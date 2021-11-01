Пенсионная система Украины на раздорожье

Эта колонка подготовлена Международной организацией труда в Украине совместно с Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине Авторы: Сергей Савчук, Национальный Координатор Международной организации труда в Украине Матильда Богнер, Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

Мы живем в беспрецедентные времена. Коронавирус, рыночные потрясения, экономический спад – все это вызывает ощущение незащищенности.

Все люди стремятся иметь, по меньшей мере, надлежащий уровень жизни, и государствам необходимо помогать своим гражданам реализовывать это право. Поэтому крайне важно построить надежную систему социальной защиты для всех украинцев и украинок и пенсионную систему, которая обеспечит надлежащий уровень доходов в соответствии с международными стандартами труда и прав человека.

Украина входит в топ-15 стран мира по темпам старения населения, а для пенсионного обеспечения военнослужащих, финансирования единого социального взноса для отдельных категорий работников, выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, а также покрытия дефицита средств Пенсионного фонда из Государственного бюджета выделяется около 170 млрд грн.

Пенсионная система Украины находится на раздорожье, и недавний кризис, связанный с COVID-19, только обострил необходимость реформы.

ООН в Украине стремится содействовать устойчивому развитию страны, включая развитию пенсионной системы, которая бы обеспечивала надлежащий уровень жизни. ООН участвовала в разработке правительственной программы реформ, а именно подготовила аналитическую справку о социальной защите и предоставила экспертные советы и рекомендации по формированию политик.

В условиях дискуссии продолжающейся вокруг пенсионной реформы, найдет ли государство ресурсы, необходимые для обеспечения пенсионерам/-кам надлежащего уровня жизни?

Для многих украинцев и украинок выход на пенсию становится началом гонки за выживание из-за низких пенсионных выплат и недостаточных механизмов корректировки с учетом прожиточного минимума.

Более того, люди, которые начинают трудовую деятельность, не видят для себя выгоды от участия в пенсионной системе сверх минимальных требований. Многие полностью уклоняются от уплаты взносов в систему социального обеспечения.

Это свидетельствует о том, что общественный договор ослаблен, если и вовсе не расторгнут и необходимо принимать меры для обеспечения достаточного жизненного уровня в старости.

Правительство Украины видит решение в частной пенсионной системе, которая может заработать уже до конца 2021 года. Продолжая реструктуризацию пенсионной системы, начатой ​​в 2017 году, государство планирует ввести второй уровень пенсионной системы, основанный на индивидуальных счетах.

Правительство рассматривает предложенную систему как единственный способ для будущих пенсионеров/-ок получать достойную пенсию, а для предприятий – сохранить нужную рабочую силу.

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Международная организация труда (МОТ), однако, выразила замечания касательно предлагаемой приватизации пенсий.

Хотя приватизация, как таковая, не противоречит международным трудовым стандартам в области пенсионного обеспечения, на практике она не решит проблемы, стоящие перед действующей государственной пенсионной системой.

Частная пенсионная система столкнется с теми же проблемами неофициальной занятости, уклонения от уплаты взносов и низких уровней охвата.

Разница в том, что в частной системе последствия этих проблем полностью ложатся на плательщиков взносов (работников/-иц и их работодателей), тогда как государственная пенсионная система предполагает определенный механизм перераспределения, что уменьшает тяжелые последствия для людей.

Внедрению второго уровня пенсионной системы должно предшествовать решение текущих проблем низкого охвата и недостаточного соблюдения требований. В частности, приоритет нужно отдавать согласованным действиям с партнерами для более строгого контроля над соблюдением законодательства о социальном обеспечении, выполнением требований по сбору взносов, а также снижением уровня неофициальной занятости и незадекларированного труда.

Любые дополнительные ресурсы должны перенаправляться в государственную пенсионную систему для сокращения дефицита пенсионного фонда и повышения уровня выплат к надлежащему уровню.

Ниже указаны некоторые из ключевых сфер пенсионной реформы, которые, по мнению ООН в Украине, должны быть выделены как приоритетные.

Охват пенсионной системы нужно расширить

Сегодня в государственную пенсионную систему взносы уплачиваются только для 36% населения в возрасте 15-64 лет.

Растет диверсификация форм занятости, увеличивается число работников/-иц в "нестандартных формах занятости", например, временная работа, работа на неполный рабочий день, зависимая самозанятость, "платформенная экономика" [Согласно исследованию МОТ от 2018 "Занятость через цифровые платформы в Украине. Проблемы и стратегические перспективы", Украина занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объемам занятости через цифровые платформы. Три четверти онлайн-работников/-ц не зарегистрированы и не охвачены системами социального обеспечения.].

Поэтому Украине нужно принять срочные меры по увеличению участия рабочей силы и уровня официальной занятости, эффективного охвата всех видов трудовых договоров, соблюдения и обеспечения отчетности о хозяйственной деятельности и уплате взносов.

Поэтому важно поддерживать молодежь при переходе от образования к работе, способствовать тому, чтобы мужчины и женщины объединяли рабочие и семейные обязанности, создавать условия на рынке труда, при которых люди пожилого возраста хотели и имели возможность продолжать трудовую деятельность.

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Необходимо отказаться от привязки пенсионных выплат к регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

Жители востока Украины сталкиваются с трудностями при получении пенсий, на которые они делали взносы в течение всей трудовой жизни.

Некоторые граждане имеют трудности с подтверждением стажа, поскольку предприятия, на которых они работали, теперь находятся на неподконтрольной Правительству территории. Многие живут в нищете, но не получают пенсий, принадлежащих им по закону.

Алла, 85-летняя женщина с инвалидностью из с. Должанское (Свердловск), была вынуждена ехать на подконтрольную Правительству территорию, чтобы восстановить после утраты пенсионную банковскую карточку. Только до КПВВ в Станице Луганской ей пришлось добираться два дня Фото: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине

Для получения пенсий пенсионеры, живущие на неподконтрольной правительству территории, должны быть зарегистрированы как ВПЛ. Фото: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине

Для получения пенсий действующая правовая база требует регистрации в качестве ВПЛ, что противоречит международному праву в области прав человека (в частности, статьям 2 и 9 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах).

Люди, зарегистрированные на неподконтрольной правительству территории, могут получить пенсию только если имеют справку ВПЛ и проживают на подконтрольной правительству территории.

Чтобы не утратить регистрацию ВПЛ и получать пенсию, пенсионеры на неподконтрольной правительству территории не могут уезжать из подконтрольной правительству территории больше, чем на 60 суток подряд.

В противном случае действие справки ВПЛ прекращается и, соответственно, пенсия приостанавливается. Поэтому такие пенсионеры постоянно подвергаются риску приостановки выплат, если не будут пересекать линию соприкосновения и въезжать на подконтрольную правительству территорию каждые 60 суток.

Временная приостановка верификации пенсионеров и ВПЛ в связи с COVID-19 является положительным шагом, но не решает системной проблемы.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и другие международные и национальные организации уже давно выступают за отказ от привязки пенсионных выплат к регистрации в качестве ВПЛ путем внесения поправок в законодательные и подзаконные акты.

ООН приветствует факт подготовки законопроекта для решения этих административных проблем, и мы призываем как можно быстрее повторно подать его в Верховную Раду для принятия.

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Для обсуждения будущего пенсионной системы необходимы более широкий анализ и диалог

Украине срочно нужна пенсионная реформа, дабы обеспечить достойную пенсию всем людям, которые работали всю свою жизнь.

Для движения вперед и создания перспектив для достойной и устойчивой пенсионной системы, необходимо, чтобы все ключевые стороны – правительство, профсоюзы и работодатели – приоритизировали этот вопрос.

Нужно разработать решение относительно форм дополнительных пенсий (например, обязательные или добровольные, частные или централизованные, с охватом всех работников/-иц или отдельных профессиональных групп) и принять его через общенациональный диалог с участием всех заинтересованных сторон.

ООН в Украине готова регулярно оказывать техническую помощь для создания реформированной, хорошо продуманной пенсионной системы. Такая система срочно необходима, чтобы преодолеть бедность стареющего населения Украины, и заложить фундамент для процветания в будущем.

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