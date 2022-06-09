Как война изменила отношение украинской элиты к родной стране. И почему это важно

Для начала – кого я называю элитой. В моем понимании это не олигархи и не политики, а средний класс. Та прослойка, которая непосредственно влияет на будущее страны, ее облик и курс.

Искреннее (а не декларируемое) отношение элиты к стране, восприятие ее места и роли в мировом театре, а также самоидентификация представителей элиты – главные индикаторы того, есть ли у страны будущее в принципе.

Все очень просто. Если элита верит в страну, она не стремится вывести из нее деньги, вывезти детей, а затем уехать вслед за ними.

Деньги – кровь экономики страны, дети – ее будущее. Вместе первое и второе – фундамент. Можно ли что-то построить без фундамента?

Война многое изменила в нашей жизни и в сознании. Об одной важной перемене говорят мало, потому что далеко не каждому хватит духу признаться. В чем? В том, как было раньше. А было вот как.

Люди, вырвавшиеся из нищеты, построившие бизнес и сколотившие какой-то капитал, стремились отправить детей за границу, минимизировать налоги, обзавестись счетами в зарубежных банках и, поставив бизнес-процессы на рельсы, свалить подальше.

Что изменилось? За три месяца этой бестолковой и бесцельной войны, которую затеяли против нас соседи, в сознании среднего класса произошел переворот.

Много говорю на эту тему с друзьями, другими предпринимателями. В прошлом месяце провел около тридцати интервью с людьми, которые выехали из Украины, увезли своих детей подальше от войны. Преимущественно представители среднего класса, наша элита.

Каждый разговор подтверждает: люди стали иначе относиться к своей стране, хотят в ней жить и хотят, чтобы в ней жили их дети.

Каждая моя собеседница из тех, кто выехал, планирует вернуться, как только в Украине станет безопасно.

Знакомые предприниматели, которые находятся здесь, в Украине, больше не видят своей целью отправить детей жить за рубеж. И я полностью разделяю это настроение, потому что и сам переживаю серьезную внутреннюю трансформацию.

Перемена в первую очередь касается нашей самоидентификации.

Как мы воспринимали себя раньше? Особенно жители северной и восточной частей страны, которые хоть немного в сознательном возрасте застали СССР.

У нас не было четкой национальной идентификации. В какой-то степени мы разрывались между Европой и Россией. Попытки сесть на два стула, угодить сразу двум центрам влияния – влияния на экономику и на сознание. Пока решаем вопросы с российскими партнерами, мечтаем, чтобы дети жили в США.

Вот что было у многих в голове вплоть до Революции Достоинства и начала войны на Донбассе.

А у некоторых внутренний излом случился только ночью 24-го февраля. После случившегося России для нас больше нет – как партнера, ориентира или центра влияния. Уважение сменилось презрением и отвращением.

Окончательный разрыв не только дипломатических и экономических, но ментальных связей помог с самоидентификацией. Подальше от России, поближе к Западу с его ценностями, правилами и укладом.

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Мы прониклись глубоким уважением к своей стране и гордостью за нее.

Мы видим, как поменялось отношение к Украине на международной арене.

Нас понимают, нас уважают, нас приняли в свой круг страны, которые в свое время завоевали независимость, а потому знают ей цену.

Сейчас мы по-настоящему отвоевываем свою свободу. Не документами и подписями, а кровью.

Нас, безусловно, поддерживают партнеры, но воюем именно мы, отдуваясь за весь цивилизованный мир и прикрывая собой Европу.

Боль от подлого нападения на твой дом и попытка отобрать все, что тебе дорого, обостряет чувства. Осознаешь, как сильно на самом деле привязан к своей стране.

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Сильная, героическая страна, которой хочется помогать, которой хочется дарить, которую хочется отстраивать. Но точно не забирать у нее. Желание минимизировать налоги сменилось желанием заплатить своевременно и даже вперед.

Доверие к власти. Сейчас оно, наверное, самое высокое за все годы независимости. А еще вера в то, что возросшее доверие не сменится последующим разочарованием, как это бывало раньше, после революций.

Война должна научить власть ответственности и обновить условия социального договора, который, будем откровенны, до сих пор был очень слабым и работал в одностороннем порядке.

Мы посмотрели на свою страну совершенно другими глазами.

Сужу по себе: я объездил больше 80 стран мира, но сейчас с уверенностью могу сказать, что Украина – самое комфортное место и для жизни, и для бизнеса (очень либеральные условия для предпринимательства). Тут прекрасный климат, красивые люди, удобная логистика, качественная инфраструктура, которой могли бы позавидовать некоторые европейские страны.

Хорошо там, где нас нет – эта "совковая" установка долго сидела в голове, подстегивая желание покинуть дом в поисках другой, более красивой и комфортной жизни – если не для себя, то для детей.

Когда моей старшей дочери исполнилось 15 лет, решение о том, что учиться и жить она будет на Западе, созрело и не обсуждалось. Она окончила академию в США и живет в Лос-Анджелесе.

Младшей сейчас тоже 15. С раннего детства я готовил ее к такому же сценарию. Вопрос не стоял: уезжать или нет. Вопрос стоял: в каком возрасте – 15 или 17 лет? Его решила война – дочь уехала в Европу.

Я рад, что она в безопасности, но недавно поймал себя на мысли: я бы хотел, чтобы после нашей победы она вернулась домой, училась и работала здесь, строила здесь свою семью.

Впервые за много лет пришло осознание, что, возможно, в Украине у нее будет больше возможностей для самореализации, потому что Европа перенасыщена. А в новой Украине хватит места всем, особенно талантливым детям, повидавшим мир и напитавшимся западными ценностями.

"Все равно мы там чужие, все равно наши дети всегда будут детьми эмигрантов", – сказала одна из моих собеседниц, которая уехала от войны в Германию и мечтает вернуться с ребенком обратно, как только в Украине снова будет безопасно.

Мы платим слишком высокую цену за нашу субъектность и за наше будущее. Такие "инвестиции" не могут не окупиться.

Александр Суворов, бизнесмен, основатель компании Pet Technologies, автор книги "Система Счастья"

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