Вон Россию с G20

Непрості дні у пана Ердогана, адже президент Туреччини вважав, що розуміється на тому, як думає путін….

Взагалі, вважати що рф діє раціонально – величезна помилка. Вона ірраціональна у своїй ненависті до щастя вільних людей.

рф отримує задоволення від страждань, відправляючи на війну молодь, провокуючи голодні смерті в бідних країнах.

росіяни ж купаються у своїй безкарності.

росія порушує будь-які угоди, з нею домовитися неможливо.

Єдина мова, яку розуміє країна-агресор – мова сили та єдності союзників, які борються проти її імперських амбіцій, і мова власної поразки.

А оголошення про призупинення "зернової угоди" – нова сторінка злочинного самозадоволення, маніакального бажання розповісти світові, що ракети, зброя, підлість і ницість можуть вирішити долю людства.

І все це робиться спеціально перед зустріччю світових лідерів на G20, яка запланована на середину листопада в Індонезії і на яку запрошений путін.

Я, звичайно б, хотіла, щоб призупинення зернової угоди стало остаточною краплею, яка перетворить негідників на тих, кого остаточно списали (якщо бракувало тисяч вбитих мирних людей, знищених будинків, вкрадених дітей, зруйнованих інфраструктурних об'єктів, шкіл, музеїв, мрій, доль…).

Я справді хочу, щоб країни G19 вибрали тактику країни, яка вміє розмовляти з терористами (наприклад, Ізраїль), щоб оголосити росії: "Все. Кінець!".

Світ має досить нахабства, брехні, хабарів і безчестя від російських убивць.

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Я хочу, щоб світ нарешті сказав росіянам: "Все!". Не чекав, як у лютому, березні й квітні, що росіяни перестануть користуватись беззахисністю українців у небі й припинять бомбити наші міста.

Вони мають почути це "Все!", бо росіяни досі думають, що все можуть "порєшати".

Але всім зрозуміло, що це безкарне зло розростається від безкарності й потребує смертей українців та громадян найбідніших країн Африки та Азії, яким потрібне українське зерно. І що пісеньку про готовність російських мародерів безкоштовно віддати своє зерно вгадують з першої ноти, бо все, що росіяни можуть – це пообіцяти вкрадене українське.

Після виступу президента Німеччини, який нещодавно чітко провів лінію між цінностями і російськими людьми, сподіваюсь, з ілюзіями щодо рф попрощаються й інші.

Вже відомо, що наступного тижня, напередодні Саміту G20, прем'єр-міністр Німеччини Олаф Шольц в якості прем'єра вперше відвідає з офіційним візитом Китай, де, впевнена, головним питанням буде безпека, зокрема економічна та продовольча.

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Як зазначає голова безпекової Мюнхенської конференції Крістоф Хойсген, путін, який, імовірно, може бути на Саміті, "не може залишатися не покараним".

І я б хотіла – з чим і звернулась на початку жовтня під час парламентського Саміту країн G20, – щоб країни проголосили про виключення росії з числа тих, хто визнає цінність людського життя як найвищу. Щоб росіяни не отримали бодай потиску руки, адже вони – вбивці, воєнні злочинці й боягузи.

Я абсолютно погоджуюсь із президентом Володимиром Зеленським, що вихід рф із "зернової угоди" – це перетворення голоду на зброю.

росія експортує Голодомор, упираючись безкарністю і обіцянкою ґвалтівників "можем повторить"…

Сподіваюсь, що світ не допустить цього.

Геть рф з G20!

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