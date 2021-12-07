Как Государственная исполнительная служба Украины уничтожает стратегическое оборонное предприятие

Навіщо вороги, коли є такі "друзі"?

Ми стоїмо на порозі можливої великої війни із Росією, яка не тільки чекає, коли Україна стане слабкою, але і активно працює над цим в тому числі через своїх агентів, корупціонерів та "корисних ідіотів".

Не факт, що така війна почнеться, але це залежить саме від нашої стійкості, ефективності наших державних інституцій та підтримки наших партнерів. І далеко не останню роль в цьому протистоянні відіграє питання стану готовності українського оборонно-промислового комплексу дати адекватну відповідь агресору.

Не варто і гадати про те, що і розвідка агресора відслідковує ситуацію на підприємствах оборонного комплексу України і за можливості намагалась, намагається і буде намагатись впливати на ефективність їх роботи.

Все, що вдасться розвалити, вони будуть розвалювати в тому числі руками наших корупціонерів та "корисних ідіотів".

Чотири місяці тому мене було призначено виконуючим обов’язки директора Державного підприємства "Науково-дослідний інститут "Квант". Підприємство входить до державного концерну "Укроборонпром " і відноситься до стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Без Кванту не може бути виготовлений жодний військово-морський корабель чи катер, а також буде паралізовано виробництво всієї бронетанкової техніки, компоненти до якої Квант розробив та виготовляє.

Без Кванту будуть неможливими ремонт і модернізація флагману українського флоту фрегату "Гетьман Сагайдачний", які мають відбутись протягом наступного року, ні виробництво українського корвету та бойових катерів, ні виробництво танку "Оплот", інших танків чи БТРів. Неможливими "від слова зовсім", тому що замінити Квант в Україні за великим рахунком просто ніким і нічим.

Першим пунктом мого антикризового плану, який був затверджений в серпні Радою директорів ДК "Укроборонпром", було "здійснити заходи щодо розблокування та відкриття нового рахунку (ів) ДП "НДФІ "Квант". Цей пункт досі не виконаний, попри те, що виконано багато інших пунктів антикризових заходів.

Причина одна – Державна виконавча служба України наполегливо блокує всі спроби розблокувати рахунки підприємства навіть для виплати нарахованої заробітної плати працівникам підприємства та для поступового погашення заборгованості по заробітній платі (з/п) та відповідних податках.

Пояснити таку наполегливість виконавчої служби тільки тим фактом, що вона отримує дохід в розмірі 10% від суми заборгованостей, яка сама списує з заблокованих нею рахунків, було б, на мою думку, занадто простим поясненням того, що відбувається.

Трохи історії.

Підприємства оборонно-промислового комплексу України перебувають в кризовому стані вже давно, принаймні з кінця 80-х років, але з початку 90-х внаслідок розвалу СРСР через втрату ринків збуту та краху оборонно-промислового комплексу СРСР для оборонних підприємств настали справді темні часи. Виживав, хто як міг – хто за рахунок експорту, хто за рахунок перепрофілювання, хто за рахунок реалізації майна.

Вижили небагато підприємств, але і зараз із близько 100 державних оборонних підприємств країни біля половини з різних причин все ще перебувають в стані виживання.

Одна із головних причин – держава довгий час не могла налагодити пристойний менеджмент таких підприємств, а нечисті на руку політики та чиновники розглядали їх та їхнє майно, як ресурс для власного збагачення.

І тільки нещодавно намітився перелом негативних тенденцій в цій сфері з прийняттям Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України та закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Ці два документи закладають шляхи і напрями реформування та розвитку ОПК країни. Звичайно, їх ще треба реалізувати, але це тема окремої статті чи розмови.

Повернемось до Кванту.

Проблеми підприємства почались не сьогодні і не вчора, а накопичувались давно.

На жаль, протягом 2019-2020 років через зрив ряду контрактів, зокрема і з модернізації фрегату "Гетьман Сагайдачний" (борг за виконані і прийняті роботи за цими контактами з боку ТОВ "Кузня на Рибальському" перед підприємством склав більше 76 млн грн) робота підприємства зупинилась, почала наростати заборгованість по заробітній платі, яка станом на 1 липня 2021 року вже складала більше 116 млн грн.

Але останнім часом складається враження, що проти підприємства ведеться цілеспрямована робота щодо доведення його до банкрутства. Питання, за чиїм замовленням та на чию користь?

Так, постановою ВП №60404758 від 3 грудня 2020 року державний виконавець Печерського районного відділу державної виконавчої служби Міністерства юстиції Коваль Любов Миколаївна на виконання вимог підрозділів державної податкової служби щодо стягнення заборгованостей арештувала кошти на всіх рахунках підприємства.

Далі почався справжній судовий трилер між підприємством і державною виконавчою службою України. Підкреслюю – між оборонним державним підприємством і державним органом!

Варто зазначити, що законодавство України дає право державному виконавцю як блокувати, так і не блокувати рахунок підприємства, з якого виплачується заробітна плата працівникам, виокремивши такий рахунок.

Чомусь Державна виконавча служба вперто і послідовно приймає рішення не на користь підприємства та його працівників, блокуючи виплату заробітної плати і, таким чином, знищуючи стратегічне оборонне підприємство.

ДП "НДІ "Квант" звернулось з позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва про визнання протиправною та скасування зазначеної постанови про арешт коштів підприємства.

В обґрунтуванні позовних вимог ДП "НДІ "Квант" зазначило, що оскаржуваною постановою накладено арешт на належний позивачу розрахунковий рахунок, з якого здійснюється виплата заробітної плати працівникам.

Вивчивши матеріали справи, суд вирішив адміністративний позов ДП "НДІ "Квант" задовольнити повністю.

Замість того, щоб виконати рішення суду, розблокувати рахунок і дозволити підприємству виплачувати зарплату своїм працівникам, Печерський районний відділ державної виконавчої служби подав апеляційну скаргу на зазначене рішення Окружного адмінсуду, яку Шостий апеляційний адміністративного суд своєю постановою від 16 червня 2021 року залишив без задоволення.

В свою чергу, замість того, щоб таки виконати рішення суду, 1 липня 2021 року державний виконавець Коваль Любов Миколаївна розблокувала рахунок ДП "НДІ "Квант" в державному Укргазбанку, але в той же день своєю постановою за № 60404758 знову наклала арешт на ВСІ рахунки підприємства.

Арешт було накладено 1 вересня 2021 року втретє на нові рахунки підприємства, які знову були відкриті тільки для виплати з/п, на наступний день після того, як за рішенням Міжвідомчої групи з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Любченка О. М., (протокол №2 від 5 серпня 2021 року) була проведена спільна нарада представників ДК "Укроборонпром", ДП "НДІ" Квант" та Державної виконавчої службою України з метою врегулювання проблемних питань діяльності ДП "НДІ"Квант", зокрема у частині погашення заборгованості із заробітної плати. Отаке вийшло "врегулювання проблемних питань"…

Ми знову подали позов до суду з вимогою, щоб виконавча служба не вчиняла дій щодо блокування рахунку, з якого здійснюється виплата з/п, але цього разу суд не задовольнив нашу вимогу, мотивуючи тим, що законом і так заборонено накладати арешт на кошти по з/п, а суд не має доказів того, що підприємство зверталось до ДВС щодо дозволу виплатити працівникам зарплату.

У жовтні ми написали лист в Печерський районний відділ державної виконавчої служби з проханням розблокувати рахунок для виплати з/п за вересень та відповідних податків та нарахувань, і… – отримали чергову відмову!

25.11.2021 року ми знову подали позов до суду на дії Печерського районного відділу державної виконавчої служби.

Якимось дивним чином синхронно із діями Державної виконавчої служби протягом весни-літа поточного року до суду і до виконавчої служби за одним шаблоном було подано позови від ряду працівників підприємства про виплату заборгованості по заробітній платі (наразі таких позовів більше ста). І за дивним збігом обставин, першим, хто подав заяву до виконавчої служби, був один із керівників підприємства…

Звичайно, працівники мають повне право звертатись до суду із такими позовами, але саме ці позови є аргументами для ДВС щодо повторного блокування рахунків для виплат поточної зарплати.

До слова, з приводу проблем із блокуванням рахунків підприємства ми звертались до Мінстратегпрому, який в кінці вересня провів спеціальну нараду і видав відповідні доручення.

Нашу проблему знають і в Міноборони, і в РНБОУ. Але – українська бюрократична машина, на жаль, працює дуже і дуже довго і неефективно, навіть з питань, які мають стратегічне значення. Всі знають, розуміють, співчувають, але – чомусь нічого зробити не можуть…

На жаль, проблеми української держави досі в тому, що погані речі робляться швидко і "по дзвінку", а хороші і корисні речі часто блокуються або гальмуються державною бюрократичною машиною ("своїм – все, іншим – закон").

Зазначені дії державної виконавчої служби та державного виконавця блокують виробничу діяльність нашого стратегічно важливого державного підприємства, блокують виплату поточної заробітної плати працівникам підприємства, призводить до наростання боргів по заробітній платі та значних штрафних санкцій, які несуть загрозу зриву ряду оборонних замовлень та банкрутства підприємства.

Ми ВЖЕ втратили більше 30 млн грн в 2021 році на неукладених договорах через заблоковані рахунки.

Як підприємство виживає і є спроможним виконувати державні оборонні замовлення в таких умовах? Насамперед, тому що більшість працівників підприємства – пенсіонери, і як-не-як виживають завдяки своїм пенсіям. І не тільки виживають, але й купують комплектуючі матеріали для виробів (як, наприклад, купили комплектуючі для виробів для п’яти БТР-4, які брали участь у параді до Дня Незалежності України).

Кредитують також наші давні партнери-постачальники зі сподіванням, що ми розрахуємось, коли зможемо. Допомагають орендарі. Допомагає Укроборонпром.

Не допомагає тільки держава в особі виконавчої служби та профільних міністерств.

Як можна було взагалі в законі "Про виконавче провадження" прирівняти державні оборонні підприємства до неплатників аліментів!!!?

Ми надавали пропозиції в Мінстратегпром щодо змін до цього закону, щоб розблокувати ситуацію і для нашого підприємства і для інших підприємств оборонного сектору. Але бюрократична машина змогла тільки видати протокол наради, який не виконується.

Що далі? Державна виконавча служба виключить підприємству електрику, воду і тепло? Яка мета? Щоб добити підприємство?

Навіщо вороги, коли є такі "друзі"?

Ми не просимо грошей у держави – потенційних замовлень на найближчі роки у нас більш ніж достатньо, щоб забезпечити нормальну роботу підприємства, виплачувати поточну заробітну плату і почати погашати заборгованості.

З врахуванням продажу надлишкового майна (а ми вже починаємо виставляти його на продаж через "Прозорро") та прибутків ми можемо протягом двох років повністю розрахуватись зі всіма боргами, накопиченими за минулі періоди.

Одне прохання до держави – дати нам змогу працювати на благо країни та своїх працівників.

А працівники ДП "НДІ "Квант" щодня чекають на свою заробітну плату…

Сергій Сорока