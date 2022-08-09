День коренных народов в Крыму: притеснение и нарушение прав

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. По данным Всемирного банка, коренные народы насчитывают 476 млн. человек и составляют 6% населения мира.

К коренным народам относятся, например, индейцы в Северной и Южной Америке, саамы в Скандинавии, аборигены в Австралии, маори в Новой Зеландии, берберы в Северной Африке и т. д.

Официально в Украине три коренных народа, которые сформировались на территории Крыма и преимущественно проживают там: крымские татары, караимы и крымчаки.

По разным данным, численность крымских татар в Украине составляет около 300 тыс. человек, караимов – 1200 человек, крымчаков – 400 человек. Вместе они составляют 13-15% всего населения временно оккупированного полуострова.

Защита прав коренных народов в Украине

В минувшем году в Украине был принят отдельный Закон, защищающий культурные, образовательные, языковые, информационные и культурные права коренных народов. Однако полноценно обеспечить все гарантированные законодательством права коренных народов не позволяет оккупация Крыма, которая продолжается уже девятый год.

Как известно, Россия игнорирует свои обязательства по международному гуманитарному праву, которые, среди прочего, предусматривают сохранение действующего украинского законодательства на оккупированных территориях.

Коренные народы составляют 13-15% населения Крыма, однако непропорционально часто страдают от репрессий. По данным КрымSOS, 80% крымских политзаключенных составляют крымские татары. Оккупанты обвиняют большинство из них в якобы причастности к террористической организации, в результате чего им грозит заключение до 20 лет.

Кроме того, в оккупированном Крыму 75% незаконных обысков проходят в домах крымских татар. Поэтому в некоторых крымскотатарских семьях говорят: если утро прошло без обысков, это доброе утро.

Согласно российскому законодательству, которое рф незаконно распространило на временно оккупированные территории, крымские татары не признаются коренным народом, несмотря на то, что в россии "оберегают" народы с численностью до 50 тысяч человек.

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Как рф нарушает права коренных народов в Крыму

По меньшей мере 18 статей Декларации ООН о правах коренных народов (статьи 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 25-32, 36) нарушают оккупационные органы власти в Крыму. В частности:

– права коренных народов не подвергаться принудительной ассимиляции (ст. 8) – в разное время российская империя и ссср проводили политику принудительной ассимиляции и депортации коренного населения Крымского полуострова. С 2014 года россия продолжила свои имперские традиции в Крыму, не останавливается оккупационная власть и сейчас.



С начала оккупации в 2014 году в Крыму сокращается количество учеников в крымскотатарских классах. Такая политика нацелена на постепенную русификация людей и искоренение уникальных народных традиций.

– право не подлежать принудительному перемещению из собственных земель (ст. 10) – сталинский режим в 1944 году депортировал весь крымскотатарский народ с собственных земель.



В настоящее время оккупационная администрация нередко грозится отобрать земли из-за отказа принять гражданство россии или на основании того, что собственник якобы не перерегистрировал участок по российскому законодательству.

– право на соблюдение и восстановление своих культурных традиций (ст. 11) – сейчас в оккупированном Крыму наблюдается разрушение или небрежное отношение к крымскотатарским памятникам. "Реставрация" Ханского дворца в Бахчисарае – наглядный пример отношения оккупантов к крымскотатарской культуре.

– право создавать собственные СМИ (ст. 16) – после оккупации прекратили свою работу десятки крымских медиа, которые транслировали и крымскотатарские передачи. Позже редакции этих медиа переехали в материковую часть Украины, где возобновили свою работу.



Из-за жесткой цензуры и притеснения журналистов со стороны оккупантов в Крыму почти не осталось независимых СМИ. Вместо этого оккупанты создали телеканал "Миллет", который транслирует кремлевскую пропаганду.

– право на сохранение и развитие собственных учреждений (ст. 18) – в 2016 году оккупационные власти признали Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретили его работу в Крыму.



Несколько лидеров Меджлиса в результате репрессий оказались за решеткой – Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, Нариман Джелял. Активист Меджлиса Эрвин Ибрагимов был похищен в 2016 году – его судьба пока неизвестна.

– право на земли, территории и ресурсы (ст. 26) – в прошлом году в оккупированных Евпатории и Симферополя местные власти отобрали земли, где раньше располагалось мусульманские кладбища. Кроме того, согласно указу путина №201, примерно 80% земли во временно оккупированном Крыму могут владеть исключительно граждане россии.

Если земельный участок принадлежал гражданину Украины – оккупанты его "добровольно отчуждали" и продавали за бесценок.

– право на сохранение и охрану окружающей среды (ст. 29) – согласно исследованию КрымSOS, из-за действий российских оккупационных властей окружающая среда Крыма существенно ухудшилась.



Массовое незаконное строительство недвижимости, стихийные свалки, переброска горных рек, загрязнение водоемов и воздуха уничтожают уникальную природу полуострова. Такая деятельность игнорирует интересы коренных народов, веками живших на своих землях и использовавших их в соответствии со своими традициями.

– свобода от военной деятельности на землях коренных народов (ст. 30) – на территории Крымского полуострова РФ создала множество военных баз. Численность русских военных возросла в несколько раз, на природоохранных землях регулярно проводятся учения.

Кроме того, крымские татары подвергаются нарушениям прав человека, гарантированных многочисленными международными договорами в области прав человека: Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Международным пактом о гражданских и политических правах; Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах; Конвенцией о правах ребенка; Европейской конвенцией по правам человека; Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств.

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Представители коренных народов – жертвы режима оккупантов

В конце концов, многие крымские татары становятся жертвами военных преступлений. Так, в результате игнорирования рф норм международного гуманитарного права десятки крымских татар были незаконно заключены и принудительно депортированы за пределы Крыма.

Крымских татар как и других крымчан рф призывает в ряды оккупационной армии, вследствие чего в настоящее время существует угроза их использования в войне против собственного государства.

Оккупация южных областей Украины затронула и крымских татар, проживающих на Херсонщине: оккупанты похитили по меньшей мере шесть представителей коренного народа и вывезли их в Крым, где они оказались в Симферопольском СИЗО по обвинениям в якобы причастности к батальону имени Номана Челебиджихана.

Очевидно, российская оккупационная власть продолжает имперские традиции, направленные на подавление сопротивления коренных народов и их ассимиляцию. Продолжение оккупации Крыма грозит дальнейшему изменению демографического состава населения за счет "выдавливания" крымских татар и украинцев и "завоза" россиян на полуостров.

Евгений Ярошенко, аналитик КрымSOS