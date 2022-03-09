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Ян Валетов
писатель, блогер

Война Z

Среда, 09 марта 2022, 14:10

Давайте познакомимся. Я – украинский националист, нацист, если следовать формулировке кремлевских идеологов. Украинский русскоязычный писатель по призванию и профессии, украинский блогер, украинский бизнесмен. 

Если по крови, то частично русский, частично украинский, частично еврейский, частично польский, частично валлийский и немного инуит.

Я не шучу, делал генетический анализ – инуитская кровь в наличии! Настоящий нацист! Белокурая бестия, как она есть. Хоть картину с меня пиши. Нибелунг, бл..дь...

Это от меня и таких, как я, россияне решили спасать бедный народ Украины. А националист я потому, что считаю свою страну отдельным от России государством, а не частью РФ или СССР,  свой народ – отдельным народом – политической нацией, сформированной из людей разных национальностей, объединенных общими взглядами и любовью к своей стране.

Именно такую точку зрения в Кремле считают нацистской и русофобской. Вам странно? Вы по-другому представляли себе нацизм? Я тоже. Но сейчас время офигительных историй! 

Товарищ Сталин считал себя большим языкознавцем. Президент Путин – полуграмотный ГБист – считает себя большим историком. Не удивляйтесь, но по мнению историка Путина, украинцев нет, их придумали в Австрийском генштабе (тогдашнем НАТО), а саму Украину создал Ленин. Я так понял, что те, кто думает иначе – нацисты, и их надо денацифицировать. Желательно – Калибром. На худой конец, можно Градом.

И еще... нас надо демилитаризировать! 

Нас, оказывается, недостаточно демилитаризировали в 90-х, когда мы отдали весь свой ядерный арсенал в обмен на фиктивные гарантии безопасности, порезали на цветмет стратегические бомбардировщики и ракеты, забетонировали шахты для баллистических носителей. 

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Россию и ее безумного президента очень заботит наш внеблоковый статус. 

По странному стечению обстоятельств это стало его заботить после аннексии одних наших территорий и оккупации других. И вот, чтобы вынудить нас признать аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса законными, русские решили разрушить Украину и усадить в Киеве свою власть, превратив независимую страну в свою марионетку. 

Странно, но русские всерьез были убеждены, что исстрадавшийся под гнетом бандеровцев народ встретит их цветами и хлебом-солью, а получили навстречу джавелины и задорный русский мат. 

Представляете, как теперь приходится объяснять кремлевскому начальству все эти сине-желтые флаги, гимн и пожелание пойти на…уй на чисто русском языке? 

Как объяснить, что русских пиз…ят на севере, в русскоязычном Харькове, и на юге, в русскоязычном Николаеве, обыкновенные украинцы, говорящие на разных языках, но любящие свою общую несуществующую для российских наZистов страну. Их убивают и будут убивать, и если в России этого еще не поняли, то мне жаль российских матерей. 

Говорят, что теперь у ботексного императора возникли подозрения, что 5 миллиардов долларов, выделенные им на подрывную деятельность в Украине, были освоены на другие цели: яхты, дорогие авто, зарубежные поместья, роскошную жизнь участников яркого идеологического балета. И я искренне надеюсь, что он накажет виновных. Как-нибудь поизощреннее.

Казалось бы, и население должно было что-то заподозрить. Собственно, что происходит? Почему угнетенные так яростно сопротивляются освободителям? 

Почему не понимают своего счастья? Почему вместо даров и благодарностей в Россию пошли гробы? 

Почему вместо радостных толп по обочинам стоят догорающие русские танки? Почему непобедимую русскую армию пи..дят так, как давно не пи..дили?

Когда-нибудь эта часть истории будет подробно описана  в учебниках, как яркий пример Zомбирования населения 140 миллионной страны, путем создания искаженной реальности с помощью СМИ. 

100% ложные посылы, ложная информация, манипуляции, подлоги – и мы имеем то, что имеем. 

Российская армия воюет с НАТО и США, вторгшись в Украину, и утюжа с самолетов мирные украинские города. 

Ни НАТО, ни США в Украине нет, но для сошедшей с ума России это тайна за семью замками! "Как мы наваляли амерам", – пишут они. Бойся нас НАТО! 

И их ботексный вождь одобрительно кивает головой с экрана, окруженный нарисованными в хромакей россиянами. 

Он рассказывает россиянам о гуманной миссии, которую выполняют российские войска на украинской земле. Жаль нельзя пустить на заднем плане видео с тем, что они творят в действительности.

Как вы понимаете, информация извне для россиян закрыта – у них своя реальность: здесь война – это мир, зло – это добро, а диктатура – лучшая из форм правления. Только Останкино! Только Соловьев. Только Скабеева! За правду, за протест – до 15 лет! Чтобы никому неповадно было сомневаться в решениях высшей власти! Типичный гитлеровский стиль! 

Сомневаетесь? Послушайте речь Гитлера, сказанную им в начале прошлой большой войны. Сравните ее с речью Путлера, в начале войны этой.

Скажу цинично: они невероятно похожи – и речи, и ораторы, но Гитлер выглядит слегка адекватнее.

Чем чудовищнее ложь, тем охотнее верят в нее люди. Слово интеллектуал стало в России ругательным. 

Слово либерал заменено презрительным "либерда". Это уже не диагноз, это приговор обществу, в котором ученики братьев Стругацких, написавших "Обитаемый остров", практически поголовно поддерживают войну. Пока еще не приговор Гаагского трибунала, но и это не за горами.

С нами воюют не воины тьмы, а Zомби. Безмозглые, примитивные, лишенные эмпатии и совести существа, управляемые волей злого духа России. 

В 2014 году история распятого мальчика в трусиках казалась нам абсурдом, а нынче мальчик в трусиках это пройденный этап. 

140 миллионов человек едином порыве бросаются воевать с украинским фашизмом, не замечая, что давно уже сами живут в фашистской диктатуре, которой правит безумный параноик. 

Они хотят искоренить нацизм в стране, избравшей президентом еврея, они обвиняют в русофобии не кого-то, а Украину, где половина говорит по-русски, хоть и считает себя украинцами. 

Они бомбят и жгут страну, в которую ездили на лето к бабушкам и дедушкам – и ни у кого из тех, кто нажимает на гашетку, не возникает сомнений в том, что они делают. 

Сомнения Zомби не свойственны. Они повторяют любую чушь, извергнутую Башнями  – об атомном, бактериологическим, генетическом оружии, о боевых наркотиках, о нацистских заградотрядах, превращаясь в Северную Корею, выигравшую Чемпионат мира по футболу. Ну, что ж… Туда им и дорога. 

Ни один самый жестокий и сильный враг не смог бы нанести экономике страны-агрессора такого значительного ущерба, какой нанесла она сама себе. 

Даже атомные бомбардировки и оккупация войсками ненавистного всем россиянам НАТО, не дали бы такого мощного и долговременного эффекта, как развязанная Путиным война. 

Как бы эта война не закончилась, Россия уже проиграла ее. Все, что удалось накопить в тучные нефтяные годы, выброшено в пропасть.

Это не могло случиться в нормальной стране, но в государстве, где больше 300 лет ложь являлась основным инструментом для власти, может произойти все.

Россия лжет всегда, всем и во всем. Лжет своим гражданам, лжет союзникам,  лжет врагам и друзьям. И то, что договоры с русскими не стоят той бумаги, на которой написаны, давно уже ни у кого не вызывает сомнений. 

В этом прослеживается преемственность, некое свойство общественного организма, пронесенное сквозь время. Неважно, какой в России строй, какая общественная формация, какой на дворе век! 

Если Россия назвала кого-то братской страной, то там пора объявлять мобилизацию. 

Если Россия кого-то ненавидит, то с ним стоит заключить союз. 

Если Россия кого-то хвалит, от него стоит держаться подальше. 

России не нужны ни причины, ни поводы, чтобы нести смерть и разрушения туда, куда она может дотянуться. Для этого ей достаточно просто быть Россией.

В 90-е годы была надежда, что Россия станет другой, но этого не случилось. 

Сегодняшняя трагедия в Украине прямое следствие того, что РФ верна себе и своему лозунгу: Россия заканчивается там, где можно получить пи..ды. 

Украина – это форпост Европы, и сегодня мы бьемся со злом не только за свою независимость, но и за то, чтобы ни одну из свободных стран больше не топтал сапог оккупанта. Мы одни. Но я уверен, что именно в Украине кончится та, старая Россия. 

Надеюсь, что на этот раз она кончится навсегда. Zомби не могут победить свободных людей, как смерть не может победить жизнь.

Ян Валетов

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: войнаРосcияукраинцы
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