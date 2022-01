Каким 2021 год был для американцев: ретроспектива через призму The New York Times

У вже легендарного американського ЗМІ The New York Times щороку є традиція підбивати підсумки року за допомогою невеличкого онлайн-тесту, питання у якому повʼязані з головними новинами за цей рік.

Для нас це неймовірна можливість поглянути на те, яким був 2021 рік для американців та провести певні паралелі з життям українців, оскільки американське та українське суспільство є більш подібними, аніж здається на перший погляд.

Погляньмо на цьогорічний онлайн-тест від The New York Times та дізнаймося, які новини були головними для мешканців США у такому несподіваному році.

Інавгурація президента США Джо Байдена

Січень 2021 року був неймовірно насиченим для американської політики.

З одного боку – штурм Капітолію 6 січня, після якого здавалось, що Америка поринула у хаос.

З іншого – спокійна інавгурація без натовпу (через пандемічні обмеження) на тому ж місці.

Українські ЗМІ намагались зловити багато цікавих деталей та символів у цій церемонії, але головним символом став власне факт проведення інавгурації, факт передачі влади та факт стійкості американської політичної ідеї.

Ось і перші питання тесту присвячені власне цим двом знаковим подіям, оскільки вони ознаменували початок нової ери американської політики.

Другий процес імпічменту Дональда Трампа

Оскільки Дональда Трампа визнано одним з організаторів штурму 6 січня (якщо не головним організатором, і, до речі, зараз щодо розслідування цього інциденту ведеться велика політична дискусія), то демократи поспішали оголосити Трампу імпічмент вдруге за його президентську каденцію, щоб унеможливити його переобрання на подальші каденції (а такий ризик все ще існує).

Втім, дива не сталося, і Дональда Трампа виправдали у цій справі.

Тест The New York Times пропонує нам вгадати імена сімох сенаторів-республіканців, що визнали Трампа винним у насильницькій зміні конституційного ладу. Ними є Річард Бурр, Білл Кассіді, Сʼюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Мітт Ромні, Бен Сассе і Патрик Тумі.

Ефект змін клімату влітку

Поки адміністрація Трампа 4 роки заперечувала зміни клімату, у 2021 році американці справді відчули, що це таке, на собі, особливо влітку.

Країна буквально стала "розігрітою пательнею" – багато кому знову довелося піти на локдаун, але не через коронавірус, а через надто сильну спеку.

Саме цьогоріч у Портленді зафіксували найвищу температуру в історії США – 116 градусів за Фаренгейтом (що і пропонує вгадати тест).

Ситуацію ускладнили лісові пожежі у Каліфорнії, які у 2021 набули особливо руйнівних масштабів.

Пандемія COVID-19

У 2021 році пандемія коронавірусу все ще не змогла зійти зі шпальт американських ЗМІ. Багато про неї вже сказано і ще буде написано з урахуванням поширення нового варіанту "Омікрон".

Однак тест пропонує нам порівняти ситуацію з коронавірусом у США із ситуацією в інших країнах, щоб зрозуміти яким чином країна порається з кризою.

Якщо порівнювати кількість смертей на 100 тисяч мешканців між США, Канадою, Японією та Бразилією, то цифри вас здивують.

Якщо у США їх число складає 244, то у Бразилії – 293, у Японії – 15, а у Канади – 80.

У питанні про відсоток повністю провакцинованих громадян несподівано виникає Україна із 30%, у порівнянні з американськими 62%, канадськими 78% і португальськими 80%.

Змушує замислитись, чи не так?

Новий погляд на технологічних гігантів

Впродовж останніх років скептицизм американців до компаній Big Tech (Apple, Facebook, Microsoft, Google) постійно зростав, але у 2021 набув нового піку, коли колишня продуктова менеджерка фейсбуку Френсіс Хоґен злила у мережу низку документів, що виявляють комплекс проблем всередині компанії та її діяльності.

Сенат США навіть проводив у жовтні слухання щодо вже The Facebook Papers за участі Хоґен, на яких вона заявила, що продукти компанії "шкодять дітям, підживлюють розкол, послаблюють демократію і багато чого іншого".

Дивно, що така новина пройшла повз українського інформаційного простору.

Зріст рівня безробіття

Але все не так, як здається під час читання заголовку.

Річ у тім, що люди залишились без роботи…по своїй волі. Це цікавий випадок, що показує сучасні тенденції американської економіки – американці переосмислили те, чи справді їм подобається те, чим вони займаються по життю.

Як наслідок, кількість звільнень за власним бажанням сягнула 4 мільйонів у вересні 2021, що є рекордом. Тест пропонує нам вгадати цю цифру.

Інтервʼю Меган Маркл для Опри Уінфрі

"Ти мовчала чи тебе змусили мовчати?" (Were you silent, or were you silenced?) – це питання стало головною цитатою цього інтервʼю, що зібрало рейтинги у кількості 17,1 мільйона глядачів для американського телеканалу CBS.

Про нього говорили не лише у США: українські ЗМІ також охоче підіймали цю тему, а британське суспільство активно заговорило не лише про потреби змін у медійній системі держави, а і навіть про потреби змін у британській монархії загалом.

Інтервʼю також мало значний вплив і на американську медійну систему, оскільки воскресило жанр довгих інтервʼю у телевізійному прайм-таймі.

Free Britney

Рух, що нарешті досяг реального результату – Брітні Спірс тепер офіційно вільна від опікунства свого батька, встановленого над нею після нервового зриву 2007 року.

Умови опікунства були настільки жорсткими, що навіть особисті витрати співачки підлягали посиленому контролю.

Судові слухання по справі скасування опікунства виявили багато недоліків сучасної американської судової системи, яка попри свої значні досягнення все ще ставить привілеї вище за справедливість.

Інфраструктурний план Байдена

У листопаді Джо Байден підписав закон, що надає фінансування розміром 1 трильйона доларів для ремонту доріг, мостів, систем електропостачання, станцій для заряджання електрокарів, інтернет-комунікацій тощо.

Хоч щодо нього і були певні партійні суперечки, однак знайшлось чимало республіканців, що підтримали цей законопроєкт.

2021 рік був насиченим і на інші події, але, на мою думку, саме ці теми були визначальними для американського суспільства цьогоріч. Думаю, що більшість з них були важливими й для українців.

Хочеться побажати, щоб у 2022 році ми більше думали й про те, що ми не є самотніми у цьому світі, і що добре там, де нас нема.

Замість мрій про далекий океан варто старатись будувати щастя у власному домі й використовувати для цього уроки інших родин, як би важко це не було.

Артур Колдомасов