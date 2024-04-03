Европейские ценности заложили фундамент новой политической реальности в Украине

"Українська правда" публікує есе фіналістів проєкту European Union in Ukraine "Десять років Євромайдану: як європейські цінності визначали шлях України". Переможців конкурсу оголошували Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. На церемонії нагородження були присутні: Севгіль Мусаєва, Світлана Заліщук, Остап Стасів, Дмитро Шульга та Наталія Хіноцька. Загалом на конкурс надійшло 142 роботи з усіх регіонів України та з-за кордону.

У грудні 2023 року я відвідав виставку, присвячену десятій річниці Євромайдану в Українському домі в Києві, організовану Національним музеєм Революції Гідності та Українським інститутом національної пам'яті. На виставці були представлені різноманітні експонати та інсталяції – каски та щити протестувальників, обвуглені шини та розбита бруківка, агітаційні листівки та плакати того часу, а також мистецькі витвори.

Той день навіяв мені багато спогадів. Коли почався Євромайдан, мені було лише 10 років. Мешкаючи майже за п'ятсот кілометрів від Києва, я спостерігав за ситуацією по телевізору. У той час я мріяв стати журналістом. Це бажання посилювалося, коли я надихався їхньою професійною стійкістю та відвагою безстрашно висвітлювати новини безпосередньо з місця подій. Зрештою, десятки з них було поранено, а дехто навіть загинув.

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Я пам'ятаю, як проходили перші дні Майдану в листопаді 2013 року, з новинних репортажів. Лише кілька десятків людей стояли біля Монумента Незалежності з прапорами ЄС та України. Я навіть не уявляв, що це був початок подій, які повністю змінять майбутнє моєї країни.

Серцем протесту стали студенти. Після спроби влади жорстоко розігнати їх в останній день місяця, народ повстав. Батьки стали на захист своїх дітей. І тоді почався жах.

Я пам'ятаю, як моя бабуся стояла на колінах з іконою в руках перед телевізором, де показували жахливі кадри з Києва. Вона молилася за мир в одну з жахливих ночей лютого 2014 року, коли силовики намагалися придушити Революцію. Я теж не спав, хоча вранці треба було рано вставати до школи. Навряд чи можна було заснути, коли твоїх співвітчизників били і розстрілювали просто в центрі столиці твоєї власної країни.

Революція Гідності стала жахливою трагедією, але вона об'єднала людей заради особливої місії.

Майдан став місцем, де протестувальники різного віку, професій, мов, етнічного походження та політичних переконань зібралися разом, щоб відстояти своє право на життя у вільному та демократичному суспільстві. Окрім українців, серед перших загиблих протестувальників були вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський, що є досить символічним.

Я глибоко переконаний, що Євромайдан став переломним моментом, коли Україна остаточно визначилася з новим, але, водночас, давнім шляхом існування.

Україна історично була частиною європейської цивілізації, і зараз вона просто повертається до своїх давніх витоків.

Я впевнений, що більшість людей, які вийшли на Майдан, не читали Угоду про асоціацію з ЄС, яку не підписав тодішній президент Віктор Янукович. Людей об'єднувала сама ідея справжньої європейської держави, адже в той момент на кону стояло їхнє майбутнє. Повага до прав і гідності людини, принципів правовладдя, рівності, демократії та свободи – ці світоглядні принципи стали бажаними для подальшого розвитку всієї нації.

Європейські цінності заклали фундамент нової політичної реальності в Україні. Україна не стала авторитарним режимом, хоча існували всі можливі для цього загрози. Було збережено конкурентну демократію та чесні вибори.

Громадянське суспільство значно зміцнилося за останнє десятиліття, отримавши більший вплив на процеси ухвалення рішень як на місцевому, так і на загальнонаціональному рівнях. Громадяни України відчули свободу пересування країнами ЄС без віз. За сприяння Заходу в Україні було створено низку антикорупційних органів. Було проведено багато реформ.

Безсумнівно, Україна все ще не є досконалою демократичною державою. Необхідно вирішити ще багато питань, але країна вже рухається у правильному напрямку.

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Я пишу це есе в дні історичних подій. Європейська Рада схвалила рішення про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Ця новина стала променем сонця в понівеченому війною небі.

Українці цінують те, що ЄС вкотре підтвердив свою готовність підтримувати нашу країну під час повномасштабної війни. Автократичний режим Владіміра Путіна прагне знищити нашу державність. Україна в складі Європейського Союзу є прямою загрозою його імперіалістичним амбіціям та системі державного устрою.

24 лютого 2022 року переконливо показало, що європейське майбутнє є єдиною запорукою справжньої незалежності та суверенітету України. Поряд з Помаранчевою революцією 2004-2005 років, Революція Гідності лише доводить, що прагнення до демократичних цінностей вже стало невід'ємною складовою національної ідеї України, яку неможливо придушити жодними танками чи ракетами.

Владислав Сацюк

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