна ситуація значно не погіршиться.

Тому цілком можливо, що влада може вдатися до найбільш небажаного сценарію із введенням жорсткого карантину перед новорічними святами.

Олег Петровець, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.