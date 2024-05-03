Ложь – это самое ужасное преступление, которое Россия совершает в Европе прямо сейчас

Я хочу поговорити про найжахливіший злочин, який скоює росія зараз поза своїми межами – це брехня, яка вливається у вуха і в очі людей всього світу.

Росія бреше. Представники росії брешуть постійно, повторюючи і перекручуючи навіть свою власну брехню.

Іноді брехня, що приходить з росії, наївна і абсурдна, як, наприклад, твердження про те, що Україна веде розробку біологічної зброї, яку через російсько-український кордон переносять бойові голуби.

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Іноді брехня росії є перекрученням реальності, як, наприклад, те, що владу в Україні захопили нацисти, тоді як при владі в Україні є справжні патріоти своєї країни.

Брехня росії може ґрунтуватися на фантазіях навіть тоді, коли факти її заперечують.

Росія тасує правду з неправдою, спотворюючи реальність. Змішувати правду і брехню – цілком усвідомлена стратегія рф. Це робиться для того, щоб в майбутньому було неможливо їх розрізнити.

Таким чином, росія створює "туман інформаційної війни" з метою засліпити вас, щоб ви не побачили той момент, коли рф здійснить свій наступний, цілком реальний руйнівний удар.

Хоча путін, всі російські топпосадовці та засоби дезінформації відкрито і постійно розповідають, що Захід ставиться до росії з ворожістю, а росіяни ненавидять Захід, ви навряд чи повірите, що вони справді так думають. Вам радше здаватиметься, що росіяни брешуть, розповідаючи про ворожість Заходу. Адже ви знаєте, що насправді Захід не є загрозою для росії.

Однак після таких відверто ідіотських постійних декларацій росіян вашою природною реакцією буде просто ігнорувати будь-які політичні заяви. Бо якщо російські політики брешуть, то, ймовірно, "всі політики однакові". Щоб не перевантажувати свій мозок, вам простіше просто ігнорувати всі політичні заяви, бо вони можуть бути брехнею.

Бац! І мета російської інформаційної атаки вже досягнута. Ви вже вирішили для себе, що політики вашої власної країни також брехливі й нікчемні. Бац! І ви вже втратили довіру до власної держави.

Мета інформаційної атаки росіян – знищити вашу довіру до своїх власних інституцій – досягнута.

Найбільший злочин, який скоюють росіяни проти людства – це атака на публічну довіру.

Втрачаючи віру в те, що ви зможете колись почути хоч якусь правду від росії, ви підсвідомо втрачаєте віру в те, що ваші власні політики гідні довіри.

Ба більше, ви втрачаєте віру в будь-які політичні заяви, оскільки росія вже вилила на вас стільки бруду, що ви не маєте жодного бажання знатися з цим усим і надалі.

Як важко пробиратися крізь усю цю брехню. Як важко знаходити крихти правди в цьому брудному морі дезінформаційного сміття.

Найважчий з усіх злочинів, які скоює зараз росія – це війна проти людської довіри.

Зрада довіри – це найтяжчий зі злочинів, бо він породжує багато інших руйнівних наслідків.

Свідома атака на основи довіри в суспільстві – ось що робить росія просто зараз. Мета цієї атаки – зруйнувати зв'язки в суспільствах і зробити їх вразливими до майбутнього, реального наступу.

Ця атака на довіру – сигнал подальшої запланованої агресії, це лише початок. Саме так росія починала своє вторгнення в Україну.

Росія веде війну не тільки танками й гарматами. Ще до того як дати хід танкам, росія запускає в дію свою далекобійну всепроникну зброю, що знищує довіру в суспільствах і роз'єднує людей. Вже після цього приходять солдати і танки.

Бо роз'єднані люди, що не довіряють одне одному, є найзручнішою мішенню, найлегшою здобиччю.

"Російська пропаганда вправно працює з зерном недовіри в західних суспільствах, щоб сіяти дисгармонію та недовіру, запліднюючи підозри щодо намірів і чесності наших власних урядів", – це цитата зі сторінки Австралійського інституту стратегічної політики. Мета такої стратегії рф – посіяти недовіру, розділяти і володарювати.

Росія поставила собі за мету не тільки втручатися у вибори в інших країнах, а й створити постійний інформаційний тиск, що буде поступово знищувати довіру між людьми та між інституціями в країнах Європи, в Америці, в усьому світі.

Що це як не відкрита третя світова війна, яка вже почалась?

Що це як не перша, підготовча фаза Третьої світової, за якою в потрібний момент мають слідувати інші фази, що будуть включати в себе реальніші військові дії із залученням солдатів, танків і дронів?

Перша фаза війни – інформаційне втручання з метою посіяти недовіру, роз'єднати суспільство і зробити людей нездатними до ефективного спротиву. Друга фаза – відкрите втручання. Третя – повторення попередніх двох фаз, допоки війна не буде виграна і противник не буде знищений.

Червоні лінії вже пройдені росією багато років тому, а європейці цього й не помітили.

Росія застосувала цю стратегію сама до себе, на своїй власній території перед тим, як експортувати цю війну назовні.

РФ власноруч перетворила власне населення на безвольний люд, не здатний до опору відверто брехливій і злочинній владі.

Люди в росії роз'єднані між собою і не спроможні до спротиву злу, насиллю та брехні.

Без сумніву, росія хоче зробити те семе з Україною та Європою. Перша фаза війни вже в Європі, росія робить це тут і зараз.

Градус недовіри в суспільствах за задумом росії повинен підніматися поступово, щоб люди встигли звикнути до нового стану суспільної недовіри.

Війна проти суспільної довіри – це і є справжня війна проти людської гідності та самої людяності.

Таке зло, яке створив путін в росії, якому політики дозволили виникнути в росії, не зникає саме по собі. Фактично всі держави світу, всі держави ООН дозволили путіну створити це зло, ігноруючи внутрішньоросійські злочини, скоєні кремлем.

Російське зло необхідно перемогти зусиллями всього світу. Україні не пощастило бути поруч із цим світовим злом, поруч із цією терористичною імперською державою під назвою росія.

Україна виявилась крайньою країною, яка взяла на себе перший удар цього російського дикого звіра. Але тим, хто знаходиться трохи далі, не вдасться так просто відкупитися від звіра Україною. Бо, отримавши дозвіл відкусити палець, цей звір відкусить усю руку.

Звір повинен сидіти в клітці. Допоки росія є диким звіром, з нею неможливо домовлятися.

Допомогти Україні здолати звіра зараз – простіше і дешевше, ніж битися з ним після втрати своєї руки самотужки.

Допоможіть Україні виграти цю війну.

Антон Мірошніченко

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