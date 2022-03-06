Футбольный клуб "Украина", или Почему так важно сохранять воспоминания

Стіни кімнати, що стала імпровізованим офісом для кількох журналістів "Української правди", обвішані вимпелами з емблемами футбольних клубів.

У полоні жахливих новин ці яскраві уривки мирного минулого важко розглянути. Але я змушую себе відволіктися на мить і сфокусувати на них свою увагу.

Ось вимпел "ФК "Металіст". "Харків" – так мало слів і так багато важливого.

Там, у цьому чудовому місті, під бомбардуваннями залишився мій рідний брат. Його дружина та донька, моя похресниця, яким кілька років тому вже доводилося бігти з рідного Донецька, все ж таки сіли в евакуаційний потяг у напрямку Львова.

"У нас все добре, виїхали до області, а Жека у Харкові залишився. У нього теж начебто все нормально", – написали мені у месенджер Аміль та Раміль Насірови з групи Курган&Агрегат, в гостях у якої УП побувала наприкінці минулого року.

Жека, про якого кажуть Аміль та Раміль – Євген Володченко. Їхній шкільний друг і третій учасник групи. Апологет суржику. Загадковий, мовчазний хлопець, який найбільше любить писати вірші. І свої рідні Близнюки.

Незадовго до війни Жека видав ще один кліп. Знімали його на заводах та кар'єрах Кривого Рогу.

Ось і вимпел на стіні нашого антикризового офісу: "ФК "Кривбас". Кривий Ріг".

З рідного для Володимира Зеленського міста навесні 2019 журналісти УП привезли репортаж. Тоді похід коміка у владу здавався злим жартом і безумством.

Тепер Зеленському, якого заздалегідь звинувачували у здачі України, аплодує весь світ. Безумство, як виявилося, – це не про нас.

Що я бачу ще? "ФК "Волинь"?"

У Луцьку я ніколи не був, але давно хотів потрапити туди. На нього наша редакція мала великі плани. Ми хотіли показати місто очима відомого лучанина, співака та музиканта Олександра Положинського. Але він пішов у резерв ЗСУ ще до вторгнення.

"ФК "Кристал". Херсон".

Той самий Херсон, де безстрашні люди голими руками проганяють окупанта геть.

"ФК "Енергія". Нова Каховка".

Та сама Каховка, яка теж люто чинить опір злу.

Каховка. Там я бачив один із найкращих у моєму житті світанків. Це було навесні 2019-го, коли УП вирушила на вантажній баржі Дніпром, щоб розповісти про річкові перевезення в Україні.

Пройде лише місяць після цього світанку, і я знайду свою справжню любов, яка восени 2021-го стане моєю дружиною.

ФК "Карлівка", ФК "Кремень" (Кременчук), ФК "Дніпро" (Черкаси).

ФК "Полтава", ФК "Славутич".

ФК "Сталь".

Поки ворог намагається розірвати наше життя на клапті, ці клаптики спогадів на стіні нашого антикризисного офісу вселяють надію.

Сашко Положинський ще обов'язково проведе екскурсію вулицями прекрасного Луцька.

Жека із Курган&Агрегат не перестане писати вірші.

Його друзі брати Насірови, як і планували, прийдуть на прем'єру фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург". Адже у ньому вони зіграли головні ролі.

Десятки тисяч футбольних уболівальників заповнять стадіони та дружно прокричать: "Путін – ху@ло!".

Євген Руденко, журналіст УП