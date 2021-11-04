Настало время децентрализовать Киев

Закон про столицю попри небажання старих політичних еліт змінюватися та всі встромлені палки в колеса вийшов на фінішну пряму.

Можливо, хтось і не очікував, але реальність виявилася саме такою. Тепер справа за останнім ривком – 226 "ЗА" у другому читанні в парламенті.

Пропоную короткий екскурс для того, щоб зрозуміти, чому законопроєкт такий важливий.

Якщо взяти всеукраїнський контекст, то у результаті проведення реформи децентралізації було сформовано 1469 територіальних громад. Кожна з них отримала рівні права та розширені фінансові повноваження. Однак не місто Київ.

Столиця й досі живе за старим законом і ризиками, що в майбутньому хтось спробує повторити історію Януковича-Попова.

Втім, в мене позитивні новини – маємо дуже гарні шанси змінити ситуацію. Для цього потрібно ухвалити проєкт закону про столицю.

Головна зміна – це те, що ми отримаємо нову і якіснішу систему взаємодії між владою і громадою.

З цим погоджуються закрема і міжнародні партнери, серед яких Рада Європи. Ця поважна міжнародна організація надала своє бачення ще у вересні і ми його врахували.

Київська громада отримає розширені повноваження та реалізацію позитивних наслідків реформи децентралізації. Зокрема, великих державних інфраструктурних проєктів.

Керуватиме містом обраний киянами мер. А Київська міська державна адміністрація буде виконувати обов’язки префектури, яка контролює законність рішень Київради, райрад та їх виконкомів.



Отже, тут стає очевидно, що нововведення, які ми пропонуємо, допоможуть зміцнити місцеве самоврядування та нарешті провести децентралізацію в столиці.

А тепер хочу ще раз розставити акценти та пояснити, як зміниться принцип роботи муніципальної влади та хто за що відповідатиме.

Міський голова керуватиме містом та розпоряджатиметься бюджетом .



Братиме участь у розробці проєктів законів/постанов, що стосуються столиці та автоматично очолюватиме незалежний від центральної влади виконавчий комітет Київради.

. Братиме участь у розробці проєктів законів/постанов, що стосуються столиці та автоматично очолюватиме незалежний від центральної влади виконавчий комітет Київради. Голова КМДА контролюватиме законність та Конституційність рішень мера (в частині столичних функцій), Київради, райрад та виконкомів з можливістю їх оскарження в судовому порядку.



Також представлятиме державну владу і програми в столиці. Що особливо важливо, він не втручатиметься в управлінські та господарські процеси місцевого самоврядування.





(в частині столичних функцій), Київради, райрад та виконкомів з можливістю їх оскарження в судовому порядку. Також представлятиме державну владу і програми в столиці. Що особливо важливо, він не втручатиметься в управлінські та господарські процеси місцевого самоврядування. Статті щодо префектурних повноважень прямо посилаються на закон про місцеві державні адміністрації, відповідно пропонується та сама система, що й на всій території України.



Одразу зазначу, що без ухвалення законопроєкту №4298 наглядові повноваження в Києві не почнуть працювати.





Одразу зазначу, що без ухвалення законопроєкту №4298 наглядові повноваження в Києві не почнуть працювати. РДА будуть функціонувати тільки на перехідному етапі, після повноцінного запуску місцевого самоврядування та реорганізованої КМДА, РДА будуть ліквідовані, замість них будуть створені підрозділи в структурі КМДА (банальна економія коштів платників податків).





Ухвалення закону про столицю не потягне за собою жодних виборів.



Немає будь-яких згадок про можливі вибори.



Питання виборів регулюється виборчим кодексом, а не законом про столицю.

Як видно з вищеперерахованого – жодних загроз.

Київ точно заслуговує на збалансовану систему місцевого самоврядування, на його відновлення та на відсутність конфлікту між державною та столичною владою. Саме це і забезпечує законопроєкт №2143-3.





А серед головних його переваг – це доступ киян до реалізації масштабних державних програм в рамках яких будуть відновлюватися дороги, школи, дитячі садочки на противагу сьогоднішнім "втомленим" мостам та корупційним схемам на мільярди гривень.

Питання визначення статусу Києва знову на порядку денному. Воно актуальне вже щонайменше 7 років.

Київ – європейська столиця, яку так і не торкнулися позитивні зміни, що дає нам реформа децентралізації. Зараз, ми як ніколи близькі до того, щоб це змінити.

Віталій Безгін