Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Сергей Савчук
національний координатор Міжнародної організації праці в Україні

Пенсионная система Украины на раздорожье

Понедельник, 01 ноября 2021, 07:00

Эта колонка подготовлена Международной организацией труда в Украине совместно с Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине

Авторы:

Сергей Савчук, Национальный Координатор Международной организации труда в Украине

Матильда Богнер, Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

Мы живем в беспрецедентные времена. Коронавирус, рыночные потрясения, экономический спад – все это вызывает ощущение незащищенности.

Все люди стремятся иметь, по меньшей мере, надлежащий уровень жизни, и государствам необходимо помогать своим гражданам реализовывать это право. Поэтому крайне важно построить надежную систему социальной защиты для всех украинцев и украинок и пенсионную систему, которая обеспечит надлежащий уровень доходов в соответствии с международными стандартами труда и прав человека. 

Украина входит в топ-15 стран мира по темпам старения населения, а для пенсионного обеспечения военнослужащих, финансирования единого социального взноса для отдельных категорий работников, выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, а также покрытия дефицита средств Пенсионного фонда из Государственного бюджета выделяется около 170 млрд грн.

Пенсионная система Украины находится на раздорожье, и недавний кризис, связанный с COVID-19, только обострил необходимость реформы.

ООН в Украине стремится содействовать устойчивому развитию страны, включая развитию пенсионной системы, которая бы обеспечивала надлежащий уровень жизни. ООН участвовала в разработке правительственной программы реформ, а именно подготовила  аналитическую справку о социальной защите и предоставила экспертные советы и рекомендации по формированию политик.

В условиях дискуссии продолжающейся вокруг пенсионной реформы, найдет ли государство ресурсы, необходимые для обеспечения пенсионерам/-кам надлежащего уровня жизни?

Для многих украинцев и украинок выход на пенсию становится началом гонки за выживание из-за низких пенсионных выплат и недостаточных механизмов корректировки с учетом прожиточного минимума.

Более того, люди, которые начинают трудовую деятельность, не видят для себя выгоды от участия в пенсионной системе сверх минимальных требований. Многие полностью уклоняются от уплаты взносов в систему социального обеспечения.

Это свидетельствует о том, что общественный договор ослаблен, если и вовсе не расторгнут и необходимо принимать меры для обеспечения достаточного жизненного уровня в старости.

Правительство Украины видит решение в частной пенсионной системе, которая может заработать уже до конца 2021 года. Продолжая реструктуризацию пенсионной системы, начатой ​​в 2017 году, государство планирует ввести второй уровень пенсионной системы, основанный на индивидуальных счетах.

Правительство рассматривает предложенную систему как единственный способ для будущих пенсионеров/-ок получать достойную пенсию, а для предприятий – сохранить нужную рабочую силу.

Реклама:

Международная организация труда (МОТ), однако, выразила замечания касательно предлагаемой приватизации пенсий.

Хотя приватизация, как таковая, не противоречит международным трудовым стандартам в области пенсионного обеспечения, на практике она не решит проблемы, стоящие перед действующей государственной пенсионной системой.

Частная пенсионная система столкнется с теми же проблемами неофициальной занятости, уклонения от уплаты взносов и низких уровней охвата.

Разница в том, что в частной системе последствия этих проблем полностью ложатся на плательщиков взносов (работников/-иц и их работодателей), тогда как государственная пенсионная система предполагает определенный механизм перераспределения, что уменьшает тяжелые последствия для людей.

Внедрению второго уровня пенсионной системы должно предшествовать решение текущих проблем низкого охвата и недостаточного соблюдения требований. В частности, приоритет нужно отдавать согласованным действиям с партнерами для более строгого контроля над соблюдением законодательства о социальном обеспечении, выполнением требований по сбору взносов, а также снижением уровня неофициальной занятости и незадекларированного труда.

Любые дополнительные ресурсы должны перенаправляться в государственную пенсионную систему для сокращения дефицита пенсионного фонда и повышения уровня выплат к надлежащему уровню.

Ниже указаны некоторые из ключевых сфер пенсионной реформы, которые, по мнению ООН в Украине, должны быть выделены как приоритетные.

Охват пенсионной системы нужно расширить

Сегодня в государственную пенсионную систему взносы уплачиваются только для 36% населения в возрасте 15-64 лет.

Растет диверсификация форм занятости, увеличивается число работников/-иц в "нестандартных формах занятости", например, временная работа, работа на неполный рабочий день, зависимая самозанятость, "платформенная экономика" [Согласно исследованию МОТ от 2018 "Занятость через цифровые платформы в Украине. Проблемы и стратегические перспективы", Украина занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объемам занятости через цифровые платформы. Три четверти онлайн-работников/-ц не зарегистрированы и не охвачены системами социального обеспечения.].

Поэтому Украине нужно принять срочные меры по увеличению участия рабочей силы и уровня официальной занятости, эффективного охвата всех видов трудовых договоров, соблюдения и обеспечения отчетности о хозяйственной деятельности и уплате взносов.

Поэтому важно поддерживать молодежь при переходе от образования к работе, способствовать тому, чтобы мужчины и женщины объединяли рабочие и семейные обязанности, создавать условия на рынке труда, при которых люди пожилого возраста хотели и имели возможность продолжать трудовую деятельность.

Реклама:

Необходимо отказаться от привязки пенсионных выплат к регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

Жители востока Украины сталкиваются с трудностями при получении пенсий, на которые  они делали взносы в течение всей трудовой жизни.

Некоторые граждане имеют трудности с  подтверждением стажа, поскольку предприятия, на которых они работали, теперь находятся на неподконтрольной Правительству территории. Многие живут в нищете, но не получают пенсий, принадлежащих им по закону.

 
Алла, 85-летняя женщина с инвалидностью из с. Должанское (Свердловск), была вынуждена ехать на подконтрольную Правительству территорию, чтобы восстановить после утраты пенсионную банковскую карточку. Только до КПВВ в Станице Луганской ей пришлось добираться два дня

Фото: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине

 

Для получения пенсий пенсионеры, живущие на неподконтрольной правительству территории, должны быть зарегистрированы как ВПЛ.

Фото: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине

Для получения пенсий действующая правовая база требует регистрации в качестве ВПЛ, что противоречит международному праву в области прав человека (в частности, статьям 2 и 9 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах).

Люди, зарегистрированные на неподконтрольной правительству территории, могут получить пенсию только если имеют справку ВПЛ и проживают на подконтрольной правительству территории.

Чтобы не утратить регистрацию ВПЛ и получать пенсию, пенсионеры на неподконтрольной правительству территории не могут уезжать из подконтрольной правительству территории больше, чем на 60 суток подряд.

В противном случае действие справки ВПЛ прекращается и, соответственно, пенсия приостанавливается. Поэтому такие пенсионеры постоянно подвергаются риску приостановки выплат, если не будут пересекать линию соприкосновения и въезжать на подконтрольную правительству территорию каждые 60 суток.

Временная приостановка верификации пенсионеров и ВПЛ в связи с COVID-19 является положительным шагом, но не решает системной проблемы.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и другие международные и национальные организации уже давно выступают за отказ от привязки пенсионных выплат к регистрации в качестве ВПЛ путем внесения поправок в законодательные и подзаконные акты.

ООН приветствует факт подготовки законопроекта для решения этих административных проблем, и мы призываем как можно быстрее повторно подать его в Верховную Раду для принятия.

Реклама:

Для обсуждения будущего пенсионной системы необходимы более широкий анализ и диалог

Украине срочно нужна пенсионная реформа, дабы обеспечить достойную пенсию всем людям, которые работали всю свою жизнь.

Для движения вперед и создания перспектив для достойной и устойчивой пенсионной системы, необходимо, чтобы все ключевые стороны – правительство, профсоюзы и работодатели – приоритизировали этот вопрос.

Нужно разработать решение относительно форм дополнительных пенсий (например, обязательные или добровольные, частные или централизованные, с охватом всех работников/-иц или отдельных профессиональных групп) и принять его через общенациональный диалог с участием всех заинтересованных сторон.

ООН в Украине готова регулярно оказывать техническую помощь для создания реформированной, хорошо продуманной пенсионной системы. Такая система срочно необходима, чтобы преодолеть бедность стареющего населения Украины, и заложить фундамент для процветания в будущем.

Этот материал вы можете прочитать на английском языке

Колонка – материал, который отражает исключительно точку зрения автора. Текст колонки не претендует на объективность и всесторонность освещения темы, которая в ней поднимается. Редакция "Украинской правды" не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации и выполняет исключительно роль носителя. Точка зрения редакции УП может не совпадать с точкой зрения автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: пенсииправа человекаООНэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Колонки

Аудит НАПК: Прошлые вызовы, будущие возможности

Лора Стефан
член Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя НАПК

Временные сооружения и парковочные площадки – как урегулировать сектор?

Борис Эмельдеш
президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей

Почему Украина должна дополнительно поднять табачные акцизы, чтобы выполнить требование ЕС

Дмитрий Купира
специалист общественной организации "Жизнь"

Два шага для продолжения реформы ликвидации убыточных предприятий

Руслан Калинин
заместитель министра по делам ветеранов ВОТ и ВПЛ (2019-2020 гг.),консультант ФГИУ

Закон об управлении промышленным загрязнением как ключ Украины к ЕС: почему больше не можем тянуть

Ирина Черниш
соучредитель и председатель ОО "SaveDnipro"

Преимущества быть первым: как выиграть от инициирования банкротства

Любовь Лукашук
владелец юридической компании "Правовая Константа"