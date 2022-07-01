Уроки войны. 10 инсайтов о государстве, коррупции и развитии Украины

Спецпроєкт НАЗК "UKRAINE NOW. Візія майбутнього"

Несколько месяцев назад, когда мы запускали проект "UKRAINE NOW. Візія майбутнього", у нас были сомнения в том, не рано ли говорить об уроках войны, а тем более – о послевоенном развитии.

За это время мы записали более 20 интервью и стримов с лидерами мнений и экспертами разных сфер. Все они соглашаются с тем, что, хотя жестокая широкомасштабная война все еще продолжается, необходимо зафиксировать происходящее с нами, с нашим обществом и государством прямо сейчас. А также думать об уроках, которые нужно учесть в будущем – после победы, в которую мы все твердо верим.

В ходе наших интервью прозвучало много важных тезисов, которые мы хотели зафиксировать, не забыть, не потерять в плотном информационном потоке.

Таким образом, органично сложилась подборка с инсайтами интервью – ключевыми мыслями, с которыми следует работать в дальнейшем. Эти инсайты лягут в основу обсуждения уроков войны и принципов восстановления страны – главной темы второго этапа проекта.

Список инсайтов мы опубликовали на странице проекта. Я приведу здесь несколько из них – те, которые больше всего мне резонируют.

Коррупция является одной из главных причин, почему россия начала эту войну.



путин создал вокруг себя коррупционную вертикаль, которая сама себя кормит и ограничивает доступ всем остальным к информации и ресурсам.



Вместо реалистических оценок ситуации в Украине путин получал то, что хотел услышать: мол, украинцы только и ждут, чтобы россия их "освободила". А миллиарды долларов, потраченных якобы на разведку и подрывную деятельность, просто шли прямо в карман коррумпированным элитам.



Кроме того, всеобъемлющая коррупция привела к тому, что "вторая армия мира" использует просроченные снаряды и не имеет нормальной амуниции.



Собственно, российская коррупция помогает Украине побеждать в этой войне, поэтому НАЗК даже направило "благодарственное письмо" шойгу за это.





путин создал вокруг себя коррупционную вертикаль, которая сама себя кормит и ограничивает доступ всем остальным к информации и ресурсам. Вместо реалистических оценок ситуации в Украине путин получал то, что хотел услышать: мол, украинцы только и ждут, чтобы россия их "освободила". А миллиарды долларов, потраченных якобы на разведку и подрывную деятельность, просто шли прямо в карман коррумпированным элитам. Кроме того, всеобъемлющая коррупция привела к тому, что "вторая армия мира" использует просроченные снаряды и не имеет нормальной амуниции. Собственно, российская коррупция помогает Украине побеждать в этой войне, поэтому НАЗК даже направило "благодарственное письмо" шойгу за это. Украино-российская война достоинства длится уже более трехсот лет.



Хотя это первая столь широкомасштабная война с россией, на самом деле продолжительность российско-украинского противостояния охватывает несколько веков.



Для украинцев это экзистенциальный момент – быть или не быть.



Мы воюем прежде всего против угнетения государством человека, против парадигмы, в которой мир является государствоцентрическим, "начальство-центрическим", "самодержце-центрическим".



Мы воюем за право своей страны на существование, за возможность развития Украины согласно принципам и ценностям, которые важны для нас.



Мы сейчас боремся за то, чтобы быть украинцами.



Мы боремся за нашу культуру.



Мы сражаемся за свободу, за право самоопределения, за свою национальную идентичность, без которой наша свобода невозможна, что доказывает тысячелетняя украинская история.



Это война эпохальна для украинцев, потому что мы быстро проходим процесс модернизации. Очень важно его закрепить, чтобы этот эффект сохранился и в мирное время, после завершения войны.

Государство – для человека, а не наоборот.



Человек всегда должен являться ключевой ценностью в государстве.



Очень важно, чтобы человеческое достоинство было одним из основополагающих принципов общества.



Мы должны оставаться достойными людьми даже тогда, когда мы конкурируем, спорим и ищем разные пути и решения.



Мы не должны допустить проявлений тоталитаризма, который превращает человека в винтик.



Все, что происходит сегодня, происходит потому, что человеческая жизнь имеет ценность. Если мы этого не потеряем, если мы будем об этом помнить, всегда найдем, как отстроить страну.





Человек всегда должен являться ключевой ценностью в государстве. Очень важно, чтобы человеческое достоинство было одним из основополагающих принципов общества. Мы должны оставаться достойными людьми даже тогда, когда мы конкурируем, спорим и ищем разные пути и решения. Мы не должны допустить проявлений тоталитаризма, который превращает человека в винтик. Все, что происходит сегодня, происходит потому, что человеческая жизнь имеет ценность. Если мы этого не потеряем, если мы будем об этом помнить, всегда найдем, как отстроить страну. "Присвоение" государства и рост доверия к нему.



Государство начало ассоциироваться у украинцев с безопасностью: это что-то, что тебя защищает. Там, где есть украинское государство – там безопасно.



Когда бомбят нашу инфраструктуру: железные дороги, водопроводы, мосты, нефтебазы – мы начинаем понимать, насколько эта инфраструктура важна.



Украинцы начинают понимать, что государство – это большая ценность, что оно нужно, что есть смысл за него бороться.





Государство начало ассоциироваться у украинцев с безопасностью: это что-то, что тебя защищает. Там, где есть украинское государство – там безопасно. Когда бомбят нашу инфраструктуру: железные дороги, водопроводы, мосты, нефтебазы – мы начинаем понимать, насколько эта инфраструктура важна. Украинцы начинают понимать, что государство – это большая ценность, что оно нужно, что есть смысл за него бороться. Формирование новой украинской идентичности.



Сейчас не только мы, но весь мир находится в поиске новой идентичности. Мы можем стать примером новой формы идентичности – политической, включающей в себя национальную (украинскую) этику и эстетику.



Составляющими этой новой идентичности могут стать воля, человечность, искренность, самоирония, стремление к изменениям и развитию.



Формировать ядро ​​этой идентичности должна широкая гражданско-национальная коалиция – чем шире она будет, тем крепче будет любой государственный конструкт после победы. А это значит, что легче будет договариваться о правилах игры, которые будут ощущаться людьми как собственные, как "присвоенные", и которые, соответственно, будут священными для граждан.





Сейчас не только мы, но весь мир находится в поиске новой идентичности. Мы можем стать примером новой формы идентичности – политической, включающей в себя национальную (украинскую) этику и эстетику. Составляющими этой новой идентичности могут стать воля, человечность, искренность, самоирония, стремление к изменениям и развитию. Формировать ядро ​​этой идентичности должна широкая гражданско-национальная коалиция – чем шире она будет, тем крепче будет любой государственный конструкт после победы. А это значит, что легче будет договариваться о правилах игры, которые будут ощущаться людьми как собственные, как "присвоенные", и которые, соответственно, будут священными для граждан. Доверие как залог будущего успеха и ценность, которую нужно лелеять.



Доверие – это не просто слово, это конкретный инструмент развития мощного государства.



Именно доверие является показателем №1 в списке для развития инновационности (которая в свою очередь дает 85% роста ВВП).



При этом важно доверие не только к государству, а вообще доверие друг к другу, которое, среди прочего, позволяет экономически снизить трансакционные расходы.



Нам нужно вводить доверие как исходный базовый параметр, с которого нужно начинать.



Когда вера в благие намерения других существенно повышается, мы говорим о росте уровня общественного доверия как на институциональном, так и на межличностном уровне. Мы из "общества подозрения" превращаемся в общество более дружелюбного отношения друг к другу.





Доверие – это не просто слово, это конкретный инструмент развития мощного государства. Именно доверие является показателем №1 в списке для развития инновационности (которая в свою очередь дает 85% роста ВВП). При этом важно доверие не только к государству, а вообще доверие друг к другу, которое, среди прочего, позволяет экономически снизить трансакционные расходы. Нам нужно вводить доверие как исходный базовый параметр, с которого нужно начинать. Когда вера в благие намерения других существенно повышается, мы говорим о росте уровня общественного доверия как на институциональном, так и на межличностном уровне. Мы из "общества подозрения" превращаемся в общество более дружелюбного отношения друг к другу. Наша победа сегодня зависит от военных и дипломатов.



Наше будущее развитие зависит от образования и интеллектуальной самостоятельности.



Развитие интеллектуального потенциала и культуры – ключевые направления после завершения войны.



Мы нуждаемся в больших усилиях в развитии культурной сферы: книгоиздания, кино, искусства.



Мы должны быть готовы "инвестировать в абстракции" – создавать условия, при которых люди смогут годами заниматься глубоко теоретическими разработками. Без этого мы не можем утвердить свою субъектность в полной мере или даже задать важные вопросы.



Нам нужно больше дискуссий и площадок для них. Классически такими площадками являются университеты – они играют роль полноценной базы для интеллектуально-академических групп. Дискуссии должны укладываться в тексты – мы должны создавать массив интеллектуальных продуктов.





Развитие интеллектуального потенциала и культуры – ключевые направления после завершения войны. Мы нуждаемся в больших усилиях в развитии культурной сферы: книгоиздания, кино, искусства. Мы должны быть готовы "инвестировать в абстракции" – создавать условия, при которых люди смогут годами заниматься глубоко теоретическими разработками. Без этого мы не можем утвердить свою субъектность в полной мере или даже задать важные вопросы. Нам нужно больше дискуссий и площадок для них. Классически такими площадками являются университеты – они играют роль полноценной базы для интеллектуально-академических групп. Дискуссии должны укладываться в тексты – мы должны создавать массив интеллектуальных продуктов. Совместное участие в восстановлении, глубокие и широкие дискуссии.



Украина и украинцы должны быть "собственниками" послевоенного восстановления. Это значит, что мы должны понимать собственную ответственность за нее: отстроим не то, что нужно – это наша ответственность, а не потому, что кто-то сказал нам так сделать.



У собственника всегда есть ответственность, а это часто теряется в нашем обществе.



Будущая программа реконструкции и восстановления Украины должна быть паритетной: с участием гражданского общества, местных общин, центральной власти.



Обсуждение уроков войны и принципов будущего восстановления должно быть широким, профессиональным и инклюзивным.





Украина и украинцы должны быть "собственниками" послевоенного восстановления. Это значит, что мы должны понимать собственную ответственность за нее: отстроим не то, что нужно – это наша ответственность, а не потому, что кто-то сказал нам так сделать. У собственника всегда есть ответственность, а это часто теряется в нашем обществе. Будущая программа реконструкции и восстановления Украины должна быть паритетной: с участием гражданского общества, местных общин, центральной власти. Обсуждение уроков войны и принципов будущего восстановления должно быть широким, профессиональным и инклюзивным. Бытовая коррупция – это скрытое зло, разъедающее общество изнутри.



Отказ от нее – ответственность каждого гражданина. К сожалению, до войны мы могли осуждать коррупцию "на расстоянии", но при этом не гнушаться ею на бытовом уровне.



Однако "мелкая" коррупция очень распространена и еще более опасна, чем коррупция политическая. Она пронизывает жизнь человека от роддома до кладбища.



Многие до сих пор не понимают вреда от мелкой коррупции, поэтому необходимо объяснять, что, прибегая к коррупции, украинцы воруют не у своего руководства или у государства – они воруют, прежде всего, у себя самих.





Отказ от нее – ответственность каждого гражданина. К сожалению, до войны мы могли осуждать коррупцию "на расстоянии", но при этом не гнушаться ею на бытовом уровне. Однако "мелкая" коррупция очень распространена и еще более опасна, чем коррупция политическая. Она пронизывает жизнь человека от роддома до кладбища. Многие до сих пор не понимают вреда от мелкой коррупции, поэтому необходимо объяснять, что, прибегая к коррупции, украинцы воруют не у своего руководства или у государства – они воруют, прежде всего, у себя самих. Нулевая толерантность как единственно возможный способ преодоления коррупции.



Коррупция во время войны – это фактически государственная измена.



Коррупция в обновленной, мирной, победной Украине – недопустимое, дикое явление, которое должно не только влечь за собой уголовное дело, но и делать человека изгоем.



Принцип нулевой толерантности к коррупции, при всей его идеалистичности – это единственный способ побороть это зло.



Эти и другие инсайты станут основой широкого обсуждения на втором этапе проекта.



Почему это важно? Потому что нам как обществу и государству важно работать не только с видением и планами на будущее, но и анализировать наш опыт, работать над ошибками.

Именно анализ, правильная формулировка проблем и инклюзивный диалог являются одними из ключевых элементов при формировании качественных политик, которые будут иметь перспективу быть реализованными.

А именно к этому мы и стремимся – чтобы в нашем государстве принимались качественные решения, отвечающие принципам доброчестности и нулевой толерантности к коррупции, решения, которые будут актуальны в долгосрочной перспективе.



Предотвращать, а не преодолевать последствия – наша цель.

Нам важно привлекать к этим дискуссиям более широкую аудиторию, ведь восстановление государства – это общее дело. Перефразируя известную пословицу: если хотим зайти далеко, то должны идти вместе.

Виктория Козаченко, руководительница Офиса доброчесности НАЗК

Проєкт "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" реалізується НАЗК за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідної антикорупційної програми в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.

Мета проєкту – окреслити бачення розвитку України після перемоги у війні з росією. В інтерв'ю з відомими українськими діячами, мислителями та лідерами думок ми шукаємо відповіді на питання про те, як змінюється держава сьогодні та якою вона має стати завтра.