Почему "народные" артисты-предатели до сих пор не потеряли почетные звания

Серед фігурантів Реєстру зрадників, який веде Рух ЧЕСНО, щонайменше 5 осіб мають звання "народний артист" України. Крім зрадників, звання мають і російські композитори, поети, артисти театру, співаки, зокрема Ігор Крутой, Олександр Маліннін, Ілля Рєзнік, Володимир Бортко.

До повномасштабного вторгнення в Україні не було реального механізму позбавлення почесних звань. Єдиною підставою могло стати засудження особи за тяжкі злочини за поданням суду. Також досі не розроблені чіткі критерії присвоєння почесних звань. Законом передбачено, що звання "народний артист" присвоюються указом президента за видатну виконавську майстерність, за особливі заслуги в розвитку вітчизняної культурно-мистецької спадщини. При цьому суб’єктом подання можуть виступати центральні органи виконавчої влади, ВРУ, творчі спілки, міські та обласні ради.

У зв'язку з нечітко регламентованими процедурами, дуже часто присвоєння почесних звань мало характер суб'єктивної думки окремих осіб і не завжди співпадало з народними вподобаннями.

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Дискредитує звання "народний артист" наявність серед нагороджених росіян та колаборантів. До прикладу, "народна" артистка України Ружена Рубльова, яка отримала звання у 2021 році, перейшла на бік окупантів в Херсоні та стала директоркою двох музичних шкіл.

Народна артистка-зрадниця Таїсія Повалій живе та працює в росії, виступає на концертах "Время героев" та "ПесниZаРодину". Ще одна народна артистка Ані Лорак фінансує фонди, які займаються депортацією дітей з окупованих територій України до росії.

Почесне звання мають і учасники комічного дуету "Кролики" Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко, які роками поширюють пропаганду про братні народи, виступають в росії та окупованому Криму, брали участь в фейкових телемостах між росією та каналами Медведчука.

Ще у вересні 2022 року тодішній міністр культури Ткаченко заявив, що найближчим часом такі "народні" артисти будуть позбавлені звань. У березні 2022 року парламент прийняв за основу законопроєкт 8374, який спростить механізм позбавлення почесних звань іноземних та українських культурних діячів. Зокрема звання можна буде позбавляти не лише за рішенням суду, а й на підставі санкцій.

До списків санкцій РНБО вже потрапили чимало потенційних зрадників, зокрема Повалій та Ані Лорак. Здавалося б питання з державними нагородами можна вирішити швидко, але нардепи досі не проголосували законопроєкт в другому читанні.

"З законопроєктом ситуація така ж, як була з законом про релігійні організації. Кажуть, що немає голосів. Я хочу закінчити з законопроєктом про релігійні організації у другому читанні і одразу буду повертатися до цього законопроєкту, який задовго лежить без руху в раді. Тепер в мене зовсім інші аргументи для того, щоб ставити питання винесення законопроєкту в зал. Я цими аргументами безперечно скористаюсь",– прокоментував Руху ЧЕСНО голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Також Потураєв запевнив, що попри те, що є групи депутатів з колишніх фракцій та навіть з фракції "Слуга народу", які утримуються, голосів за законопроєкт у другому читанні вистачить.

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Механізм позбавлення почесних звань буде однаковим для громадян України і іноземців. Таким чином внесення до санкційних списків автоматично стане юридичною підставою для позбавлення звання "народний артист" росіян.

Важливо, не лише прийняти законопроєкт про внесення змін до порядку відзначення видатних заслуг у сфері культури в другому читанні, а й переглянути порядок присвоєння почесних звань. Механізм має бути прозорим, з чітко розробленими критеріями для номінації, з залученням незалежних експертів.

Варто зазначити, що проблема актуальна не лише для почесних звань у сфері культури. Рух ЧЕСНО неодноразово звертав увагу на те, що політиків-зрадників потрібно позбавляти державних нагород. Серед фігурантів Реєстру зрадників є також особи, які мають найвище звання Героя України. Зокрема має звання Героя України та орден "Держава" один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко, який досі розповідає про мовну дискримінацію. Петиція щодо позбавлення Бойка звання "Героя України" набрала необхідну кількість голосів для її розгляду. Проте Денис Шмигаль надіслав відповідь президенту про те, що наразі недостатньо підстав для застосування санкцій щодо Бойка.

Державні нагороди досі мають соратники Януковича, які також є фігурантами Реєстру зрадників. Зокрема Нестор Шуфрич, Олена Бондаренко, Олександр Єфремов, Андрій Клюєв мають ордени "За заслуги" різних ступеней.

Катерина Березюк

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