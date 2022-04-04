Право на оружие во время войны

Напередодні повномасштабного вторгнення рф відбувалися палкі дебати у стінах парламенту щодо законопроєкту про зброю. Проте перед початком війни жодного закону про врегулювання права на самозахист та володіння зброєю ухвалено не було.

З 24 лютого питання зброї стало як ніколи актуальним. Багато людей зі зброєю власною чи отриманою стали на захист нашої незалежності.

Як показує досвід вже трохи більше місяця війни – не сталося нічого страшного через те, що люди отримали зброю. Навпаки – самоорганізувалися й показують високий рівень відповідальності.

Люди взяли "в руки" відповідальність, а зброя – це лише інструмент. Це необов’язково пістолет, автомат, це і коктейлі Молотова та інші засоби.

Як регулюється володіння зброєю під час війни?

Під час війни діє IV Гаазька конвенція про закони і звичаї війни на суходолі, яка вступає в силу з моменту початку міжнародної зброї агресії проти держави.

Зараз кожен громадянин України, хто захищає нашу державу, здійснюючи статтю 17 Конституції України, статтю 51 Статуту ООН і найголовніше IV Гаазьку конвенцію про закони та звичаї війни, володіє зброєю на підставі цих законів.

Якщо поліція в когось вилучає танки, кулемети і трофейну зброю – це є очевидним перевищення влади. Оскільки таке вилучення входить до повноважень лише військових адміністрацій або військових у відповідності до процедур, передбачених положенням про закони і звичаї війни на суходолі.

Деякі з цих положень передбачають, що саме держава є власником трофейної зброї. В іншому випадку, зброя як річ вважається набутою законно. Тобто діє презумпція правомірності набуття речі.

Коли звучать повідомлення, що в когось вилучили зброю з незаконного обігу, то тим самим допускається груба маніпуляція. Немає жодного незаконного обігу.

Якщо людина притягнула до себе танк, БТР чи якусь іншу зброю ворога, то вона її не запускала в якийсь цивільний обіг і тим самим не порушувала якісь інші закони. Під час воєнного стану немає цивільних обігів.

Пам’ятаймо, що у часі війни діє воєнний стан і норми. Цивільний обіг залишається в зброярських магазинах.

В час війни важливо об’єднуватися проти ворога, а не проти один одного.

Дії щодо вилучення зброї зараз цілком можуть трактуватися як дії для зниження нашої обороноздатності та загроза нашій національній безпеці.

Наш народ показує високий рівень громадянської свідомості і велику відвагу та мужність, захищаючи Україну.

Важливо зрозуміти, що під час війни забирати зброю у людей не можна. Адже це приниження відповідальних людей. Це найгірше, що може зробити держава для того, щоб самознищитись.

Андрій Шараськін

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