Как создать парк в Киеве без смс и регистрации?

Є принаймні три прості істини, якими описується весь сенс життя міста.

Перша: місто – це там, де живуть люди.

Друга: життя не закінчується за межами твоєї квартири.

Третя: чим менше в місті зелені та місць, де людина може побути на природі, тим менш комфортним для життя воно стає.

На жаль, ці вкрай прості істини за останні 15-20 років в Києві були свідомо або несвідомо відкинуті.

Ось так і виявилося, що Київ з одного з найзеленіших міст Європи почав перетворюватись на "шахову дошку" для недалекоглядних забудовників. Де з кожним днем стає все важче дихати у всіх сенсах цього слова. Де невдовзі зустріти зелене дерево буде цілою подією.

А щоб потрапити бодай у якийсь парк, треба його добряче пошукати. Особливо гнітючою є ситуація у нових кварталах Лівого берега.

Як людина, яка народилась і живе зараз зі своєю родиною на Позняках, проблему відсутності зелених насаджень та паркових зон відчуваю особливо гостро.

У зв'язку з цим кілька років тому, задовго до мого приходу в місцеву політику і Київську міську раду, у мене з’явилась мета – аби у моєму рідному районі з’явився комфортний і сучасний парк "Срібний кіл".

Власне, це бажання було однією із причин, чому я вирішив спробувати себе у місцевому самоврядуванні. Бо дивитись на ці занедбані хащі, викинуті шприци та самозахоплені ділянки навколо озера – просто гидко.

Кілька місяців злагодженої роботи нашої команди і ми отримали у бюджеті на 2021 рік кошти на проектні роботи.

На початку травня було запущено тендерну процедуру по визначенню переможця для розробки проекту майбутнього парку. До кінця року відповідний проект має бути представлений на обговорення місцевій громаді.

Цього б могло не бути, якби не злагоджена робота ініціативної групи та представників столичної влади.

Актуальні новини про те, як все рухається наразі, можна читати на сторінці спільноти парк "Срібний кіл".

Для того, щоб успішних прикладів було більше, хочу поділитись короткою інструкцією: як створити парк у Києві з нуля?

І так, фундаментальним етапом є ініціювання створення парку.

Для того, щоб унормувати процедуру ініціювання створення парків та скверів, 26 червня 2018 року Київрада прийняла рішення "Про ініціювання створення об’єктів благоустрою зеленого господарства міста Києва", відповідно до якого спочатку має бути поданий лист-ініціатива з додатковими документами на екологічну комісію Київради.

Хто може ініціювати?

Ініціатором може бути, як депутат так і громадськість.

Як та які дії необхідно здійснити для ініціювання?

А) Ініціатор має подати до Постійної комісії Київради з питань екологічної політики заяву щодо ініціативи створення парку, до якої приєднує попередньо зібрані документи:

документи, що підтверджують вивчення громадської думки стосовно створення парку (підписи членів територіальної громади міста Києва, підписи мешканців житлових будинків, копії протоколів загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків тощо);

плани-схеми розташування зеленої зони (графічні матеріали);

висновок Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо можливості передачі земельної ділянки в користування для створення зеленої зони, витяг з міського земельного кадастру щодо земельної ділянки, на якій ініціюється створення зеленої зони;

згода балансоутримувача території (за наявності балансоутримувача);

інші документи, матеріали, інформація щодо зазначеної ініціативи (за наявності).

Б) Постійна комісія Київради з питань екологічної комісії вносить на розгляд одного з засідань отриману ініціативу та запрошує ініціатора.

На засіданні члени комісії заслуховують ініціатора, розглядають всі документи, підтримують ініціативу, за результатами чого звертаються до КО "Київзеленбуд" з рекомендаціями про необхідність здійснення землевідведення.

Далі відбуваються два важливі процеси, які можуть йти паралельно:

землеустрій з відведенням земельної ділянки в постійне користування КО "Київзеленбуд" або КП УЗН відповідного району.

Саме завдяки повному проходженню даної процедури земельна ділянка під парком стає насправді захищеною від її подальшого використання під забудову;

благоустрій території парку. Після здійснення благоустрою захаращена територія стає справжнім парком та повноцінним місцем для зручного відпочинку людей.

Розберемо детально кожен із зазначених процесів поетапно.

Землеустрій з відведенням земельної ділянки

Етап 1. Отримати дозвіл від столичної влади

КО "Київзеленбуд" подає до Департаменту земельних ресурсів клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування.

Після погодження проект рішення потрапляє до екологічної комісії та в сесійну залу Київради.

Якщо протягом місяця з моменту реєстрації клопотання Київрада не ухвалить рішення, то можна скористатись правом "мовчазної згоди". В такому випадку КО "Київзеленбуд" надсилає лист-повідомлення про застосування такого права.

Етап 2. Передбачити кошти на попередні роботи

КО "Київзеленбуд" передбачає кошти на виготовлення землевпорядної документації.

Загалом кожного року в бюджетних запитах передбачаються кошти на такі роботи. Але можливий варіант, що їх недостатньо. В такому разі необхідно:

КО "Київзеленбуд" або при формуванні бюджету, або при його коригуванні має надіслати відповідні бюджетні запити;

депутат, який підтримує ініціативу, має продублювати їх у своїх пропозиціях, якщо це потрібно (потребу необхідно обговорити з КО "Київзеленбуд");

депутатський корпус має підтримати відповідні зміни в бюджеті на пленарному засіданні.

Етап 3. Проведення тендеру на розроблення землевпорядної документації:

КО "Київзеленбуд" складає тендерну документацію, до якої входять: оголошення, вимоги до документації, проект договору;

КО "Київзеленбуд" надсилає документацію до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту для перевірки та погодження.

Якщо протягом 10 робочих днів Департамент не перевірить документацію, то вона вважається погодженою;

КО "Київзеленбуд" розміщує та проводить тендер на "Прозорро";

КО "Київзеленбуд" визначає переможця та заключає договір;

КО "Київзеленбуд" реєструє договір в казначействі протягом 7 робочих днів.

Етап 4. Розроблення землевпорядної документації:

землевпорядна організація (переможець Етапу 4) збирає необхідні матеріали для підготовки проекту землеустрою (серед них картографічні, топогеодезичні матеріали), проводить обстеження земельної ділянки;

землевпорядна організація складає проект землеустрою;

землевпорядна організація погоджує проект землеустрою у встановленому порядку, зокрема в: ГУ Держгеокадастрі в м. Києві, Департаменті архітектури та містобудування КМДА, Управлінні екології та природних ресурсів КМДА, Держводагенстві (якщо парк знаходиться біля водного об’єкту).

ВАЖЛИВО:

Необхідно, щоб в договорі було прописано, що обов'язок проходження всіх погоджень лежить на землевпорядній організації. Бо дуже часто відбувається так, що землевпорядна організація лише розробляє проект землеустрою, а всі важливі погодження залишаються за замовником. І виходить, що договір виконаний, розрахунок відбувається, а погоджень немає.

Етап 5. Затвердження проекту землеустрою та передача в постійне користування:

КО "Київзеленбуд" звертається до Департаменту земельних ресурсів із клопотанням про затвердження проекту землеустрою, прикріплюючи до нього сам проект та витяг з Держгеокадастру про реєстрацію земельної ділянки;

Департамент земельних ресурсів розглядає клопотання, готує і передає на розгляд Київради проект рішення про передачу затвердження проекту землеустрою та передачу в постійне користування земельної ділянки КО "Київзеленбуд";

Київрада підтримує проект рішення: розглядають та підтримують відповідний проект рішення земельна та екологічна комісії, управління правового забезпечення, а потім і сесійна зала.

Читайте також: В Україні горить ліс, зникає вода у криницях, а рисей продають на OLX. Чи є вихід?

Благоустрій

Найчастіше це відбувається у формі капітального ремонту об’єктів благоустрою, що складається з таких етапів:

Етап 1. Закладення коштів на проектні роботи:

при формуванні бюджету на наступний рік або при коригуванні бюджету на поточний рік КО "Київзеленбуд" подає бюджетні запити, в яких має передбачити кошти на проектні роботи, до Управління екології та природних ресурсів;

надалі ці пропозиції проходять розгляд Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту фінансів та складається проект бюджету або проект змін до нього;

якщо необхідна сума з якихось причин не потрапила у відповідний проект, в такому випадку необхідно, щоб депутат в процесі розгляду проекту на бюджетній комісії надіслав свої пропозиції, щоб передбачити необхідну суму;

підтримка проекту бюджету або змін до нього з передбаченою сумою на проектні роботи бюджетною комісією та сесійною залою.

Етап 2. Тендер на проектні роботи:

КО "Київзеленбуд" готує тендерну документацію, а саме: оголошення, завдання на проектування, вимоги до документації, проект договору;

КО "Київзеленбуд" надсилає документацію до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту для перевірки та погодження. Якщо протягом 10 робочих днів Департамент не перевірить документацію, вона вважається погодженою;

КО "Київзеленбуд" проводить тендерну процедуру на Прозорро та підписує договір;

КО "Київзеленбуд" реєструє договір в казначействі протягом 7 робочих днів.

Етап 3. Розроблення проектної документації:

збір проектною організацією вихідних даних, серед яких – технічні умови, зазначені в завданні на проектування, комплексний витяг з містобудівної документації, акт обстеження зелених насаджень тощо;

сам процес проектування, який найчастіше складається з двох стадій: ескізний проект та робочий проект.

Громадськості дуже важливо долучатись саме на стадії розробки ескізного проекту, адже саме на ньому визначаються функціональні зони та їх сутнісне наповнення.

проектна організація погоджує проект, серед іншого з Департаментом архітектури та містобудування, підприємствами та установами, які видавали технічні умови, Держводагентством (якщо парк знаходиться біля водного об’єкту) тощо;

проектна організація замовляє проведення державної експертизи проектної документації;

проектна організація передає всі документи до КО "Київзеленбуд", яка в свою чергу за результатами розгляду затверджує проектну документацію.

Якщо ж сума будівельних робіт за проектом перевищує 120 млн грн, то затверджує проект КМДА.

Етапи 4 та 5 – це закладення коштів на будівельні роботи та проведення відповідного тендеру для визначення підрядної організації. Дані етапи є аналогічними з 1 та 2.

Етап 6. Проведення будівельних робіт

Підрядній організації необхідно отримати належну дозвільну документацію та провести всі необхідні будівельні роботи по капітальному ремонту об’єктів благоустрою у відповідності до затвердженої проектної документації.

Кожен із зазначених вище етапів паралельно супроводжується постійним контролем та роботою із передбаченням коштів в бюджеті, адже ніколи всю суму на будівельні роботи одразу не виділяють. А на проектні роботі якщо й виділяють, то їх найчастіше не встигають освоїти, тому необхідно передбачати й на наступний період.

Крім того, бувають випадки коли спочатку виділяють, а потім при коригуванні бюджету урізають. За цим потрібно стежити.

Все це є базовою дорожньою картою, як реально рухати створення парку.

Упевнений, якщо у роботу включиться кожен з 120 депутатів Київради – в кінці цієї каденції (наприкінці 2025 року) ми б мали зовсім інший Київ – квітучий, із парками та скверами.

Питання збереження існуючих та створення нових паркових зон є дуже гострим. Адже ми всі маємо пам’ятати, що місто – це не тільки там, де будують, а там, де комфортно жити. А жити без природи людина не може. Навіть якщо щоденна рутина не дає їй це усвідомити.

Григорій Маленко