"Двадцатовские" и еще 33 мощные банды: как меняется борьба с наркопреступностью в полиции

Наркотики не знають кордонів і міжнародного права. Попри системну боротьбу та зусилля кращих команд правоохоронців по всьому світу, наркобізнес не збавляє обертів та зростає часом більше, ніж національні ВВП держав. Є попит, а відтак є й бажання незаконно збагатитися, продаючи заборонений товар. Формуються наркокартелі, заробляються мільярди "брудних" грошей, губляться життя тисяч, якщо не мільйонів.

З роками наркобізнес стає все більш винахідливим – активно залучає канали продажу через Інтернет та популярні месенджери, включає в розрахунки криптовалюту і таке інше. Змінюються й форми боротьби з ним. Остання з правоохоронних реформ у цій сфері відбулася влітку минулого року вже під час повномасштабного вторгнення росії. Департамент боротьби з наркозлочинністю оптимізували, а особовий склад — суттєво оновили. Тепер в кожному обласному управлінні поліції є єдиний центр антинаркотичної політики в регіоні.

Кілька цифр про результати оновленого Департаменту боротьби з наркозлочинністю (ДБН)

Наша оновлена команда – це люди, за плечами яких дуже різний оперативний досвід. Це основа успішних результатів. А їх за 9 місяців роботи чимало. Тридцять чотири викриті наркобанди, 43 ліквідовані нарколабораторії, 59 перекритих каналів постачання заборонених речових, частина з яких – міжнародні. З серпня минулого року ми вилучили понад тонну наркотиків та прекурсорів. Кількість осіб, яким повідомлено про підозру за скоєння наркозлочинів – перевищила 670.

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"Двадцятівські", більше тисячі поліцейських та до чого тут Єгипет

Безумовним лідером серед викритих нами наркобанд стали "Двадцятівські". Легендарне злочинне угруповання роками посилювало власний авторитет та звʼязки в кримінальному світі. Мережа організованих нарколабораторій дозволяла зловмисникам щомісячно виробляти до 40 кг психотропів та заробляти понад мільйон доларів.

"Двадцятівські" були не банальними наркоторговцями. Ми з колегами документували їх майже рік і були часом вражені винахідливістю і масштабом. Наприклад, метамфетамін учасники банди розповсюджували у пластикових коктейльних трубочках, зрізи яких запаювали термоклеєм різного кольору, залежно від регіону, куди має поїхати товар. Якщо так званий "барига" реалізовував психотропи не на "власній" території, його жорстоко карали інші учасники банди.

Свого роду "штаб-квартирою" організованого злочинного угруповання був Кривий Ріг, проте масштаби діяльності охоплювали майже всю Україну. До складу нарокартелю входило шість підконтрольних злочинних груп, а відбір в банду відбувався з-поміж досвідчених та фізично підготовлених наркоділків.

Викриття та затримання ключових фігурантів наркоугрупування нагадувало сюжет якісного блокбастеру. Більше тисячі поліцейських, 200 одночасних обшуків в 12 регіонах країни – все це дозволило затримати 38 учасників банди. Всі вони зараз за ґратами, триває судовий розгляд, їм загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У лютому цього року "Двацятківські" пробували повернутися "в тему". Один з увʼязнених лідерів банди організував постачання наркотиків з Єгипту, відновив виробництво метамфетаміну у Кривому Розі і легалізував доходи через купівлю автомобілів. Таким чином йому вдалося заробити майже мільйон доларів і купити 44 авто.



"Розправити крила" наркокартелю не дали працівники ДБН з колегами з інших підрозділів Нацполіції. Ми завжди відслідковуємо, що відбувається на території після знешкодження наркоугруповань. Це дає свої плоди. У цьому випадку – ще плюс 17 зловмисників банди під вартою.

Тисячі доларів прибутків та вихід на "міжнародні ринки"

Як я й писав на початку, сучасні наркозлочинці стають все більш "просунутими". Вони будують схеми, що виходять за межі України і везуть заборонений товар, надійно маскуючи його в дорожні валізи чи продукти харчування. Ми, як поліція, мусимо йти на крок попереду. Тож великий акцент реформована команда ДБН робить сьогодні на співпрацю з нашими міжнародними колегами.

Буквально наприкінці березня цього року ми виявили наркоугруповання, в яких вилучили партію кокаїну на 250 тисяч доларів. Двоє киян організували канал постачання наркотичного засобу з країн Європейського Союзу до України і заробляли на цьому понад 12 мільйонів гривень в місяць. Везли товар через кордон невеликими партіями, передавали замовникам особисто в руки, а ті вже збували по всій країні в роздріб. При цьому всі розрахунки відбувались виключно криптовалютою.

Ще один яскравий кейс нашої роботи з міжнародною складовою – викриття потужного наркосиндикату. Його учасників "ловили" 750 поліцейських та колег інших правоохоронних органів. Понад 100 одночасних обшуків в Київській, Черкаській, Дніпропетровській та Одеській областях дали свій результат. Правоохоронці затримали девʼятнадцятьох учасників наркобанди. Останні облаштували нарколабораторії потужністю понад 80 кг товару в місяць. Різноманіття заборонених речовин вражало: солі "Альфа-PVP", амфетамін, мефедрон, канабіс, пігулки MDMA. Все надзвичайно дороге та надзвичайно шкідливе. Більше того, зловмисники вивели свій бізнес й на зовнішній ринок, налагодивши контрабандний канал збуту психотропів в країни Євросоюзу та Туреччину через міжнародні вантажні перевезення. Маскували наркотики у пакети з-під харчових продуктів у потаємних місцях транспорту та дорожніх валізах. Головним методом розрахунку тут теж стала криптовалюта.

Це лише кілька яскравих прикладів результатів роботи оновленої команди Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції. Робота ж з виявлення та протидії цим злочинам триває щоденно. І попри те, що резонансні злочини і потужні наркобанди залишаються головною нашою "мішенню", важливий кожен викритий і припинений канал поширення цього зла.

Кожна виявлена закладка рятує її потенційного "клієнта". Кожна закрита нарколабораторія зменшує потік смертельного товару. Кожен закритий наркокартель – сигнал іншим закриватися, поки не прийшли й за ними. Робимо все, аби завдяки нашій роботі кожен українець був впевнений: боротьба з наркозлочинністю ведеться 24/7, попри всі обставини та завдяки професіоналізму правоохоронців.

Дмитро Торгало, полковник поліції, начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України

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