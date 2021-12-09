Клептократия – ржавчина, разъедающая государства и демократии

Ми з вами живемо в такому світі, в якому всі наші дії, помисли, вчинки і наслідки давно стали максимально прозорими.

Неможливо мати на думці щось конкретне, всім про це розповісти, переконати суспільство, а зробити інакше – така людина негайно втратить довіру, яка, як відомо, відновлюється довго або не відновлюється взагалі.

Я веду про це мову з однією метою – пишаюся тим рівнем довіри, наданим нам нашими іноземними партнерами на найвищому рівні.

Ці люди і інституції, які вони представляють, інвестують свій час і ресурси тільки в тих, кого поважають, а ми, в свою чергу, їх не підведемо.

Корупція в тому чи іншому прояві існує в усіх куточках планети без винятку.

Так, вона різна і борються із нею по-різному, з урахуванням специфіки конкретної держави, ментальності, рівня розвитку громадянського суспільства, локального законодавства, тощо.

Україна, на мій погляд, один із найбільш непростих прикладів, на жаль.

В нашій з вами країні звичайне хабарництво і більш витончена корупція давно стали частиною життя і ці явища до порівняно недавнього часу навіть не дивували українців. А коли суспільство не чинить спротив, попереджати і боротися – завдання досить складне.

Сьогодні нам є що показати українцям: ефективно запрацювала антикорупційна інфраструктура – НАБУ, САП, ВАКС – ми навчилися взаємодіяти між собою в умовах взаємоповаги і конструктивної спільної координації зусиль.

Вірю, що і я особисто багато працювала над тим, щоб Офіс Генпрокурора, виконуючи завдання на нього покладені відповідно до закону, виглядав гідно і професійно.

Ніхто і ніколи не називав прокурорів хабарниками починаючи із 2020 року, і за це, перш за все, я хочу подякувати своїм колегам. З цим згодні не тільки українці, а і наші закордонні партнери – ніхто б і ніколи не подав нам руки, якби наші колеги сумнівались в чистоті наших намірів.

Клептократія – шкідлива корозія, причина якої руйнівна сполука корупції і влади.

Це не унікальне українське чи пострадянське явище, а на жаль, світовий тренд. І боротися з ним треба лише глобально і спільно. Особливо в умовах пандемії COVID-19, коли кожна вкрадена копійка чи хибне рішення, продиктоване матеріальними, а не суспільними інтересами, може буквально коштувати життя.



Коли ми оголосили про проведення Міжнародного антикорупційного форуму в столиці під назвою "Клептократія і незаконні фінансові потоки", переконана, що дехто "гуглив" цей термін. Незвичне слово, але знайомі до болю реалії, коли, наприклад, без "відкату" не укладаються договори. Це одна із ознак сучасності і серйозний виклик, дієву відповідь на який ми шукали разом із понад 100 учасниками із більше 20 країн світу.

Цей День працівників прокуратури став для нашої інституції особливим через ювілей і формат відзначення.

В професійне свято ми організували професійний діалог високого рівня. І не просто дискусійний майданчик, а платформу спільних дій проти клептократії та корупції, контрабанди і шахрайства, незаконних фінансових потоків, задля відстеження і повернення активів, а також вирішення сучасних проблем кібербезпеки та криптовалюти.



Антикорупційний порядок денний – основа основ для української прокуратури.

Тільки за цей рік нам вдалося встановити та забезпечити відшкодування збитків від корупційних злочинів на 6 мільярдів гривень, це майже на 2 мільярди більше, ніж торік.





Протягом 2021 року щодня до суду надходить в середньому 11 справ, пов’язаних з корупцією. На чверть цьогоріч зросла кількість обвинувачених – це 3,5 тисячі осіб. Засуджено 800 корупціонерів, а торік їх було трохи більше 600.



Ми зупиняємо масштабні фінансові злочини і виведення капіталу, протидіємо кримінальним правопорушенням у сфері адміністрування податків.



Наразі наші зусилля відзначають міжнародні механізми моніторингу, зокрема GRECO та OECD.

Втім, українське суспільство очікує не просто прогресу, а фундаментальних змін – відчутних результатів антикорупційної боротьби, які реально і позитивно вплинуть на їхнє повсякденне життя.



До напрацювання інструментів протидії корупційним загрозам миру та безпеці на національному та міжнародному рівнях, на нашому форумі долучились головний прокурор Європейської прокуратури Лаура Ковеші та Президент Євроюсту Ладіслав Хамран, очільники прокуратур Естонії, Литви, Азербайджану, Болгарії та Польщі, представники міжнародних інституцій і вітчизняні правоохоронці.



Легенда антикорупції – ексгенпрокурор Румунії, яка нині очолила новостворену прокуратуру ЄС, Лаура Ковеші, відкриваючи форум, сказала про дуже важливу складову боротьби з цим явищем. Це довіра до прокурорів, яка досягається тільки активною і чесною роботою, а також превентивні заходи.



В гонитві за "великою корупційною рибою", ми часто забуваємо, що боротись треба не лише з корупціонерами, а з самим явищем корупції. А воно починається не у високих кабінетах (так, у нього там штаб-квартира), а в нібито дрібницях – куплених довідках в басейн чи більш актуальних сьогодні ПЛР-тестах.



І "зловити за руку" – це лише пів справи, ми разом маємо перепрошивати наше суспільство і свідомість, щоб рука і не тягнулась ні давати, ні брати. Це фундамент сильної і сталої країни.



Переконана, що в кожній великій справі треба починати із себе – очищення системи та зменшення корупційних ризиків.

Я можу впевнено сказати, що прокуратура не покриває своїх і не толерує прояви хабарництва.

За мою каденцію понад 3 десятки прокурорів були викриті на правопорушеннях.



Наразі ми працюємо над ще одним дуже важливим проектом, який допоможе запобігати зловживанням – це цифровізація процесів.

Так, першорядне завдання повномасштабної діджиталізації – оптимізація і пришвидшення процесів, підвищення ефективності взаємодії між органами, що безумовно вплине і на результати боротьби із корупцією.

Однак інформаційні технології – це ще і наш запобіжник від нечесних дій прокурорів та правоохоронців.





Втім жодна держава не зможе перемогти корупцію наодинці. Це явище без кордонів, а отже не завжди лише в одній юрисдикції можна ефективно розслідувати злочини щодо корупції, незаконних фінансових потоків, відстежити та повернути активи.

Наш Міжнародний форум ставив на меті зміцнити зв’язки між компетентними органами та антикорупційними ініціативами для подолання причин і всіх форм корупції.



Під час роботи форуму Офіс Генпрокурора провів ряд важливих перемовин із європейськими колегами щодо конкретних кейсів, перспективних напрямів співпраці і я певна, що результат не змусить себе довго чекати.



Мені часто прикро чисто по-людськи за те, що я не маю права розказати більше, а хотілося б.

Офіс Генпрокурора займається дуже важливими і відповідальними справами, ми взаємодіємо із закордонними прокурорами у надзвичайно чутливих кримінальних провадженнях, результат яких, переконана, дуже скоро побачать і громадяни нашої країни.

Вперше за багато років нам вдалося фактично "знищити" кастовість в середовищі порушників закону і вже ніхто не може навіть припустити, що піти від відповідальності – питання лише зв’язків і грошей. Інші часи настали, за які я дякую українському громадянському суспільству, нашим співробітникам і, звісно, іноземним партнерам за їхню віру в нас і енергію, яку вони інвестують день у день.

Ірина Венедіктова