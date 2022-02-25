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Ярослав Ажнюк
предприниматель, председатель правления Petcube

Клавиатурные войска. Как можно помочь на войне

Пятница, 25 февраля 2022, 21:30

Друзі від бізнесу, ті хто корисніший за клавіатурою, ніж з автоматом і думає, що може зараз зробити. Мій план такий:

  1. Витягувати своїх у безпеку. Тих, хто не братиме в руки зброю і не потрібен на сході, півдні і центрі - на захід.
  2. Потім працювати над тим щоб завдати якнайбільшої шкоди ворогу і зупинити війну.
  3. Говорити зі знайомими росіянами і разом шукати способи як вони можуть допомогти зупинити війну

Деталі:

  1. Витягувати своїх

1.1. Немає честі у тому, щоб цивільним сидіти у місті в облозі чи окупації. Сидіти без світла, тепла, води, під обстрілами, із старшими, дітьми, жінками. Замість того - ви самі знаєте - з клавіатурою з вас значно більше користі ніж із автоматом.

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1.2. Бачу, що люди вагаються. Бояться їхати, думають що пронесе. Моя логіка така - для не-бійця, ризик залишатися у місті - нескінченний у часі. Також він зростає щодня. Ризик їхати - скінченний у часі - доїхав на захід і ти у значно більшій безпеці. Також, з точки зору частоти обстрілів - ризик поїздки виглядає нижчим за ризик кількох днів у місті

1.3. Використовуйте додаток для координації тих, кому потрібна евакуація і тих хто може допомогти https://www.ukrainenow.org/

1.4. Наскільки розумію – з Київського та інших вокзалів ходять поїзди, там можна пробувати виїхати, якщо інших варіантів немає

1.5. Хтось знає ще як людям виїхати? Чи є список перевізників які возять за гроші? Ще щось? Схоже що тут є чимала незадоволена потреба наразі

1.6. Поселення - тут не повинно бути проблем. Українці допоможуть українцям і поселять удома. Школи, університети, культурні інституції будуть перетворюватися на прихистки. Також, наші західні друзі з Європи допоможуть з гуманітарною допомогою

1.6. Тепер, коли ви у безпеці – можна переходити до другої частини

  1. Завдати якнайбільшої шкоди ворогу і зупинити війну. Клавіатурними військами.

Пишіть, малюйте, придумуйте, хакайте, програмуйте, організовуйте, пояснюйте, використовуйте свої знайомства і зв’язки, переконуйте, доносьте інформацію по усьому світу. 

2.1. Пишіть. Журналісти і літератори - ваша праця безцінна. Будь-хто хто має значну аудиторію у соціальних медіа, особливо закордонну - використовуйте це. Це ваш обов’язок. Ви не маєте права мовчати.

2.2. Малюйте. Дизайнери, ілюстратори і художники. Ви створюєте картинку, яку побачить увесь світ. Це ваша можливість використати свій талант і це ваш обов’язок.

2.3. Придумуйте. Креативники, філософи, винахідники - ви маєте сфокусуватися лише на одному - як перемогти агресора і зупинити війну.

2.4. Хакайте. Зламуйте російські урядові і армійські сайти, екаунти пропагандистів і представників влади у соцмедіа, об’єкти інфраструктури, усе до чого можете дотягнутися. Підключайте друзі і колег з усього світу. Це війна, їм має бути боляче.

2.5. Програмуйте. Думайте що треба закодити і кодьте. Координуйтеся з іншими групами і питайте, яка допомога їм потрібна. Придумуйте продукти які можуть вирішити нагальні потреби.

2.6.  Організовуйте. Ексель таблиці - ваша зброя. Логістика, управління людьми, системність - ваші суперсили. Координуйте групи, складайте списки тих, кому треба допомога, об’єднуйте групи які працюють над схожими задачами, щоб підвищити ефективність.

2.7. Використовуйте свої знайомства і зв’язки. Ми хочемо, щоб кожна відома людина західного світу виступила з підтримкою України. Ми хочемо, щоб Маск, Кардашьяни і Зендайя закликали світ:

  • заблокувати Росії SWIFT
  • дати Україні повітряне прикриття
  • прислати нам ще більше ще потужнішої зброї
  • бойкотувати усі російські товари
  • припинити будь-яку співпрацю з росіянами які не висловлюються публічно проти війни
  • задіяли увесь свій вплив, щоб припинити війну

Якщо ви знаєте когось, хто знає сенатора чи депутата Бундестагу - це теж зв’язки.  Задійте їх, щоб досягти наших цілей.

2.8. Переконуйте – де це може бути ефективним. Шукайте аргументи на підтримку важливих для нас тез і діліться ними онлайн - щоб озброювати ними усіх, кому вони корисні.

2.9. Знаєте репортера провідного світового медіа чи вузькопрофільного ЗМІ - чудово. Розкажіть йому що тут відбувається і яка допомога потрібна, або ж скеруйте його до того, хто зможе добре розповісти.

  1. Говоріть з росіянами.

3.1. У Росії більшість людей не хоче цієї війни – пам’ятайте. Вони не розуміють навіщо, не хочуть смертей своїх синів і друзів, не хочуть санкцій, не хочуть Путіна – його рейтинг до війни – менше 30% і той був роздутий. Зараз має падати на дно.

3.2. Вони не знають усієї правди з державних медіа, але вони дізнаються її через ваші соціальні медіа, через висловлювання знаменитостей, фото і відео зі світових ЗМІ

3.3. Там є люди які не бояться виходити на мітинги і не бояться публічно висловлюватися. Їх потрібно підтримувати, поширювати їхні матеріали, ділитися з російськими знайомими. Таких людей має стати більше – критично багато.

3.4. Пояснюйте справжні причини і наслідки цієї війни. Тримайтеся у полеміці. Будьте емоційними, але без особистої ненависті. Росіяни які не хочуть війни у даній ситуації є нашими союзниками - не ворогами.

3.5. Що можуть робити росіяни – і ті що живуть у Росії і ті що в еміграції:

- виходити на протести

- висловлюватися публічно у соціальних медіа

- підписати петицію

- переказувати гроші на допомогу Україні, купувати наші військові облігації. Деталі тут: https://bank.gov.ua/.../natsionalniy-bank-vidkriv...

- емігрувати з Росії і брати з собою найкращих і найрозумніших

- вимагати припинення війни

- вимагати відставки російського президента і уряду

- заявляти про непідтримку війни окремими територіальними округами Росії

- блокувати військових на російських базах

- повалити владу в Росії силовими методами

- робити багато з тих речей що вже перелічені вище у секції 2.

Поширте цей пост – треба, щоб клавіатурні війська були озброєні і з ідеями до дії. І пишіть свої ідеї у коментарях.

Джерело

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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