5 вопросов главе объединённой территориальной общины от инвестора

За 15 лет привлечения инвестиций мне приходилось сталкиваться с разными ситуациями. Одна из самых печальных – когда чиновники убивали желание создавать проект своей некомпетентностью.

Хуже всего, когда представители власти спрашивали: "А что мне будет, если я тебя пущу в регион?" – это очень знаковый вопрос того времени.

Чиновники прошлого считали, что их главной властью было решать пускать или не пускать инвестора в регион. Философия личной выгоды сегодня в большинстве своем уходит, ведь у чиновников меняется образ мышления.

За последние несколько лет я вижу огромные изменения в качестве коммуникации между инвестором и властью на местах. В первую очередь, это заслуга децентрализации.

Ответственность за собственное будущее ВРУ переложила на села, города, районы и области. Безусловно к ним перешли и права реализовывать так долго воспевавшийся потенциал украинской экономики. Сегодня очевидны первые плоды конкуренции.

Происходит активная борьба за инвестиции среди глав объединённых территориальных общин, мэров и губернаторов.

Усиливается конкуренция, ведь сражаются не только за украинских инвесторов, но и зарубежных. Ведь учитывая все факторы инвестиционной привлекательности, Украина может соревноваться за проекты с той же Польшей, Словакией, Турцией и многими другими странами.

Сегодня количество желающих привлечь инвестиции в свой регион сильно возросло. Многие руководители ОТО, сел и городов стараются заинтересовать бизнес, но делают критические ошибки.

Такой питчинг для инвесторов всегда краток, но в нем должны быть ответы на главные вопросы для бизнесмена.

Как главе объединенной территориальной общины добиться доверия с самого начала? И как получить обратную связь, необходимую для успеха?

Я расскажу о важных составляющих для привлечения инвестиций в регион с точки зрения инвестора, который уже построил 6 заводов в разных частях страны.

Мне бы очень хотелось, чтобы историй успеха в Украине было сотни. Верю, что тогда наступит эпоха процветания.

Для меня важно развитие экономики моего государства, потому делюсь собственным опытом.

Мэру города, руководителю района, главе объединенной территориальной общины будет полезно узнать, как лучше понимать инвестора.

Если вы представляете власть и намереваетесь улучшить жизнь ваших избирателей, предлагаю найти ответы на 5 вопросов, которые обычно можно услышать от инвестора.

Как вы убеждаете потенциальных инвесторов?

Самое главное в привлечении инвестиций это доверие. Но как его завоевать и главное – удержать? Говорите только правду и не допускайте даже мелкого обмана. Это залог успеха всей дальнейшей коммуникации.

Чрезмерно приукрашать ситуацию в регионе, разрисовывая несуществующие перспективы – это дорога в никуда. Опытный инвестор сразу поймет ваше намерение и учует подвох.

Утаить на самом деле большую проблему не удастся, но доверие вы подорвете. Лучше оговорить проблему, показать, что вы ее понимаете и знаете, как ее решать. Это будет знаковым моментом для инвестора.

Существует еще одна небольшая рекомендация – учите английский язык. Совет не теряет актуальности уже многие годы, очень важно прислушаться к нему особенно сейчас.

Международный инвестор – это ваш способ выйти на глобальный уровень. Коммуникация с иностранными партнерами на равных может стать залогом успешного будущего целой страны.

Читайте также: Финансовые вызовы в громадах и пути их решения

Почему ваш регион подходит больше всего для реализации инвестиционного проекта?

Инвестиционные ошибки очень дорого стоят. Потому при выборе региона учитывается очень много факторов для принятия решения.

Описание региона должно быть кратким, емким и с указанием уникальных преимуществ. Безусловно, это могут быть макроэкономические показатели, количество и качество ресурсов, уровень развития инфраструктуры, уровень безработицы и качество кадров.

Даже если вы не совсем понимаете сферу интересов бизнесмена или его планы, вы должны учиться рассказывать истории успеха.

Наперед отвечая на важные для инвестора вопросы, вы сокращаете время на принятие позитивного решения.

Расскажите о потенциальных бизнес-партнерах в регионе. Для инвестора важны как подрядчики, так и возможные соинвесторы.

Локальные партнеры, которые поверят в проект могут стать большим преимуществом для создания предприятия именно в вашем городе.

Опишите также какие компании существуют, какие инвестиционные проекты уже реализованы и как это влияет на регион.

Для современных проектов важно также то, кто будет работать на будущем предприятии.

Присутствие мотивированных людей, готовых поднимать проект – один из самых сильных факторов влияния на решение инвестора, с учетом кадрового голода в стране.

Делайте упор на то, что вы будете помогать с поиском квалифицированных специалистов: технологов, инженеров, финансистов и различного рода управленцев.

Читайте также: В цифровом государстве ІТ-рынок получит наилучшие условия для ведения бизнеса — Михаил Федоров

Какую поддержку инвестору вы можете оказывать?

Самый сложный и непонятный для инвестора момент состоит в получении различных разрешений в государственных органах. Так необходимость получить разрешение не на месте, а в Киеве, пройдя 9 кругов ада, может убить проект со старта.

Давайте откровенно, инвестор хочет знать о подключении коммуникаций, ресурсов. Электроэнергия, газ, вода – критически важные элементы любого проекта. С ними чаще всего и возникают проблемы.

Если вы готовы на большее, чем просто "не мешать", а реально активно работать над этими вопросами – у вас будет огромное преимущество. Возьмете на себя обязательства помочь, ускорить процессы.

Часто имидж Украины связан со всякого рода коррупцией на разных уровнях. Объясните вашему будущему партнеру, как именно вы будете защищать проект. Речь о действиях в правовом поле, ведь именно здесь вы сильны.

Вы должны всегда быть на стороне инвестора в вопросах, которые действительно затягивают время реализации проекта.

Инвестор должен услышать, убедиться в том, что ему обеспечат защиту и поддержку. Покажите готовность отстаивать инвестора на всех уровнях в Киеве, области, регионе.

Какие локации существуют в вашем регионе для размещения проекта?

Здесь вы должны ориентироваться лучше всех. Предлагайте конкретные объекты, называя площадь, описывая инфраструктуру, возможность подключения к коммуникациям, ресурсам, наличие санитарной зоны.

Вы должны хорошо знать возможности этих локаций, как для строительства нового объекта, так и для модернизации существующего. Чего-то не знаете – спрашивайте, покажите готовность разбираться.

Читайте также: Как жителям объединенных территориальных общин получить больше пользы от децентрализации?

Какие проблемы региона может решить инвестор?

Все бизнесмены понимают, что у всех регионов есть проблемы. Часто это сводится к ремонту в школе, помощи детскому дому, подаркам ученикам или высадке деревьев в парке. Конечно бывают запросы и другого порядка.

Описывая историю проблем общины, вы можете показать не только вашу вовлеченность в жизнь города, но и готовность работать на результат.

Изменения тянут за собой новые перемены, так трансформируется регион.

Например, после создания на новом предприятии сотни рабочих мест, ваш город столкнется с рядом инфраструктурных вопросов. Не бывает идеальных регионов.

Но квалифицированным кадрам нужна не только хорошая зарплата, а и качественный уровень жизни. Здесь речь о медицине (в каком состоянии ваши больницы), обучении (достаточно ли детских садов, школ), культуре (есть ли какие-то культурные программы, концерты, фестивали, кафе и рестораны). Так, вы говорите, что есть необходимость, но и возможность развивать мелкий и средний бизнес. Безусловно, если у вас уже есть наработки на этот счет.

В моем опыте, есть города, в которых после появления нашего завода, началась меняться жизнь. Построили небольшую гостиницу, новый ресторан, активно занялись реконструкцией исторических зданий и даже построили новые дома для горожан.

Новая индустриализация строится благодаря созданию инновационных предприятий малого и среднего бизнеса. Ключевая роль в этом процессе отведена местным властям.

Верю, что украинцы готовы сделать для своей страны, области, города и региона намного больше, у нас все для этого есть. Считаю, что самое важное, о чем следует подумать главам регионов – это стратегия привлечения инвестиций.

Общее правило остается в силе: вы сможете привлечь деньги в регион, дать рабочие места и с большей вероятностью выиграете следующие выборы, если сможете лучше понимать инвестора. Во многом от ваших решений и действий зависит будущее экономики страны.

Игорь Лиски