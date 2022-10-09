Какой должна стать украинская армия

З моменту свого створення Аеророзвідка як громадська організація є складовою сектору безпеки та оборони. Водночас з 24 лютого ми набули унікального досвіду, що дозволяє нам підбити проміжні підсумки та сказати, якою ми бачимо майбутню українську армію.

Наша загальна нагальна задача – перемога! Після – вступ до НАТО. А це означає, що українській армії потрібно кардинально змінюватися. Свій внесок робить і громадянське суспільство, зокрема Аеророзвідка.

Насамперед ми підтримуємо інноваційний напрямок. Ми хочемо бачити українську армію озброєною найновітнішими зразками техніки, зокрема різнотипними безпілотниками, адже вони зберігають життя наших військових. Це дозволяє не бігти з автоматом на танк і дає можливість завдати якнайбільої шкоди ворогу.

Не менш важливо навчити військових грамотно застосовувати безпілотники. Це передбачає програми підготовки, формування бойових порядків при відповідних підрозділах, створення інфраструктури тощо.

Такі моменти необхідно визначити юридично. Ми сподіваємося, що вже найближчим часом ці питання будуть вирішені.

З точки зору управління хотілося б бачити модернізовані штаби, які матимуть найновітніші системи комунікації. Йдеться передусім про систему ситуаційної обізнаності "Дельта", про її використання і вдосконалення.

Як це працює в арміях країн НАТО? Є штаб, який в режимі реального часу бачить, що відбувається на полі бою, а тому ухвалює рішення тут і зараз, а не відкладає їх ухвалення через бюрократію. Таким чином комунікація між центром ухвалення рішень та виконавцями цих рішень пришвидшується в рази.

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Окремий момент – зміна управління. Його можуть змінити люди, а їх, відповідно, можна і треба змінювати за допомогою освіти.

У нас величезна кількість кадрів – це вихідці з радянської школи, яких потрібно перенавчати та змінювати програми підготовки у військових закладах освіти.

За вісім років ми бачили, як часто державні кошти використовують, м'яко кажучи, неефективно, а тому переконані, що необхідно посилити цивільно-демократичний контроль, щоби більше ніколи не виникло такої ситуації, коли на початок війни у нас нема ані автоматизованої системи управління, ані банально безпілотників.

Армія завжди буде звертатися до суспільства по нові ідеї, адже за своєю суттю вона є закритим середовищем, а інноваційні рішення можуть народитися тільки у відкритому суспільстві, де немає рамок і обмежень.

Аеророзвідка – ідеальний майданчик, де такі ідеї народжуються. У нас безліч людей різного віку та фаху, з різним підходом та баченням, які здатні зробити нашу армію сильнішою та спроможнішою.

Ми об'єдналися, щоб дати відсіч ворогу, і продовжуємо робити все можливе, аби наша армія ставала ще більш інноваційною та модернізованою.

Інна Гончар, голова правління ГО Аеророзвідка

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