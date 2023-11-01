Поддержка Украины со стороны Латинской Америки. Что будет после первой публичной резолюции?

Наприкінці жовтня християнські демократи з 20 країн Латинської Америки на форумі Вільна Америка ухвалили резолюцію, в якій засудили агресію росії і підтримали Україну.

"Ми солідарні з народом України, який потерпає від невиправданої, неспровокованої російської агресії. Закликаємо всі країни Америки приєднатися до реалізації Формули миру для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні відповідно до Статуту ООН".

Це формулювання може видатися звичним для українців, вже трохи "розбещених" беззаперечною підтримкою західноєвропейських і північноамериканських країн.

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Але у випадку Латинської Америки – це дуже серйозна перемога парламентської дипломатії.

Латинська Америка – складний для України регіон. Цілий континет з населенням у 665 мільйонів, на якому Україна майже не присутня дипломатично. У нас лише 6 посольств на 33 країни регіону. Натомість росія історично, економічно і пропагандистськи має тут стійкі зв’язки. Наприклад, в Мехіко рф має своє найбільше після американського посольство.

Країни Латинської Америки переважно дотримуються нейтралітету в оцінках війни росії проти України. Вони не допомагають нам зброєю, майже не допомагають гуманітарно. Вони офіційно не визнають росію агресором. Хоча майже всі країни Латинської Америки, крім трьох (Нікарагуа, Куба, Венесуела) підтримали основні проукраїнські резолюції ООН, жодна з країн так і не ухвалила урядових чи парламентських резолюцій із засудженням російської агресії. Тут здебільшого ліві уряди, які мають стійкий пієтет до колишнього СРСР і стійку антипатію до США.

…Я летіла до Мексики на форум Вільна Америка в розпал ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Я вийшла на трибуну, не знаючи, як мене сприймуть – віцеспікерку парламенту з країни, яка розташована на іншому континенті.

Я розповідала латиноамериканським політикам про війну в центрі Європи: в цифрах, територіях, людських долях. Розповідала про використання голоду як зброї і нашу Формулу миру. І по очах я бачила, що деяку загальновідому інформацію вони чують вперше.

На відеоролику з обличчями і голосами наших дітей вони плакали.

Нас розділяє 10000 кілометрів і 9 годин різниці в часі, але нас об’єднали спільні цінності. Це повага до статуту ООН, кордонів суверенної країни і прав людини.

Через кілька годин після мого виступу делегати ухвалили підсумкову декларацію із підтримкою України. Це наша спільна дипломатична перемога разом з титанічною роботою нашого посольства в Мексиці і особисто пані посла Оксани Драмарецької.

Однак цей випадок чітко підтвердив: треба не боятися і їздити в складні регіони, будувати особисті стосунки, намагатися доносити правду навіть там, де побудовані мури російської пропаганди.

Так було з моїми поїздками в Інодонезію на парламентський самміт G20, так було в Азербайджані, який зараз приймає наших дітей на відпочинок, так було в Словаччині, парламент якої першим у світі ухвалив резолюцію по депортованих дітях, так було в Ізраїлі і в багатьох інших країнах, які мені довелося відвідати за ці понад 600 днів війни…

Що далі?

На полях форуму Вільна Америка я мала зустрічі із представниками різних країн регіону.

З колишнім президентом Колумбії Андресом Пастраною, який колись був викрадений наркокартелем,а відтак дуже емоційно відреагував на тему викрадення і депортації наших, українських дітей і готовий всіляко нам допомагати в їхньому поверненні.

З експрезидентами Мексики Вінсентом Фоксом та Коста-Рики Мішелем Анхелем Родрігесом, які запропонували використовувати Платформу експрезидентів країн Латинської Америки, що об’єднує близько 30 колишніх президентів, для прориву інформаційної блокади в регіоні. І скажемо відверто, в Латинській Америці, яка постійно живе у виборах, "колишні" цілком можливо стануть "майбутніми".

З кандидаткою у президенти Мексики від об’єднаної опозиції Бертою Сочітль Гальвес Руїс, яка має всі шанси стати наступним президентом і яка підтримує Україну значно рішучіше, ніж чинне керівництво країни.

З керівником комітету закордонних справ Конгресу Мексики Ектором Енріке Васконселосем, який незабаром стане представником цієї країни в ООН (рішення уже ухвалене) і матиме змогу впливати на рішення щодо України.

Усі ці зустрічі доводять: у Латинській Америці є з ким працювати. Це не безнадійний варіант, як заявляють песимісти, говорячи, що Глобальний Південь ніколи не підтримає Україну.

А як є з ким працювати – будемо працювати! Наша адженда в Латинській Америці – повернення дітей, впровадження Формули миру, реформа ООН і протидія російській пропаганді.

Олена Кондратюк, віцеспікерка Верховної Ради України

P.S. Форум Вільна Америка організувала Християнсько-демократична організація Америки (ХДОА), яка об’єднує 34 політичні партії з 21 країни Латинської Америки. Європейським партнером ХДОА є Європейська народна партія (ЄНП) – найбільше політичне об’єднання Європи, до якого я маю честь належати.

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