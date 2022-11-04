Как украинские громады строят партнерство с европейскими во время войны

Українські громади до повномасштабного вторгнення планували модернізуватись, піклуватись про довкілля, розвивати туризм та місцевий бізнес, і для цього налагоджували зв’язки з європейськими муніципалітетами.

В умовах повномасштабного вторгнення та відбудови постраждалих від війни міст таке партнерство набуває нових сенсів та перспектив.

Проєкт "Мости довіри" створює зв’язки між українськими муніципалітетами, які потребують підтримки, але не мають досвіду міжнародної співпраці, з муніципалітетами в ЄС, які мотивовані та готові допомогти.

10 українських громад та 10 громад країн ЄС більше року брали участь у ініціативі. Проєкт реалізується Радою європейських муніципалітетів та регіонів (CEMR) та PLATFORMA за підтримки "U-LEAD з Європою".

Всупереч різним мовам та різним реаліям розвитку, українські та європейські громади знайшли багато спільного та швидко подружились. Виявилось, що виклики у більшості громад – однакові, це зумовлено також і влучністю підбору муніципалітетів.

Наприклад, для Коростенської громади, що на Житомирщині, був обраний Укмергський район Литви – обидва муніципалітети вказали схожі сфери співробітництва. Для обох громад ключовий сектор економіки – обробка деревини, вони обмінюються досвідом з енергоефективності та залучення інвестицій.

А для Поляницької громади з Івано-Франківщини була підібрана польська Поляниця-Здруй – обидва населених пункти мають не лише однакові назви, а й географію, кількість населення та розвинений туризм.

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Дискусії про те, як переорієнтувати проєкт "Мости довіри" на нові реалії, почалися майже одразу після початку повномасштабного вторгнення. На жаль, двоє з міст-партнерів проєкту – Каховка та Генічеськ, перебувають у тимчасовій окупації.

У перші кілька тижнів європейські громади допомагали закривати гуманітарні потреби українських партнерів: їжі, одягу, медикаментів, спальних мішків для підрозділів територіальної оборони. Проте у перспективі майбутнього відновлення постраждалих від війни населених пунктів така співпраця має значно більший потенціал.

Один із головних викликів – це дійсно великі коротко- та довгострокові потреби українських муніципалітетів. Вони виходять за межі можливостей будь-якої окремої організації чи країни-члена ЄС. Саме тому партнери України повинні скоординувати свої знання та ресурси.

Однак перш за все українці мають визначитися зі своїм майбутнім. Багато населених пунктів через Асоціацію міст України вже підготували та втілюють плани відбудови.

Європейська інтеграція і законодавство ЄС дають певні орієнтири в цій роботі, що особливо актуально зараз, коли Україна офіційно є країною-кандидатом.

За наявності адекватного фінансування з боку міжнародних організацій, українські органи місцевого самоврядування зможуть залучати у проєкти по всій країні найкращих талантів та найсучасніші технології з енергоефективності, захисту довкілля, цифровізації, містобудування. Це призведе не лише до відновлення того, що було зруйновано з початку війни.

Це зробить Україну кращою, зеленішою та стійкішою в майбутньому. Такий національний проєкт відновлення, заснований на далекоглядних креативних ідеях, створить робочі місця та стане найкращим стимулом для мільйонів тимчасово переміщених українців повернутися додому.

Я був в Україні в червні. Побачені наслідки злочинів неможливо забути. Це залишає у тобі слід.

Однак під час моєї короткої подорожі я також відчув неймовірне лідерство та стійкість. Мери, керівники районів та місцеві громадські діячі по всій Україні продовжують героїчно служити своєму народу в найважчих обставинах. Ми всі можемо багато чому навчитися у них.

Партнерство громад було важливим стимулом відбудови Європи після Другої світової війни. Нині ж таке партнерство може і має допомогти Україні відновитися та стати повноправним членом сім’ї Європейського Союзу.

Фабріціо Россі, Генеральний секретар Ради європейських муніципалітетів та регіонів.

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