Обратная сторона службы FPV-пилотом

Останнім часом FPV тематика – це мейнстрим. Чимало людей хоче служити в армії пілотами. Багато з них думає, що робота з FPV – це відносно безпечне та легке зайняття. Проте це далеко не так.

Дозвольте мені висловити свою точку зору, ґрунтуючись на особистому досвіді, та розвіяти ці міфи.

Про навчання в школах FPV

Навчальний процес із підготовки пілотів часто змальовують ідеалізованим. Ця картинка розбивається об жорстку реальність воєнних дій в Авдіївці, Роботиному та інших місцях.

Реклама:

Робота з наземною станцією та ретрансляторами може здаватися зручною та безпечною, проте насправді існують сценарії, де вони виявляються безсилими.

FPV-дрони-камікадзе відкривають нові можливості для того, щоб завдати значної шкоди противнику, доклавши мінімальних зусиль. Інколи декілька дронів здатні знищити ворожий танк вартістю в мільйони доларів. FPV-дрони можуть перетворити ворожі логістичні маршрути на "дороги життя" або "дороги смерті", залежно від ситуації.

Нашого найкращого пілота вам складно буде впізнати на вулиці.

Читайте також: Виробництво чи збірка: як саме виготовляють дрони в Україні

Про волонтерські та державні ініціативи

Війна – це завжди виклик, і кожне завдання, кожен політ вимагає від пілота не лише технічних навичок, але й мужності, винахідливості та готовності до непередбачених обставин.

Ініціативи, такі як "Народний FPV", що покликані підготувати нове покоління інженерів-дронобудівників, заслуговують на увагу та підтримку.

Звісно, навчитися збирати дрон можна за кілька днів із допомогою досвідченого інструктора. Однак реальність використання цих дронів у воєнних умовах набагато складніша, ніж може здатися спершу.

Багато з цих саморобних апаратів виявляються занадто ризикованими, щоб їх використовувати. Оскільки вони не пройшли належного тестування та не відповідають необхідним специфікаціям для ведення бойових дій.

Це означає, що такі дрони не просто не приносять користі. Вони також можуть нести додатковий ризик для підрозділів на передовій, які й без того змушені діяти в умовах постійного дефіциту часу та безпеки й не мають змоги повноцінно випробовувати нову техніку.

В армійському підрозділі, де кожен день – це боротьба не тільки з ворогом, але й з обмеженнями техніки, випробування нових дронів часто перетворюється на справжній виклик. Навіть дрони від провідних світових брендів потребують серйозного доопрацювання, щоби відповідати вимогам фронту.

Сталося так, що деякі серії, які ми отримали, були настільки недосконалі, що їхнє застосування в бойових умовах було майже неможливим. Яскравим прикладом цього стали дрони, поставлені державою, з камерами поганої якості – розгледіти в них щось детально, майже не можливо.

Моя особиста історія переходу від цивільного захоплення дронами до служби в армії підтверджує: попри всю доступність та відносну легкість у виготовленні FPV-дронів, їхня реальна ефективність на полі бою залежить від багатьох факторів.

Йдеться не лише про технічні характеристики чи вміння пілота керувати коптером, а й про розуміння тактики ведення бойових дій, здатності пристосуватися до змінних умов і, звичайно, про високий рівень особистої відваги та відповідальності.

Використання FPV-дронів на полі бою відкриває нові можливості, щоб проводити розвідку, завдавати ударів та навіть захищати наші позиції від штурмових дій ворога.

Таким чином FPV-тематика стає не просто популярним хобі, а важливою частиною сучасної війни, де кожен пілот, інженер чи конструктор може зробити вирішальний внесок у спільну перемогу. Розуміння цього, а також постійне прагнення до вдосконалення власних навичок та знань є ключем до успіху не лише на полі бою, а й у побудові мирного майбутнього.

Читайте також: Дрони на кухнях? І навіть там

Про фізичну витривалість FPV-пілота

Важливо розуміти, що виклики бойової служби не обмежуються лише технічними аспектами. Фізична та психологічна витривалість відіграє ключову роль.

Уявіть собі марш-кидок на відстань 3 кілометри по гірській місцевості з навантаженням у 40 кілограмів під мінометним вогнем. Це випробування, яке змусить забути про будь-які попередні життєві труднощі. А потім – безсонна ніч на позиції, готуючись до бойових дій із самого ранку. А коли день стане довшим, ви змушені будете провести в роботі до 15 годин, іноді навіть працюючи вночі.

Перше падіння керованої авіаційної бомби (КАБ) поруч із вашою позицією стане тим моментом, коли всі попередні уявлення про війну розлетяться на шматки. Кажуть, що єдине, що гірше за КАБ – безпосереднє влучання з танку.

Служба в армії, особливо в ролі пілота FPV, вимагає не лише технічної кмітливості та інноваційного підходу до вирішення завдань. Вона потребує також непохитної відваги, фізичної витривалості та готовності стикатися з найскладнішими випробуваннями, які лише може принести війна. Звичайно, це не робота піхоти, котра вважається однією з найскладніших у світі. Ми це розуміємо та цінуємо.

Графік FPV-пілота – це працювати майже без вихідних, по 12–15 годин на день. Таке існування стає новою нормою, викликаючи зміни не тільки в фізичному, але й у ментальному здоров'ї.

Війна не має співчуття, вона не лише випробовує вашу фізичну витривалість, але й безпосередньо ставить під сумнів вашу моральну стійкість і соціальну адаптованість.

З часом ви навчитеся знаходити комфорт у некомфортних умовах: звикнете до недостатнього сну, поганої їжі, ночівлі просто неба. Коли поруч є надійний колектив, ви здатні перенести набагато більше, ніж могли собі уявити. Але навіть у найкращих підрозділах існують "затяги" від командирів – дурнуваті порядки та звичаї, які тестують вашу здатність адаптуватися.

Незважаючи на те, що армія може максимально вплинути на вас, змушуючи деградувати розумово, можна відмовитись піддаватися цьому.

Мій спротив проявляється в безперервному навчанні. Я вивчаю військову справу, читаю книжки у вільний час на позиціях, покращую знання англійської мови та працюю над дипломом бакалавра. Це моя особиста боротьба не тільки із зовнішнім ворогом, а й з внутрішніми викликами, що вимагають непохитної віри в себе та свої здібності до самовдосконалення.

Релігія дозволяє сподіватися на краще там, де здається, що надії немає.

Навіть є Псалом, котрий ніби створений для пілотів FPV: "Благословенний Господь, моя скеля, що руки мої Він навчає до бою, пальці мої до війни!" – ‭‭Псалми‬ ‭143‬:‭1‬ ‭UBIO‬‬.

Віктор Черніявський

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.