Риски российского предложения о прекращении огня

Украина может вскоре столкнуться с новой угрозой в этой войне – предложением России о прекращении огня. Странно звучит утверждение, что прекращение огня – это угроза.

Как только начинается война, Запад по умолчанию стремится воспользоваться первой же возможностью "прекратить боевые действия". Но некоторые прекращения огня ведут к миру, а другие – к разжиганию войны, что русские уже неоднократно демонстрировали.

Заморозка линий фронта при прекращении огня создает условия для последующих переговоров и восстановительных работ. Она также создает условия для будущего конфликта.

Те, кто стремится к устойчивому миру в Украине, должны противостоять искушению принять такое предложение России. Ведь оно создает условия для возобновления конфликта на условиях России или дает России рычаг давления на Украину (с помощью которого РФ может заставить ее пойти на уступки и капитуляцию).

На сегодняшний день Россия в Украине оказалась в затруднительном положении. Она не достигла ни одной из главных целей Путина.

Российской армии нанесен ущерб, на возмещение которого потребуются годы (если оно вообще возможно). Украинские войска проводят контрнаступательные операции, неуклонно оттесняя русских с их позиций вокруг Киева и Харькова.

Прекращение огня может остановить боевые действия на некоторое время, но оно также даст Москве шанс перезагрузиться и подготовиться к возобновлению боевых действий на более выгодных условиях.

Владимир Путин успешно использовал этот подход в Сирии и Украине с 2014-го года. Вскоре он, вероятно, попытается применить его снова. И мы должны понимать, что это ловушка.

При надлежащей поддержке украинцы вполне смогут отвоевать большую часть своей территории у измотанных и деморализованных российских войск.

Запад должен поддержать Киев в этом начинании, предоставив военную помощь, в которой нуждается Украина.

Необходимо игнорировать российские предложения о прекращении огня. Ведь направлены они на то, чтобы:

заморозить поле боя в конфигурации, которая, вероятно, близка к наилучшей, на которую может надеяться Путин;

поддержать максималистские российские требования "мира", имеющие лишь одну цель – лишить Украину суверенитета.

Любое рассмотрение российского предложения о прекращении огня должно учитывать шесть основных рисков.

1. Намерения Путина в отношении Украины не изменились и, скорее всего, никогда не изменятся

Цели Путина в Украине всегда превышали противодействие НАТО или принуждение Украины к нейтралитету.

За последние 20 лет Путин словом и делом ясно дал понять, что он не согласится ни на что меньшее, чем российский контроль над Украиной. Он прямо заявил, что Украина "никогда не имела собственной государственности" перед вторжением 24-го февраля.

В путинском "русском мире" нет места для независимой Украины.

Намерения Путина остаются неизменными, но его способность действовать в соответствии с ними меняется.

Украина на протяжении многих лет сопротивлялась попыткам Путина контролировать ее:

отказав доверенным лицам Кремля в возможности доминировать в политике Украины в 2004-ом и 2013-ом годах;

остановив наступление России в 2014-ом году и отказавшись от манипулятивных рамок мира Путина;

и теперь, победив на первом этапе полномасштабного вторжения России.

Кремль будет использовать любое прекращение огня для адаптации, а не для уменьшения масштабов своих амбиций, направленных на подрыв и окончательное уничтожение суверенитета Украины.

Мы должны помочь Украине добиться того, чтобы любое принятое ею прекращение огня затрудняло, а не облегчало Кремлю возобновление политической, экономической или военной деятельности с целью лишить Украину независимости.

2. Россия издавна известна своей склонностью к нарушению режима прекращения огня

Так, она регулярно нарушала режим прекращения огня в Сирии и выдавала ротацию своих войск за "вывод войск", чтобы выиграть время для своих военных операций, что подробно проанализировал ISW.

Кремль также неоднократно нарушал соглашения о прекращении огня в Украине с 2014-го года (Россия также использовала согласованный "зеленый коридор" во время битвы под Иловайском как возможность для расправы над отступающими украинскими солдатами).

Россия использовала прекращение огня в попытках манипулировать Украиной в выгодных для России мирных рамках

Поэтому прекращение огня с Россией может быть приемлемым, только если оно заморозит линии фронта на выгодных для Украины позициях. Прекращение огня должно означать поражение России, а не ничью.

3. Россия будет использовать прекращение огня, чтобы попытаться сломить импульс действия вооруженных сил Украины

Украина нанесла поражение российским целям в первой фазе этой войны. Россия не достигла своих явных целей по захвату Киева, Харькова, Одессы и смене правительства Украины.

Украина перехватывает инициативу и проводит ограниченные, но успешные контрнаступательные операции.

Украина, вероятно, смогла бы предотвратить любое закрепление российских успехов и вернуть себе большую часть своей территории. Но при условии, что возрастет количество и скорость помощи со стороны Запада, включая большее количество современных систем вооружения, необходимых для проведения контрнаступательных операций.

Прекращение огня – это один из немногих доступных Путину вариантов пресечь инициативу Украины, а также сместить российское вторжение с проигрышной траектории, на которой оно сейчас находится.

Украина должна стремиться, заручившись полной поддержкой Запада, продолжать контрнаступательные операции. До тех пор, пока не достигнет выбранной ею позиции и ситуации, в которой можно будет заморозить боевые действия.

4. Российские силы воспользуются прекращением огня для перегруппировки

Украина заставила Россию замедлить и сократить некоторые из ее усилий. Но нет никаких признаков того, что Россия пересмотрела свои общие военные цели – несмотря на риторику о сосредоточении на востоке Украины.

Российские силы, вероятно, уже перегруппировываются и готовятся к новой кампании. Но российские боевые части сильно поредели, и их восстановление займет много времени.

Если запланированное наступление российских войск на востоке Украины не будет быстро развиваться в пользу Москвы, Путин может предложить прекращение огня. Цель – выиграть время для восстановления некоторых своих подразделений.

5. Россия может воспользоваться прекращением огня, чтобы закрепить достигнутые успехи и заморозить линию фронта в наилучшей конфигурации, на которую Путин может надеяться

Не заблуждайтесь – Россия закрепится и создаст долгосрочный военный плацдарм в Украине, чтобы угрожать ее государственности и НАТО до бесконечности, если ее не остановить.

Но юг Украины – единственное место, где Россия добилась существенных успехов, и даже они не особо устойчивы.

Вытеснение российских войск из Украины, особенно с юга, имеет решающее значение для долгосрочной жизнеспособности Украины, учитывая военное и экономическое значение этого региона.

Украина может быть в состоянии сделать это при надлежащей поддержке Запада.

Российские войска удерживают контроль над некоторыми районами, например, Херсоном, но они пока не могут управлять ими. Местное население, среди которого много русскоговорящих, оспаривает власть России, несмотря на жестокие попытки России заставить местных жителей подчиниться.

Украинские войска также оспаривают военные успехи России на юге.

Прекращение огня позволит России сосредоточиться на укреплении своих завоеваний на юге. Это неизбежно будет означать усиление террора в отношении местного населения, поскольку Кремль пытается установить управление и закрепиться на военной позиции.

Прекращение огня также остановит любое контрнаступление украинских войск на юге.

6. Кремль будет использовать прекращение огня для внесения двусмысленности в информационное пространство

Кремль находится в обороне в информационном пространстве внутри страны и на глобальном уровне, где Украина имеет явное преимущество. Кремль будет использовать прекращение огня, чтобы поставить украинские силы в оборонительное положение в информационном пространстве. Он будет обвинять Украину в любых нарушениях режима прекращения огня.

В прошлом Кремль эффективно использовал прекращение огня для того, чтобы замутить дипломатическую воду. А Запад показал, что он плохо справляется с двусмысленностью, привнесенной Россией, особенно в длительных конфликтах.

Кремль будет использовать видимость переговоров о прекращении огня, чтобы отговорить колеблющиеся западные страны от предоставления военной помощи Украине.

Прекращение огня даст Кремлю передышку, чтобы скорректировать свой внутренний нарратив.

29-го марта многие россияне выступили против даже упоминания о сокращении российских целей в Украине.

Если дать Кремлю время, он, вероятно, найдет способ укрепить новую версию внутри страны. Чтобы объяснить неудачи и задержки Кремля в Украине, а затем подготовиться и оправдать возобновление военных усилий, чтобы отомстить за свои потери.

Запад должен отказаться от российских предложений о прекращении огня, которые дают Путину рычаг давления на Украину. Вместо этого должно предоставлять Украине все необходимое для победы до тех пор, пока украинцы готовы сражаться.

У Украины есть шанс преодолеть цели России во второй фазе этой войны. Высшим приоритетом Запада должно стать предоставление Украине всей необходимой для этого помощи вооружением.

Прежде всего Запад должен помочь Украине защитить свои города от российских воздушных и артиллерийских атак. Лишить Россию возможности пополнять запасы и повысить мобильность украинских вооруженных сил.

Приоритетные потребности включают наземные системы ПВО дальнего и среднего радиуса действия, боевую авиацию, контрбатарейные радары, танки, бронетехнику, машины разминирования – в дополнение к увеличению поставок "Джавелинов", "Стингеров" и боевых беспилотников.

Быстрая реакция Запада имеет решающее значение и может помочь украинским силам удержать набранные темпы и сократить число жизней, затрачиваемых на сохранение суверенитета Украины.

Наталия Бугаёва

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