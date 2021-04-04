Цена мандата на Франковщине. Хуже всего – подорвать доверие к выборам

За виборами народного депутата на 87 окрузі цілий тиждень спостерігала вся країна.

Ми бачили, як зникали члени окружної виборчої комісії та "мінування" ОВК. Члени дільничних комісій стояли з бюлетенями на холоді і чекали, коли ж їх можна буде здати.

Зазвичай така тактика застосовується тоді, коли треба приспати пильність членів комісій. Люди фізично не можуть не спати 8 днів без перерви.

За законом, засідання ОВК мало бути безпрервним. Але перерви були більше доби.

Далі в одному з ТГ каналів з'явилася інформація про ножове поранення нардепа Тищенка. У підсумку він виявився живим-здоровим і навіть більше.

На засіданні ОВК, в хід якого Тищенко не міг втручатися за жодних обставин, нардеп вимагав від одного з кандидатів стати на коліна, вилучав посвідчення присутніх, перевіряв їх на справжність, проводив обшуки, щоб знайти зброю.

Поки всі спостерігали за цим зрежисованим шоу, сталося найгірше. Пропали бюлетені. Про це стало відомо під час перерахунку низки дільниць. І навіть в таких умовах оголошували перерву, під завершення якої з’явилися спецпризначенці.

І зараз навіть не першочерговим є питання, за кого були ті бюлетені, як те – коли вони пропали і хто буде нести відповідальність за все, що відбувалося на ОВК?

Ми так і не отримали відповіді від партії "Голос", навіщо було робити штучні заміни голови ОВК і затягувати час із підрахунком. Робота ОВК була заблокована кілька діб.

Реакція ЦВК, яка може розпустити ОВК через бездіяльність, була доволі пасивна. Вони просто продовжували проводити заміни членів комісії, які їм надають партії. Це теж один із способів потягнути час.

Ми досі не знаємо, який був графік чергування в членів ОВК біля бюлетенів і як так сталося, що окремі пачки виявлялися перепакованими і без належної кількості бюлетенів.

На виборах бачимо, що явка падає. І це було ще до пандемії. Коли виборці розуміють, що правила гри (Виборчий кодекс) або правила підрахунку для них незрозумілі або неприйнятні – це їх точно не мотивує йти на дільниці і голосувати.

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Підірвати довіру до виборів – це найгірше, що може статися у розбудові демократичної держави.

За низької явки відбуваються дві речі, які негативно впливають на якість політики: легітимність влади стає все меншою і відсоток тих, хто готовий поміняти голос на передвиборчу гречку, виростає в умовах низької явки.

Ситуація на 87 окрузі – питання не 1 мандату у Верховній Раді. Це питання довіри до процесу підрахунку голосів.

А все має бути за законом.

Віта Думанська, лідерка руху ЧЕСНО

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