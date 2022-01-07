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Ярослава Коба
глава общественной организации по защите прав животных "URSA"

Как безопасно жертвовать средства для помощи животным?

Пятница, 07 января 2022, 09:00

Будь-який свідомий українець хоч раз в житті жертвував кошти в мережі на допомогу іншим. Чи то 100 гривень на лікування тяжкохворого малюка, чи 50 на закупку корму в притулки для тварин. 

Саме про благодійність у сфері зоозахисту і піде мова далі. 

Кілька місяців тому, до нашої громадської організації із захисту прав тварин URSA звернулися волонтери, та розповіли, що в селі Кухарі, Вишгородського району, знаходиться притулок для тварин "Лора" в якому нібито свідомо морять голодом собак. 

На перший погляд сайт "Лори" та Facebook-сторінка власниці притулку, Яни Ренк, не викликали ніяких підозр. 

Жінка часто в постах розповідає про нелегке життя хвостатих підопічних, мовляв тварин багато, нагодувати щодня 100 собак та котів – це серйозний виклик, невже вам шкода 100 гривень, заради порятунку життя братів наших менших? 

Дуже зрідка Яна Ренк публікувала фото котів, собак – взагалі ніколи. 

Більшість публікацій зводилися до прохання пожертвувати кошти для притулку, утримання якого впало на плечі двух тендітних жіночок – Яни Ренк та її подруги Ксенії Юдкової. 

Проте, на прохання волонтерів приїхати в притулок та привезти тваринам корм власноручно, жінка відмовляла, аргументуючи тим, що притулок "Лора" закритого типу, а хочете допомогти тваринам – робіть донати на карту. 

Звичайно, у деяких людей, які жертвували чималі суми на допомогу хвостатим мешканцям притулку, виникло питання: "Для чого така секретність? Чому я не можу перевірити куди йдуть мої кошти?".  

Тому небайдужі волонтери  написали заяву до поліції. 

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В ході слідства правоохоронними органами було вирішено зробити офіційних огляд території у супроводі представників ветеринарної медицини. 

Власниця притулку довгий час не погоджувалась відкривати двері, тому поліції довелося докласти зусиль, аби потрапити на територію. 

Представники нашої організації також приєдналися до огляду території, і те, що нам довелося побачити – не підлягає жодному поясненню.

Одну собаку ми знайшли мертвою просто у вольєрі, більше 70 собак потребували термінового лікування, інші – просто худющі, з ранами на тілі, з кістками, що стирчать, просто доживали лічені дні. 

Сотня тварин стала заручниками людської жорстокості та бажанню наживи. 

На території притулку ми знайшли багато пустих пляшок від дорого алкоголю та наркотики, які вилучила слідчо-оперативна група. 

Наразі триває слідство, відкрито кримінальну справу за статтею 299 ККУ, жорстоке поводження з тваринами. 

Все закінчилося добре, тварини врятовані – їх рятують волонтери, а частину перевезли в інший притулок. 

Та після скандалу з горе-власницею притулку "Лора", яка роками збирала чималі суми на утримання тварин, у багатьох українців, які звикли допомагати братам нашим меншим та всіляко підтримувати гуманний розвиток України, виникає питання: Як безпечно жертвувати кошти на допомогу тваринам та знати, що ці кошти будуть використані за призначенням? 

В зв’язку з цим, ми в "URSA" хотіли би дати декілька порад: 

  • Завжди гугліть власника  притулку чи волонтера, якому збираєтесь відправити кошти на допомогу тваринам. Адже, якщо  людина себе вже дискредитувала – негативна інформація точно є у мережі.
  • Відвідайте притулок, аби на власні очі побачити умови утримання тварин.

    Звичайно, не обов’язково це робити щоразу, коли ви хочете перевести кошти на лікування кота чи собаки. Просто встановіть прямий контакт з особою, якій час від часу надсилаєте кошти, познайомтесь, поспілкуйтесь телефоном і знайдіть час аби хоч раз на кілька місяців приїхати та перевірити умови утримання тварин.

    Зовнішній вигляд тварин, їхня поведінка – багато чого розкаже небайдужому відвідувачу про реальне життя в притулку.

    Тварина не має бути занадто худою чи в ранах, виключення – тварини на лікуванні.

    Якщо собаку б’ють та знущаються – вона не буде йти на контакт з відвідувачами, так, до речі, було в притулку Яни Ренк: тварини залякані, боялись виходити з будок та підходити до людей, коли ми вперше потрапили на територію притулку.

  • Якщо з вас вимагають лише гроші – задумайтесь. Адже зазвичай,  притулки для тварин потребують різноманітної допомоги – корм, сіно, медикаменти, старі речі для утеплення будок. 

Виключення становлять ситуації, коли волонтер збирає кошти на лікування тварини в клініці. Проте перш ніж жертвувати гроші, поцікавтесь в якій саме клініці знаходиться тварина, не полінуйтеся, зателефонуйте до клініки, дізнайтесь чи насправді там надають допомогу тій тварині. 

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете з максимальною користю допомогти братам нашим меншим і завжди бути впевненими, що ваша допомога дійшла до адресата, адже тварини, на жаль, не люди й говорити не вміють.

Ярослава Коба

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

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глава общественной организации по защите прав животных "URSA"