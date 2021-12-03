Почему заявления Зеленского о госперевороте могут принести нам серьезные неприятности

Важко зрозуміти, на яку реакцію розраховував Володимир Зеленський, оголошуючи на своєму останньому пресмарафоні про можливий державний переворот за участі російських сил та ймовірну залученість до нього Ріната Ахметова. Але те, що вони сколихнули світ – факт.

Цю новину процитували не лише ряд світових ЗМІ. Своє занепокоєння такими повідомленнями висловив навіть американський президент Джо Байден:

"Я занепокоєний. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою.

І ми виступаємо проти того, що навіть віддалено наближається до того, про що говорили".

А на додачу Джо Байден зробив власну гучну заяву: він готовий провести розмову з Зеленським та Путіним, можливо навіть у тристоронньому форматі. Важливість цієї новини для нас важко переоцінити і ось чому.

Наразі, можна стверджувати, що Нормандський формат фактично мертвий. Тому найближчим часом навряд чи варто розраховувати на зустріч і його відновлення. Причин декілька.

Перша, безперечно, гоп-дипломатія Кремля.

Нагадаю, зовсім нещодавно глава російського МЗС Лавров "злив" закрите листування зі своїми французьким та німецьким колегою по Нормандському формату.

Це не просто порушення найбазовіших принципів дипломатії, це прямий виклик, заява про те, що ні на які поступки Росія йти не готова. В чому тоді сенс переговорів?

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Друга причина – відхід з посади Ангели Меркель, яка була основним драйвером переговорних процесів в Нормандському форматі.

Можливо, Росія розраховувала на більш поступливе ставлення зі сторони нової коаліції ("світлофора") і канцлера-соціаліста Олафа Шольца. Але після "зливу" закритого листування, це неможливо.

І насамкінець, варто відзначити, що і з нашої сторони, на жаль, не робиться те, що потрібно.

В такій вигідній ситуації, коли Росія показала свою нездатність до діалогу, нам варто було б кинути всі сили на те, щоб відстоювати власні інтереси.

Але що ми бачимо натомість? Зеленський не бореться за можливість організувати зустрічі з європейськими лідерами, а їде на держдачу святкувати День народження свого "генерального секретаря" Єрмака.

Безперечно, в такому разі, не бачачи зацікавленості з нашої сторони, президент Франції Макрон вирішує відкласти зустріч з Володимиром Зеленським до "кращих часів" і включається у важливішу для нього особисто президентську кампанію.

В цьому контексті, заяви Байдена про готовність обговорити тристоронню зустріч з президентами України та Росії виглядає як подарунок долі.

Залучити США до переговорів щодо нашої війни з Росією стало б неймовірним успіхом. Адже США ― єдина країна, яку Росія реально боїться. І в таких переговорах Путін не зміг би використовувати вже неодноразово апробовану на європейських партнерах тактику шантажу, нахабності і обману. Це дійсно б дало вирішенню кризи принципово нову траєкторію руху.

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Всі сили української дипломатії зараз мали б бути кинуті на те, щоб скористатися словами Байдена і залучити Вашингтон до переговорів.

ОПУ мали б оголосити першими своє бачення таких переговорів і їх формат. Саме Україна має сформувати порядок денний та ключові тематичні напрямки майбутньої розмови. Але є одне але.

Ключовою проблемою є власне заява Зеленського, на яку відреагував Байден.

На Заході дуже серйозно поставилися до новин про можливий державний переворот в Україні.

Тепер уявіть їхню реакцію, коли це виявиться просто пшиком, необдумано озвученим Зеленським? Або обдумано озвученим, але для одного конкретного адресата-бізнесмена, а не для світових лідерів та ЗМІ.

Це не просто підірве довіру до України на міжнародній арені, а стане серйозним ударом по наших позиціях.

Пам’ятаєте казочку про хлопчика, який кричав "вовки, вовки!", а коли вовки реально прийшли, йому уже ніхто не повірив? Думаю зайве пояснювати мораль цієї історії в обговорюваний нами ситуації не потрібно.



Таким чином, якщо Зеленський робить гучні заяви про можливий держпереворот він має далі розвивати цей трек. Необхідні розслідування, провадження, суди і так далі.

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Необхідне притягнення заколотників до відповідальності. Тим паче в час, коли Росія стягує свої війська до наших кордонів. Натомість СБУ оголосила, що починає розслідування на третій день після оприлюднення інформації. Хоча очевидно, що вони знали це раніше, ніж навіть заявив президент.

Не будемо вдаватися в деталі конфлікту між Зеленським і Ахметовим.

Головним є те, що слова Зеленського, які він використав для зведення рахунків з Рінатом Ахметовим, можуть принести нам дуже серйозні неприємності на міжнародному рівні.



Заяви Зеленського уже призвели до падіння курсу гривні і до зниження котирувань українських компаній.

Перефразовуючи Форда, що погано для гривні, те погано для країни.

Виходячи з цього, напрошується логічний висновок.

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Зеленський дозволяє собі доволі вільно, м’яко кажучи, формувати наш наратив по ситуації навколо скупчення російських військ на кордоні і протистоянню Росії в цілому. А це прямо шкодить нашим національним інтересам і підриває довіру до нас, як партнера на Заході. Тому в цьому процесі просто необхідно встановити парламентський контроль.

Питання переговорів Зеленського в будь-якому форматі із президентом країни-агресора має бути підзвітним, а його наративи формуватися відповідно до національних інтересів України. А не до зведення особистих рахунків з неугодними бізнесменами чи до чергових спроб власного політичного піару.

Володимире Олександровичу, за свої слова потрібно відповідати. Цьому вчать навіть на вулицях українських міст, але чомусь забувають в "95-кварталі". Чим гучніші заяви, тим більшими можуть бути наслідки. При чому, на жаль, для нас всіх.

Олексій Гончаренко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.