Главные победы 2023 года в направлении борьбы с коррупцией

Рік, що минув, був успішним для України в аспекті боротьби з корупцією. Саме цьому напрямку Європейська комісія приділила особливу увагу, коли надавала нам рекомендації влітку 2022-го.

Не все було ідеально. Відтак, варто пригадати про досі не скасовані "правки Лозового", проблеми з АРМА (цей орган варто посилити) та те, що НАБУ все ще не уповноважене на автономне прослуховування підозрюваних. Однак віднесемо ці моменти не до провалів цього року, а до викликів на 2024. Зараз же сфокусуємося на позитивних рішеннях, які було прийнято впродовж 2023-го.

Відновлення звітування партій та е-декларацій для чиновників

Два дещо різні, але однаково важливі моменти звітування, які в перший рік великої війни вважалися чимось недоторканим. Радий, що обидва рішення розблоковані, а це вже приносить свої результати.

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Завдяки відновленню е-декларування чиновників у журналістів та громадськості починають виникати запитання щодо нової нерухомості чи автівок посадовців та їхніх сімей. Подати декларації за попередні звітні періоди необхідно буде до 31 січня 2024 року, тому невдовзі запитань може виникнути ще більше.

Кейс із відновленням декларування взагалі унікальний. Коли Верховна Рада не назбирала 226 голосів за повне прийняття відповідного законопроєкту та початок декларування вже найближчим часом – громадськість відповіла миттєво.

Петиція Олександра Ябчанки тоді побила всі рекорди, а необхідні 25 000 підписів були зібрані за лічені години. Після цього ні в Ради, ні в Президента не було іншого морального права, окрім як підтримати ініціативу. Можна сказати, що такий "тихий протест" перевернув ситуацію з ніг на голову. Наше суспільство дорослішає, усе більше людей цікавляться політикою — і це надзвичайно тішить. Сподіваюся, такий самий результат ми побачимо і з "правками Лозового".

Посилення незалежності САП

Уже з 1 січня 2024 року набрав чинності закон щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (№10060). Цей закон виключає САП із структури Офісу Генерального прокурора та перетворює його у самостійний орган зі статусом окремої юридичної особи публічного права.

Також передбачається зміна порядку конкурсного відбору на посади керівника, його заступників та прокурорів САП.

Кожні 2 роки буде відбуватися аудит щодо роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Для цього ГПУ за пропозицією міжнародних організацій призначить трьох осіб до складу спеціальної комісії. Рішення комісії про неефективність роботи САП у зв'язку з неналежним виконанням обов'язків її керівником буде підставою для його дострокового звільнення.

Обрання нового очільника НАБУ

У 2022-у ми тішилися тому, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримала нового голову в особі Олександра Клименка. 2023-й рік став важливим для Національного антикорупційного бюро, яке очолив Семен Кривонос.

Ще 16 листопада 2022 року було офіційно оголошено конкурс на зайняття посади очільника НАБУ. На цю посаду було отримано документи для участі у конкурсі від 78 осіб, 74 з них допущено до конкурсу; проведено тестування кандидатів на знання законодавства, вирішення практичних завдань, співбесіди на доброчесність та компетентність. З трьох фіналістів обрали саме Кривоноса. Наразі НАБУ під його керівництвом демонструє хороші результати у співпраці з іншими антикорупційними відомствами.

Розширення НАБУ: три по сто

Ухвалено законопроєкт про розширення Національного антикорупційного бюро. Відтак, штат НАБУ збільшать на 300 осіб: до структури працевлаштують по 100 людей протягом 2024-2026 років, з цих трьохсот 50 – державні службовці. Це була пряма рекомендація нам від Єврокомісії та важливе рішення, яке сприятиме зменшенню навантаженню на орган та ще більш ефективній його роботі.

Вважаю цю ініціативу потрібною, адже поточний штат НАБУ (700 осіб) ефективний і може давати ще кращі результати, але структуру потрібно збільшувати. У підсумку маємо отримати бюро з 1000 працівників, які будуть боротися з корупцією.

Рік видався результативним. Найкраще про це у своєму висновку сказала Європейська комісія, зазначивши, що Україні "вдалося досягти певного прогресу, зокрема, у створенні та консолідації комплексної антикорупційної інституційної бази та поступовому накопиченні досвіду розслідування, судового переслідування та винесення судових рішень у справах про корупцію на найвищому рівні".

Найголовніші виклики надалі – ті, з яких ми й почали: досі повністю не скасовані "правки Лозового", проблеми з АРМА (цей орган варто посилити) та те, що НАБУ все ще не уповноважене де-факто на автономне прослуховування підозрюваних. Це ключові пріоритети на 2024-й рік.

Ярослав Юрчишин

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