Девять главных тем российской пропаганды

Моніторинг Ukraine War Disinfo Working Group від Open Information Partnership, який є в розпорядженні Центру стратегічних комунікацій, зафіксував перелік дезінформаційних меседжів, які просуває путінська пропаганда в країнах Центральної і Східної Європи та Південного Кавказу.

Дослідники відслідковують 200 проросійських джерел (ЗМІ, Telegram-канали та сторінки в Facebook) у 12 країнах: в Словаччині, Польщі, Молдові, Угорщині, Грузії, Вірменії, Болгарії, Білорусі, Україні, а також російськомовний сегмент Естонії, Латвії та Литви.

Аналітики визначили серед контенту про Україну, який поширює російська пропаганда, 9 основних тем.

Антизахідні наративи Наративи, що дискредитують Україну Події на полі битви Негативні економічні наслідки санкцій Українські біженці Положення росіян і російськомовних меншин за кордоном Загроза війни виходить за межі України Допомога Україні Теорії змови

Наведемо увесь перелік меседжів по кожній з тем.

Антизахідні наративи

ЄС та/або НАТО і/або Захід слабкі і розпадуться

Захід використовує Україну як пішака

Захід втрачає інтерес допомагати Україні / хоче, щоб Україна здалася

Захід/НАТО спровокували конфлікт між Україною та Росією

НАТО/США/Захід беруть участь або будуть безпосередньо залучені у війну

Захід наживається на війні в Україні

Захід буде воювати до останнього українця

Західне керівництво некомпетентне

Захід/США відповідають за саботаж Nord Stream

Західні ЗМІ брешуть

Захід намагається розколоти слов'ян / православних

Західні країни/установи ігнорують волю своїх громадян

Західні політики дбають про Україну за рахунок власних громадян

Захід лицемірно критикує дії Росії

Позаблокові країни обирають сторону Росії, а не Заходу

Наративи, що дискредитують Україну

Українці – нацисти

Українці нападають на мирне населення та здійснюють інші воєнні злочини

Україна планувала першою напасти на Росію

Українці відмовляються воювати/мають низький моральний дух

Українське керівництво є корумпованим та/або некомпетентним

Україна шантажує західні уряди

Серед керівництва України немає згоди

Українці претензійні/вибагливі/невдячні

Українське громадянське суспільство хоче піти на поступки Росії

Керівництво України не дбає про свій народ

Українці не підтримують Зеленського

Україна погано поводиться зі своїми солдатами/цивільними

Інформаційний простір України контролюється державною владою/українські ЗМІ брешуть

Україна автократична

Україна не хоче миру

Україна свідомо влаштовує провокації

Україна не повинна/не стане членом НАТО/ЄС

Україна не є суверенною державою

Українські волонтери корумповані

Під російською окупацією жити краще, ніж під українською владою

Росія визволяє Україну

Країна X не повинна допомагати Україні через їхні минулі історичні конфлікти

Українська перемога неможлива

Західне суспільство не підтримує Україну

Події на полі бою

Україна програє війну

Росія не воює на повну силу

Російські війська наступають/досягають успіху

Повідомлення про російські воєнні злочини є перебільшеними/фейковими

Росія не винна у світовій продовольчій кризі

Визнання Росії терористичною державою не допоможе Україні

Білорусь не бере участі у війні в Україні

Мобілізація в Росії пройшла успішно

Українські "референдуми" легітимні

Втрати Росії у війні невеликі

Російські удари націлені лише на військову інфраструктуру

Українські біженці

Українські біженці є загрозою безпеці приймаючих країн

Українські біженці розбещені/невдячні

Українські біженці мають пріоритет над громадянами/мешканцями приймаючої країни

Українські біженці зловживають наданою допомогою

Економічні наслідки санкцій

Санкції більше шкодять Заходу, ніж Росії

Росія не не потерпає від санкцій

Захід винен в інфляції та енергетичній кризі

Європі загрожує енергетична криза

Захід не дотримується/обходить власну політику санкцій

Західні громадяни не підтримують санкції проти Росії

Становище росіян та російськомовних меншин за кордоном

Українці дискримінують/тероризують російськомовних

Країна Х русофобська/нападають на російську культуру

Захід і його ставленики розпалюють русофобію

Поширення загрози війни за межі України

Третя світова війна неминуча

Захід прагне відкрити другий фронт проти Росії

Країна Х загострює війну

Світ на межі ядерної війни/катастрофи

Країна X під загрозою/буде втягнута у війну

Країна X повинна зберігати нейтралітет/приєднатися до Росії

Допомога Україні

Західна військова/фінансова допомога використовується не за призначенням/розкрадається

Україна використовуватиме західну зброю, щоб вбивати росіян/нападати на російську територію

Військова допомога Україні затягує війну/ставить під загрозу цивільне населення

Допомога Україні послаблює/ставить під загрозу країни, які її надають

Західна військова допомога неефективна/не вплине на результат війни

Україна забирає допомогу в інших країн, які її потребують

Теорії змови

В Україні є західні лабораторії біологічної зброї

Війна в Україні є частиною глобальної змови

Війна в Україні інсценована/це обман

Західні уряди використовують війну в Україні, щоб обмежити свободи своїх громадян

Західні лідери/інституції є сатаністами

Зеленський – наркоман

Українці займаються торгівлею органами

Росія має нову секретну зброю

Україну поділять між іншими країнами

Кремль намагається зняти з себе відповідальність за злочини, представити ситуацію як агресію Заходу. Чим більше Росія атакує Україну, тим більше вона говорить про "неправильність українців", щоб виправдати себе. При цьому пропаганда наголошує на величі та непереможності Росії, що є неочевидним, зважаючи на поточні результати війни. Одним з підступних прийомів є дискредитація українських переселенців в Європі.

Перед пропагандою також стоїть мета схилити Захід до відмови від санкцій, переконавши, що вони не досягають поставлених цілей. Обурення злочинною агресією росіяни намагаються нівелювати контр-звинуваченнями у "русофобії". Цей прийом детально розібрав історик Тімоті Снайдер.

Росія просуває тезу, яка схожа на погрозу терориста: не допомагайте Україні, бо буде світова війна. Закономірно, що особлива увага приділяється дискредитації збройної допомоги.

Не шкодує пропаганда зусиль і на поширення теорій про світову змову, яка викликала війну, а отже Росія – невинна. Широко застосовується прийом "гнилого оселедця", тобто прищеплення хай і не переконань, але підозр.

Масова російська пропаганда ще може впливати на якусь частину людей, проте цивілізований світ вчиться ставитися до неї як серйозної небезпеки, якій треба протидіяти глобально.

Денис Самигін

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