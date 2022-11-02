Общество требует публичные обсуждения по созданию Национального военного кладбища

Марш за Київ закликає Офіс Президента, Кабінет міністрів та міського голову м. Києва організувати публічні обговорення щодо Національного військового кладовища

Створення Національного військового кладовища – дуже важлива ініціатива. В Україні має бути місце для урочистих поховань загиблих героїв. Тільки так ми з честю вшануємо їхній подвиг.

Це місце про гідність та національну пам’ять, без перебільшення, на століття вперед.

Однак спосіб, у який відбувається реалізація цього проєкту в місті Києві, суперечить українським та європейським цінностям, за які зараз воює Україна.

Без жодних експертних та громадських обговорень Київська міська рада проголосувала за розробку проєкту детального плану території для розташування Національного військового меморіального кладовища на території заповідника Лиса Гора.

Лиса гора – це заповідник, який має велике екологічне та історичне значення. Це пам’ятка історії та об’єкт природно-заповідного фонду. Для багатьох киян це місце оповите стародавніми легендами. А у 20 столітті тут страчували злочинців.

Відповідне рішення Київради справедливо викликало обурення громадськості, адже було прийняте без попередніх публічних обговорень, проведення яких обов’язкове у такому важливому питанні.

Вшанування пам’яті військових – важливе і чутливе рішення національного значення. Його у жодному разі не можна приймати без участі військових, родин загиблих, громади міста та без урахування локального контексту.

Окрім цього, визначення відповідної локації має відбуватися із залученням експертів щодо функціональної, логістичної, комемораційної, історичної, а, головне, майбутньої змістової доцільності розміщення кладовища на будь-якій із запропонованих у Києві ділянок.

Марш за Київ, громадська ініціатива, що об’єднує більше 40 організацій, які працюють в інтересах міста, закликає Офіс Президента, Кабінет міністрів та міського голову м. Києва в найкоротші терміни розпочати комунікацію із громадянським суспільством та організувати експертне та громадське обговорення місця розташування кладовища та його концепції.

Закликаємо громадські організації долучатися до цього звернення, підписавши його.



Ініціатива "Марш за Київ"

ГО СВІЖА КРОВ

ГО "Зберегти Квіти України"

ГО "Парк Наталка"

Центр Урбаністичних Студій

ГО "Цегла"

ГО "Київські котики"

ГО Творче об‘єднання "Ніч в Університеті"

ГО Велодень Київ

ОСН "Вуличний комітет вулиць Адм. Ушакова, Військова, Маршальська"

ГО "Мережа пам'яті"

ГО "Зарінок"

ГО "Справа Громад"

Ініціатива "Savekyivmodernism"

ГО "Солом'янські котики"

ГО "Трикутник"

ГО "Платформа Use to ITD"

Гуманітарний штаб "Наш Київ"

ГО "КПІ ТВ"

Екопарк "Вирлиця"

ГО "Низова ініціатива"

ГО Водний Рух Київщини

Міжнародний благодійний фонд "Віа Конкордіа"

ГО "Розбудова"

Ініціатива Frontline.Care

ГО "Екопарк Осокорки"

БФ Мрія

ГО "Урбан куратори"

ГО СВЖ "Природа над усе"

ГО "Київ - Велосипедне місто"

ГО " Каштановий Гай"

ГО "Друге життя"

ГО "Планета Водогін"

БО "Фонд збереження культурної спадщини Ади Рибачук та Володимира Мельніченка"

ГО "РеаніМісто"

ВГО "Федерація спорту ветеранів війни"

Ініціатива Save Горбачиха

ГО "Київська Пуща"

ГО "UKRAINEPRIDE"

ГО "Група громадського впливу"

ГО "Старий Поділ"

ГО "Рада урбаністики Києва"

ГО "Наукова унія"