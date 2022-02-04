Почему Канаде следует предоставить Украине летальное оружие?

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо нещодавно оголосив про продовження Операції UNIFIER, місії Збройних Сил Канади в Україні з військової підготовки та нарощування потенціалу.

Оскільки місія тепер триває до березня 2025 року, найближчими днями буде направлено 60 військовослужбовців, які приєднаються до 200 військовослужбовців Канадських Збройних Сил, які вже знаходяться в Україні, із можливістю збільшити загальну кількість на місцях до 400.

Крім цього, Канада надасть Україні 50 мільйонів доларів на розвиток та гуманітарну допомогу.

Але для того, щоб Операція UNIFIER тривала ще три роки, потрібно, щоб Україна залишалася незалежною країною, і щоб Збройні Сили України – які вітають місію – залишалися захисниками українського суверенітету.

Проте незалежність України та її Збройні Сили знаходяться під навислою загрозою подальшого військового вторгнення значно краще оснащеної російської армії, яка розмістила близько 100 000 військовослужбовців на кордонах з Україною.

Щоб бути найбільш корисною у цей час коли на карту поставлена демократія, Канаді потрібно негайно приєднатися до інших держав-членів НАТО у наданні Україні летальної оборонної зброї.

Ця зброя має вирішальне значення, щоб допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність і, зрештою, стримати будь-яке військове вторгнення Росії проти країни-члена НАТО.

Згідно з опитуванням Abacus Data, 75% канадців підтримують або можуть погодитися з тим, щоб Канада надала Україні зброю для захисту.

Оттава припустила, що краще зосередитись на дипломатії, а не на відправленні в Україну вкрай необхідної зброї та боєприпасів.

Надання летальної оборонної зброї не покладе край дипломатії, про що свідчить продовження дипломатичних відносин між Росією та країнами-членами НАТО, які вже поставляли таку зброю Україні.

Відправлення зброї насправді є ключовою частиною дипломатичного інструментарію.

Тактично ця зброя підвищує обороноздатність України та є серйозним стримуючим фактором російського вторгнення.

Навпаки, несприяння здатності України захищатися лише робить її легшою мішенню для Росії та зменшує ймовірність дипломатичного вирішення проблеми. Ось чому канадський пакет Українi для забезпечення миру не включає важливу складову, а саме летальну оборонну зброю.

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У цій нестабільній ситуації напівзаходи, мабуть, найнебезпечніші – вони провокують Росію, не даючи Україні інструментів, необхідних для захисту чи для запобігання російській агресії.

Історія дала нам гіркий урок, що політика умиротворення з безжальним, експансіоністським, авторитарним лідером просто не працює. Така політика сприймається авторитарними особистостями як ознака слабкості, яку необхідно повністю використати.

Справді, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Невіл Чемберлен намагався заспокоїти іншого воюючого диктатора, що закінчилося трагічними наслідками.

30 вересня 1938 року, коли Чемберлен повернувся додому після підписання Мюнхенської угоди з Гітлером, він заспокійливо заявив своєму народу: "Я вірю, що це мир для нашого часу. […] Тепер я рекомендую вам піти додому і спокійно спати у своїх ліжках".

Одинадцять місяців потому, 1 вересня 1939 року, Сполучене Королівство прокинулося від жахів Другої світової війни, коли нацисти вторглися до Польщі, а через два дні, 3 вересня 1939 року, той самий Прем’єр-міністр Сполученого Королівства не мав іншого вибору, окрім як оголосити війну нацистській Німеччині.

Канада не повинна навіть ненавмисно сприяти умовам, які можуть призвести до повторення такої історії.

Як і всі диктатори, Путін розуміє і реагує лише на мову сили. Попередні поступки Росії лише призвели до більш агресивної Росії.

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Показовий приклад: необдумане скасування санкцій США в липні 2021 року, які блокували завершення будівництва дуже суперечливого газопроводу "Північний потік-2".

Після такої щедрої поступки Заходу ціни на газ різко зросли в результаті маніпуляцій Росії для створення штучної кризи поставок газу, щоб тиснути на Європейський Союз і Німеччину, щоб вони надали швидке нормативне схвалення газопроводу "Північний потік-2".

Засвоївши ці уроки, такі країни як Канада повинні переглянути свій підхід. Єдиний спосіб успішно вести переговори з Путіним – це залізний кулак в оксамитовій рукавичці.

І найкращий спосіб гарантувати, що Путін не спровокує нову Світову війну, вторгнувшись в країну-член НАТО, – це надати Україні летальну оборонну зброю, щоб вона могла захистити свою територіальну цілісність і стримувати експансіоністські амбіції Росії.

Амбіції Путіна потрібно зупинити зараз, а не дозволити їм продовжувати поширюватися на весь регіон і за його межі.

Операція UNIFIER показує розуміння Канадою важливості незалежної державності України.

Заради глобального миру та безпеки канадська влада тепер повинна надати Україні летальну оборонну зброю, щоб доповнити значні інвестиції Канади на підтримку України та її суверенітету.

Евген Чолій

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.