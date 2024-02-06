Знаковые решения Большой Палаты Верховного Суда в 2023 году

Велика Палата – одна зі складових Верховного Суду, до якого входять ще 4 касаційних суди. Коли є низка судових рішень цих судів, які не узгоджуються одне з одним щодо схожих питань, або справа містить вкрай серйозну юридичну проблему – тоді справи передають на розгляд у Велику Палату. І тут судді вже розглядають їх, аби дійти до спільного рішення.

За 2023 рік Велика Палата прийняла близько 1500 судових рішень. Безумовно, що виокремити лише якісь 3-5 чи десять з них, які мали визначальний вплив на судову практику в Україні, досить складно. І в кожного з моїх колег може бути своє бачення.

Я вже оперативно писав про деякі з них на своїй сторінці у Facebook. Але зараз хотів би згадати п’ять справ.

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Справа про повернення будинку Терещенків киянам. Правочин, згідно з яким ця будівля стала приватною власністю, Велика Палата визнала нікчемним.

Фото з відркитих джерел

Чому це рішення важливе? Воно стосується не лише однієї конкретної садиби. Незаконне заволодіння будь-якою культурною спадщиною українського народу, історичними пам’ятками, судами завжди має визнаватися неправомірним і обов’язково призведе до повернення їх у загальнодержавну чи комунальну власність.

У цій справі також варто звернути увагу на окрему ухвалу Великої Палати. Для того, щоб такі порушення, які мали місце із будинком Терещенків, не повторювалися, Київраду зобов’язали не допускати безпідставного та незаконного відчуження об`єктів культурної спадщини з комунальної власності у приватну. Дотримуватися вимог законодавства про охорону таких об'єктів, вчиняти дії, спрямовані на їхнє збереження та відновлення, зокрема вжити належні заходи, спрямовані на запобігання руйнуванню садиби Терещенків, яка має історичну й архітектурну цінність для територіальної громади Києва та народу України, на запобігання заподіянню цій садибі нової шкоди, на її захист, збереження, утримання, реставрацію.

Судовим рішенням Великої Палати захистили парк "Перемога" у Полтаві, частину якого хотіли віддати під приватизацію. Велика Палата наголосила, що землі природно-заповідного фонду не підлягають приватизації.

Цей парк є також пам’яткою місцевого значення садово-паркового мистецтва. Важливим є те, що для ефективного судового захисту і повернення ділянки природо-заповідного фонду варто подавати негаторний, а не віндикаційний позов. Тобто повернути землю в користування народу України чи територіальної громади можна впродовж усього часу, поки триває відповідне порушення, попри те, скільки років тому земля була незаконно вилучена.

Кожен громадянин має мати безперешкодний доступ до водних ресурсів та природно-заповідного фонду, якщо місцева рада ухвалила рішення, яке позбавляє громадян таких прав, то прокурор може бути позивачем в інтересах держави, зокрема і від імені територіальної громади як власника земельної ділянки природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

Велика Палата забезпечила дотримання конституційної гарантії для народу, щодо представництво громадян у парламенті. Палата звернула увагу на те, що народного депутата, якого обрали громадяни України до Верховної Ради, не можна просто так позбавити права брати участь у засіданнях парламенту. Участь у пленарних засіданнях є необхідним для збереження демократичних засад функціонування Верховної Ради.

Не можна допустити, щоб депутатська більшість могла мати механізм для усунення із сесійної зали опозиційних депутатів, мотивуючи це поведінкою народних депутатів, що не відповідає етичним нормам. Пригадайте, що було в парламенті у 2010 році, коли опозиція намагалася заблокувати прийняття Харківських угод.

Тепер уявіть, що може бути, коли депутатська більшість матиме право усувати меншість з сесійної зали. Саме тому Велика Палата у цьому рішенні стояла на захисті демократичних цінностей.

Водночас Палата наголосила, що особливий статус народного депутата України покладає на нього обов`язок керуватися Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі. Народний депутат України як обраний представник Українського народу у ВРУ повинен вести себе відповідно до цих норм, проявляти повагу до гідності та прав інших осіб, толерантність до різних поглядів та переконань, високу моральність та відповідальність за свої слова і дії.

Окрім цих трьох справ треба зауважити, що Велика Палата вирішила низку процесуальних проблем, які суттєво спрощують процедуру доступу до судового захисту. До них належить справа, в якій зроблено висновок, що судовий збір вважається сплаченим із моменту зарахування до спеціального фонду Державного бюджету України і в разі направлення справи за підсудністю суд, який отримав справу, не має права вимагати повторної сплати судового збору за місцем розгляду справи.

Україна відома в світі високим рівнем цифровізації процесів. Палата постановила, що звернення фізичної особи через офіційну електронну адресу суду з процесуальним електронним документом, який засвідчений електронним ключем є належним і правомірним. Тобто воно ототожнюється зі зверненням до суду через канцелярію або традиційними засобами поштового зв`язку і має кваліфікуватися саме як безпосереднє звернення до суду.

Насамкінець хочу акцентувати увагу, що у порівнянні з іншими судами, кількість справ, які розглянула Велика Палата, звісно менша. Але тут варто враховувати складність справ, які колегіально вирішує 21 суддя (саме у такому форматі працює палата) і ті обставини, що рішення Великої Палати мають обов’язкове значення для усіх в державі. Саме тому рішення у деяких справах Велика Палата Верховного суду може готувати іноді більше року, достеменно вивчаючи не лише тисячі законів, національну і міжнародну судову практику, а й наукові надбання вітчизняних та зарубіжних вчених.

Олег Ткачук, суддя Великої Палати Верховного Суду

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