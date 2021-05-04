Ежегодная выплата и ежегодные проблемы ветеранов

Щорічно, перед Днем пам'яті та примирення, ветерани отримують разову виплату до 5 травня, проте розмір такої виплати щороку стає предметом дискусій.

За результатами соціологічного дослідження потреб ветеранів, яке було проведено організацією "Кантар", понад половина опитаних користуються виплатами до 5 травня.

Водночас серед потрібних пільг для ветеранів респонденти вказують ті, які здатні значно покращити їхній добробут — забезпечення автомобілем, житлом, пільгове кредитування.

Виплата допомоги до 5 травня в рейтинговому списку пільг, які впливають на добробут ветеранів і їхніх сімей, займає одну з останніх позицій, хоча більшість опитаних знають про виплату та отримують її.

Які розміри виплати до 5 травня у 2021?

8 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №325, якою затвердив Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, тобто щорічну разову виплату до 5 травня.

Отже, цьогоріч виплачуватимуть:

особам з інвалідністю

I групи — 4 421 грн;

II групи — 3 906 грн;

III групи — 3 391 грн;

УБД, постраждалим учасникам Революції Гідності — 1 491 грн ;

; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 4 421 грн ;

; членам сімей загиблих — 966 грн ;

; учасникам війни — 612 грн.

Здійснювати виплату особам, які не отримують пенсійного забезпечення, будуть органи соцзахисту, чинним військовослужбовцям — їхня військова частина, пенсіонерам — за місцем отримання пенсії. Як і щороку, виплата буде здійснюватися до 30 вересня.

Виплата саме цих сум, нагадаємо, закладена в Законі України "Про державний бюджет України на 2021 рік".

Проте не новою є проблема співвідношення постанов КМУ, які щороку оновлюють розмір виплати, та рішень Конституційного Суду України, які вказують на системні недоліки законодавства.

Конституційний Суд України вже не вперше робить висновок про неконституційність такого механізму та підтверджує право ветеранів на отримання грошової допомоги в розмірі, який залежить від розміру мінімальної пенсії, установленої на відповідний рік.

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Історія питання

З 1999 року було розпочато здійснення виплати до 5 травня в розмірі, кратному мінімальному розміру пенсії (а відповідно до Закону України "Про підвищення мінімального розміру пенсії" у 1999 році мінімальна пенсія була встановлена на рівні 24,9 грн).

Проте закони про Державний бюджет України, на відповідний рік, регулярно обмежували виплату вказаної допомоги з огляду на фінансову спроможність держави.

У своєму рішенні від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 КСУ вже наголошував, що "законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їхню дію чи скасовувати їх, оскільки з об’єктивних причин це створює протиріччя в законодавстві і, як наслідок, скасування та обмеження прав і свобод людини та громадянина".

Таке рішення було прийнято внаслідок подання конституційної скарги щодо дії Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", за яким розмір розмір щорічної допомоги визначатиметься КМУ.

У 2014 році норму про обмеження цих виплат фінансовими можливостями держави було закріплено в Перехідних положеннях Бюджетного кодексу України, проте у своєму рішенні від 27 лютого 2020 року № 3-р/2020 КСУ вчергове наголосив на неконституційності такого механізму.

У своїх рішеннях щодо порядку визначення розміру щорічної разової допомоги до 5 травня Суд робить висновок про неконституційність обмеження виплати до 5 травня спеціальними актами згідно з наявними фінансовими можливостями, та визнає неконституційною дію таких нормативно-правових актів, фактично повертаючи дію норми, яка існувала в редакції з 1999 року та передбачала розмір виплати до 5 травня кратним до розміру мінімальної пенсії (оскільки рішення КСУ є остаточними та оскарженню не підлягають).

Отже, щорічна разова допомога до 5 травня повинна була б виплачуватись:

для учасників бойових дій – у розмірі п’яти мінімальних пенсій за віком (станом на 2021 рік ця сума становить 8845 грн);

для осіб з інвалідністю внаслідок війни (залежно від групи інвалідності) – у розмірі від семи до десяти мінімальних пенсій за віком (на 2021 рік це від 12383 грн до 17690 грн);

для учасників війни та членів сімей загиблих – у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком (5307 грн відповідно).

Судова практика

У 2020 році Верховний Суд прийняв зразкове рішення щодо виплати щорічної допомоги до 5 травня (рішення від 29.09.2020 в справі №440/2722/20).

Розглядаючи справу, Верховний Суд зробив висновок, що, відповідно до ч. 2 ст.152 Конституції України, закони, інші акти або їхні окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їхню неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

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Тому на момент нарахування і виплати у квітні 2020 року позивачу одноразової грошової допомоги та на дату його звернення із заявами до відповідачів про перерахунок допомоги, діяла ст.13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у редакції Закону України"Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 25.12.1998 (набрав чинності 01.01.1999), яка передбачала виплату допомоги до 5 травня для осіб з інвалідністю 2 групи у розмірі 8 мінімальних пенсій за віком.

Рішення було залишено без змін після перегляду Великою Палатою Верховного Суду (постанова від 13 січня 2021 року).

У 2021 році судова практика змін не зазнала. Так, 4 січня 2021 року Дніпровським окружним адміністративним судом (справа № 160/13813/20) було задоволено вимоги особи з інвалідністю внаслідок війни 3 групи щодо виплати до 5 травня у кратному розмірі.

Задоволено (у частині виплати кратного розміру допомоги) було також позов учасника бойових дій Київським окружним адміністративним судом (рішення від 14 січня 2021 року в справі № 320/9354/20). Останнім було рішення Сумського окружного адміністративного суду про задоволення позовних вимог УБД щодо виплати допомоги до 5 травня в розмірі 5 мінімальних пенсій за віком.

Фактична проблема

Для того, аби забезпечити виплату цієї допомоги в тих розмірах, які передбачив КМУ, у Державному бюджеті України за програмою 2501150 передбачено суму розміром 1 млрд 382 млн грн. Для порівняння, на реалізацію чотирьох житлових програм для ветеранів (членів сімей загиблих та ветеранів з інвалідністю, УБД, які є ВПО, постраждалих учасників Революції Гідності тощо) сукупно передбачено всього 615 млн грн.

Наразі в Україні налічується близько 1 млн 682 тис. ветеранів.

За даними Асоціації міст України, на виплату допомоги, що кратна розмірам мінімальної пенсії (відповідно до рішень Верховного Суду та КСУ) потрібно понад 26 млрд грн.

Для прикладу, ця сума більш ніж вдвічі перевищує всі видатки, спрямовані на централізовану закупівлю ліків і медичних препаратів у 2021 році, відповідно до видатків Державного бюджету України.

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Що робити?

Особи, які вважають свої права порушеними, можуть у судовому порядку оскаржувати призначення виплати до 5 травня в розмірі, що не дорівнює відповідному кратному розміру мінімальної пенсії, виходячи з попередніх рішень КСУ та інших підстав, які зазначені в зразковому рішенні Верховного Суду.

Нагадуємо, що ветерани та члени сімей загиблих мають право на надання безоплатної правової допомоги адвокатами (серед іншого – і щодо представництва інтересів у судах) відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

Відповідно до Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", у першу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду щодо пенсійних та соціальних виплат, стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, а також у зв'язку з втратою годувальника.

Проте система підтримки ветеранів повинна забезпечувати можливість підвищити добробут ветеранів та їхніх родин завдяки доступним механізмам отримання житла, освіти, підвищення кваліфікації тощо.

Така система повинна бути спрямована на вирішення проблем ветеранів, з якими вони стикаються після звільнення зі служби та ефективно задовольняти їхні потреби.

Верховна Рада України спільно з Міністерством у справах ветеранів України повинні знайти вирішення проблеми здійснення щорічних виплат для зменшення кількості судових справ, які наразі просто констатують наявність системних недоліків у правовому регулюванні.

Крім того, з огляду на здійснення щорічної разової виплати ветеранам усіх війн, варто приурочити її до різних пам’ятних дат, зокрема до Дня захисника України, який відзначається 14 жовтня.

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Довідково

У 2021 році було зареєстровано декілька законопроєктів щодо зміни розміру виплат до 5 травня.

Так, проєкт № 5089 від 17.02.2021 для учасників бойових дій передбачає виплату допомоги до 5 травня в розмірі 90% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2021 рік ця сума складає 1592,1 грн).

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни проєктом передбачені такі розміри виплат: особам з інвалідністю I групи – 270 відсотків (4776,3 грн), II групи – 240 відсотків (4245,6 грн), III групи – 210 відсотків (3714,9 грн) прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року.

Для учасників війни проєкт передбачає допомогу в розмірі 35% прожиткового мінімуму (619,15 грн).

Для членів сімей загиблих виплата передбачена в розмірі 55% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (972,95 грн).

Цей проєкт не сприяє комплексному підвищенню добробуту ветеранів, копіюючи положення законопроєкту № 4683 від 29.01.2021 (знятий з розгляду), збільшуючи пропонований відсотковий розмір допомоги до 5 травня, проте, на відміну від проєкту №4683, не містить фінансово-економічного обґрунтування, хоча має більший вплив на показники бюджетних видатків.



Марія Звягінцева, експертка ГО "Юридична сотня"

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.