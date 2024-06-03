Уничтожить путинизм руками россиян: российская оппозиция должна стать вооруженным сопротивлением

У многих граждан Украины словосочетание "российская оппозиция" вызывает улыбку – иногда грустную, иногда презрительную. Действительно, последовательная трансформация режима Путина из автократического в откровенно тоталитарный не оставляет ни малейшего пространства для классической оппозиционной деятельности. Власть, выродившаяся в террористическую диктатуру, к сожалению, не меняется на выборах. Потому единственный способ реальной борьбы с путинизмом – это вооруженное сопротивление.

Несколько месяцев назад вышло большое исследование, свидетельствующее, что масштаб политических репрессий в нынешней РФ больше, чем при послесталинских генсеках. Гибель Алексея Навального, заключение Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы, убийства Кремлем политических оппонентов за рубежом, демонтаж даже остатков имитационной демократии – эти и многие другие факты поставили жирный "крест" на возможностях ненасильственного сопротивления в России.

Собственно, именно о качественном росте и интенсификации вооруженного сопротивлению режиму Путина говорили на Форуме российской оппозиции с участием российских добровольцев ВСУ, состоявшемся в конце мая во Львове. В резолюции Форума сказано, что поддержка российских добровольцев и партизанских групп, воюющих против Кремля, должна быть главным приоритетом всех – абсолютно всех! – фракций российской оппозиции как минимум до тех пор, пока РФ продолжает захватническую войну против Украины. Поддержка может включать как непосредственное участие в вооруженной борьбе на фронте и в тылу, а также рекрутинг, финансовое, гуманитарное и информационное содействие.

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Делегация Съезда Народных Депутатов выступила на Форуме с инициативой создания координационной структуры, которая бы поддерживала работу силовой части несогласных с Кремлем. Основная цель – наращивать возможности и влияние военно-политического сопротивления.

Вы наверняка не единожды видели кадры последствий диверсий на железных дорогах, поджогов релейных шкафов, военкоматов, самолетов на авиабазах в РФ. Навигация дронов без наличия партизанских групп на места нанесения ударов не будет достаточно эффективной. Вооруженное подполье в России не просто существует, а регулярно демонстрирует на практике свою политическую позицию, подрывая военно-логистические возможности Кремля, нанося серьезный финансовый ущерб, и подрывая уверенность российских элит в стабильности режима. И это то, что дает повод для осторожного оптимизма.

Кстати, парадоксальным образом вооруженное сопротивление внутри РФ на данном этапе исторического развития – гораздо более безопасное мероприятие по сравнению с митингами, походами на избирательные участки и прочими привычными форматами. Диверсионно-партизанские действия априори предполагают необходимый уровень осторожности и конспирации, в то же время участие в митингах и электоральных процедурах вроде путинских "выборов" означают добровольную деанонимизацию и передачу личных данных "людям с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками".

Активное ядро российского сопротивления на фронте и тылу ныне составляет порядка 10 тысяч человек. Казалось бы, не так много. Но вспомните, что кубинская революция в 50-ых годах прошлого века начиналась всего с 82 единомышленников…

При этом операции, проводимые российскими добровольцами, вроде Легиона "Свобода России", в пределах международно признанных границ РФ (Белгородская, Курская области) наглядно демонстрируют несостоятельность тезиса о "недопустимости / опасности эскалации", тиражируемого сторонниками "заморозки" войны и "мира любой ценой". А также опровергают кремлевскую пропаганду о могуществе российских спецслужб, ставших в первую очередь органом политической контрразведки.

Не существует варианта победы Украины в войне без демонтажа путинизма как политической системы. Он был причиной агрессией, его и необходимо уничтожить. Выход Сил обороны Украины на границы 1991 года без смены режима в Москве – не более чем перенос линии фронта. Победа Украины на поле боя – чего мы все, безусловно, желаем – не приведет к автоматическому падению режима Путина. Саддам Хусейн, потерпевший катастрофическое поражение в войне в Персидском заливе (1990-1991) и правивший затем более десятка лет, не даст соврать. Равно как и Слободан Милошевич, свергнутый в результате "бульдозерной революции" (2000), а не проигрыша в серии балканских конфликтов.

Эту смену делать не украинцам (те оппозиционеры-ждуны, которые ждут, когда украинцы своей кровью оплатят свободу России, просто аморальны в своей импотенции), а самим россиянам. Но сделать это без государственной поддержки сейчас невозможно. И рано или поздно она будет оказана, если не Украиной, то другими соседними странами. Эти вложения высокоэффективны и с точки зрения стратегических целей, но и с точки зрения финансовой отдачи от инвестируемых средств. Лидерство Украины в этом вопросе – это вопрос не только национальной безопасности, но и реализации долгосрочных интересов страны после войны по своему сценарию.

Перемены неминуемо будут включать в себя как чисто военный (и партизанский) аспект, так и политический – достижение раскола российской элиты и мобилизация хотя бы отдельной ее части на борьбу с властью. Там нет сил добра, у нас не должно быть иллюзий – но ради самовыживания, санкционным кнутом и послевоенным пряником кого-то можно подтолкнуть к действию. Бунт Пригожина летом 2023 стал ярким проявлением глубинных противоречий внутри кремлевских "верхов". Продолжающиеся "чистки" генералитета РФ, утрата позиций Шойгу и Патрушевым – явления схожего порядка. Рискну предположить, что это далеко не последние аресты и перетряска кадров, и в ближайшее время может начаться широкомасштабный внутриэлитный конфликт, который мы должны использовать в своих интересах.

"Схватка бульдогов под ковром" внутри самой РФ приобретает все большее значение еще и потому, что война давно перешла в формат "на истощение", без существенных изменений линии фронта за последние полтора года. Западная помощь Киеву, увы, недостаточна для кардинального перелома военной ситуации в обозримой перспективе, и поэтому нам нужен доступ к заблокированным российским средствам – не только государственным, но и частным.

Не могу не вспомнить и о том, что неудачно складывающиеся для России войны (а "спецоперация" идет очевидно неудачно, сколько бы Путин не увещевал, что "все идет по плану" и "мы еще всерьез ничего не начинали") зачастую приводили к глубочайшим внутриполитическим потрясением. За Русско-японской войной последовала революция 1905-1907 годов, за Первой мировой – революция 1917 года, за войной в Афганистане – распад СССР.

Уверен, что и в ходе нынешней войны появится окно возможностей, когда российское сопротивление сможет перехватить рычаги управления государством, ликвидировать путинский режим и повести Россию путем деимпериализации и демократизации. Украине должна быть предложена новая система взаимоотношений, основанная на соблюдении норм международного права, возврате всех международно признанных территорий, выплате компенсаций и выдаче военных преступников.

В нынешних условиях наша задача, над которой мы работаем каждый день, задача российского сопротивления – увеличивать число сторонников, наращивать количество акций прямого действия внутри России, а также использовать любые имеющиеся возможности прямо сейчас для расширения военной и финансовой поддержки сил добра, собравшихся вокруг свободной Украины.

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