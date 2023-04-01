В память о жертвах русского оружия свободный мир должен выкинуть рф из Совбеза ООН

1 апреля 2023 г. рф станет председателем Совета Безопасности ООН. Несколькими неделями ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест руководителя этого государства. Кстати, в прошлый раз россия председательствовала в Совбезе в феврале 2022. Как раз в те дни, когда русские оккупационные войска пересекали границы суверенной Украины.

Место СССР в ООН досталось россии благодаря обману

Происходящее напоминает пьесу театра абсурда. За безопасность на планете отвечает государство, которое напрямую угрожает мирному сосуществованию народов. Развязывает агрессивные войны, совершает массовые убийства, угрожает миллионам людей на разных континентах. Не просто страна-бензоколонка, а страна-мясник, страна-оккупант. И, в контексте председательства в Совбезе ООН, страна-аферист. Поясню.

После распада СССР в 1991 г. русские отказались выполнять стандартные процедуры по вступлению в Организацию Объединенных Наций. Просто в один прекрасный день эти мошенники поставили на стол в зале заседаний табличку "россия". И все.

Свободный мир должен сделать выводы, которые не сделал 15 лет назад

Но посмотрим правде в глаза. Россия обманывает весь мир уже 32 года, потому что мы позволяем ей это делать. После окончания холодной войны русский авторитаризм захватил ООН с молчаливого согласия западных демократий.

Мы всё время игнорировали агрессора. В 2008 году россия напала на Грузию. В 2014-ом незаконно оккупировала Крым и Донбасс. В минувшем году начала полномасштабную войну в Украине. Прямо сейчас Москва провоцирует глобальный энергетический и продовольственный кризис и шантажирует весь мир своими ядерными боеголовками.

Это неприемлемо. Мы должны были действовать, но не сделали этого. Я уверен, что мир мог быть намного безопаснее, если бы не апатичная реакция США в 2008 г.

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Сегодня страна-террорист держит в заложниках все международное сообщество

Для рф членство в Совбезе – лишь инструмент давления и продвижения своих болезненных амбиций. россия систематически злоупотребляет своим правом вето. Русские самозванцы намеренно блокируют глобальные мирные инициативы. Эти важные, но непринятые решения Совбеза касаются не только Украины. москва целенаправленно разрушает международную систему безопасности, осознанно ставит под угрозу жизнь и свободу миллионов людей.

Есть еще один важный момент, который всем необходимо осознать. Безнаказанность кремля очень вдохновляет других автократов и ревизионистов. И пока ООН молчит, в жертву агрессорам всех мастей приносится благополучие обычных семей по всему миру.

Нужно исправить историческую ошибку и лишить россию места в ООН

Хочу напомнить, что Совбез ООН – это своего рода мировая полиция. Что происходит, когда полицейский, пользуясь своим оружием и полномочиями, начинает убивать и насиловать? Его лишают жетона и бросают за решетку. Так же нужно поступить и с Россией. Ей не место в ООН ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения справедливости.

Пока террорист заседает в Совбезе ООН, пока агрессор имеет право вето, ни одна страна и ни один человек не может чувствовать себя в безопасности.

В противном случае мир должен создать новую глобальную организацию свободных стран. В нее нельзя будет войти по умолчанию. Для получения "входного билета" страна должна пройти определенный путь. Самый близкий аналог – это НАТО, но Альянс, конечно, имеет военные цели.

Я считаю, что Украина может стать не просто участником, но одним из лидеров такой организации. Ведь именно Украина – на передовой борьбы добра со злом. Прямо сейчас украинцы ценой неимоверных усилий делают то, что Запад мог с легкостью сделать еще 32 годa назад.

Защитить глобальную свободу. Вышвырнуть россию вон из Совета Безопасности ООН.

Уриэль Эпштейн

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