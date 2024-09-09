Отчет Meta приводит новые примеры того, как россияне выдают себя за украинцев

Компанія Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) нещодавно опублікувала свій традиційний звіт про загрози. В ньому йдеться про те, що російські операції з 2022 року "консолідувалися навколо підриву України всередині країни та за кордоном". Але цікаво, що росіяни періодично видавали себе за українців – поширювали контент від імені українських організацій переселенців, та навіть створювали фан-сторінки, впізнаваних людей, до прикладу, Усика та Порошенка.

"Українка Марина" та її труни у Парижі

В звіті серед іншого дослідники Meta розповіли, що до них звернулись з провідного французького видання Le Monde перевірити деякі підозрілі сторінки.

7 червня, в день візиту президента Зеленського в Париж, в Le Monde вийшов матеріал, де йшлося про "сумнівну "українську арт-групу"" та її проросійську акцію.

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Скрін автоперекладу статті Le Monde

В матеріалі йшлося про те, що "з Le Monde, як і з іншими ЗМІ у Франції, раніше цього тижня зв’язалася загадкова "українська мистецька група" під назвою "Mriya", що українською мовою означає "мир" (очевидно, видання помилилося з перекладом, – уточнення автора), яка взяла на себе відповідальність за акцію. Якась Марина, представившись українкою, яка живе "в європейському місті", подала графіті із трунами, як "заклик до миру" та проти продовження війни, "яка вигідна лише олігархам".

Також Марина стверджувала, що ця "українська арт-група" взяла відповідальність і за іншу за акцію, яка сталась раніше, 1 червня, коли біля Ейфелевої вежі розклали начебто "труни французьких солдатів в Україні". Співробітники французької розвідки відразу заявили, що вважають за акцією, стоїть Росія.

І ось розслідування Meta це підтвердило. Проте фахівцям IT-гіганта вдалось викрити й багато інших ІПСО (інформаційно психологічних операцій) росіян. Так, акція в Парижі була лише одним з їхніх проєктів.

Тривимірні шахи або підрив через підтримку

У звіті Meta цю операцію впливу назвали "кампанією з тривимірними шахами" – тобто такою, що заплутана та зрозуміла не для всіх. Її метою був "підрив України під виглядом підтримки".

"З одного боку вони (псевдоактивісти – ред.) займали, здавалося б, проукраїнську позицію, закликаючи отримати більше зброї з Європи, але вони також висвітлювали меседжі про українські втрати у війні…

У наших додатках ця операція почалася зі створення сторінки для фіктивної сутності під назвою Український Європейський фронт", – йдеться у звіті. Але у той же день система автоматично видалила цю сторінку. Далі інформація про підставну "українську" організацію "з’явилася на польському вебсайті новин, а потім її підхопила невелика кількість преси переважно в Україні".

У статті описувалося, що організація "Український Європейський фронт" була започаткована, щоб "запобігти тому, щоб Європа та весь цивілізований світ забув про Україну" та закликати Європу підтримати нашу державу в її боротьбі з "російською диктатурою". Цікаво, що люди, які стояли за мережею впливу, намагалася створити ще одну сторінку "Українського Європейського фронту", стверджуючи, що попередню закрили "путінські тролі".

Публічний простір в Мальме. "У той час, як ви смієтесь, ми помираємо. Україна потребує мирного неба", – типовий слоган, який використовувала фіктивна організація переселенців "Український Європейський фронт".

Фіктивна організація розміщувала фотографії та відео. Наприклад, наліпки в громадських місцях Франції та Німеччини з фразою, що на картинках загиблі українські солдати, і що треба дати зброю Україні.

Додамо від себе: можливо таким чином росіяни розраховували, по-перше, легалізувати бренд новоствореної організації, а, по-друге, через недоречні наліпки в публічних місцях використати природну відразу образів трупів, що мало б навпаки відштовхнути суспільну думку європейців від українців, а не допомогти.

Також у звіті розповідається, що публікувалось зображення графіті біля консульства України у Варшаві, які закликали до виборів в Україні. Висвітлювали акції зі скринькою для "виборів" у Варшаві, де пропонували обрати президента між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. Організатори стверджували, що проведуть подібні заходи в інших європейських містах.

Отже, ці офлайн "події" підтримувалися мережею з Росії через екосистему фейкових новинних сторінок, які мали б створити враження природності цих акцій як низових ініціатив.

Але це ще не все. Ці сторінки та акаунти використовувались для звернення до людей в Україні та до українців за кордоном. Люди, які стоять за операцією, "публікували новини про поточні події, включно з критикою чинної влади за неспроможність захистити країну, низький рівень військової мобілізації та заклики провести президентські вибори у 2024 році…

Вони також створили фан-сторінки для Петра Порошенка, колишнього президента України, та українського боксера-важковаговика Олександра Усика та просували балотування кожного з них у президенти", – йдеться у звіті. Як бачимо, не всі прихильники того чи іншого українського політика є тими, за кого себе видають, а відтак і "жорстка сварка" між прибічниками різних політиків або відомих особистостей може бути інспірована ззовні.

Ця ж мережа впливу працювала й по Молдові – румунською мовою розміщувала повідомлення про проросійських політиків та критикувала уряд. Просували, здавалося б, незалежну петицію на платформі Open Petition, яка закликала скасовувати поштове голосування в Молдові.

"Хоча люди, які стояли за цим, намагалися приховати свою особу та координацію, наше розслідування виявило зв’язки з особами в Росії, в тому числі з людьми, залученими до численних кампаній CIB (скоординована неавтентична поведінка), які ми видаляли в минулому з Російською Агенцією інтернет досліджень, Агенцією соціального проєктування та NewsFront", – роблять висновок дослідники з Meta.

Цікаво, що серед меседжів російської операції впливу також були "заклики до суворішого покарання українців, які ухиляються від призову". Як ми можемо припустити, це мало б закласти основу для подальшої хаотизації та провокування сварок.

Ще один меседж, який поширювала мережа – вимога проведення виборів президента України в 2024 році. Очевидно для поширення наративу про нелегітимність.

Мережа виникла в Росії і була націлена насамперед на Україну, Молдову та українців, які проживають у Європі, зокрема у Франції та Німеччині. В Meta кажуть, що ця операція не набула популярності серед аудиторії, адже була швидко деактивована.

Інша російська операція атакувала українських мігрантів в Польщі

В компанії Meta розповіли і про іншу мережу сторінок, якою керували з Росії. Вона працювала в Польщі та Україні: "Основні зусилля, спрямовані на Україну, включали створення сторінки для того, що, судячи з усього, є фіктивною організацією – Центр захисту інформації. Цей кластер поширював текстові дописи українською мовою про внутрішню політику, призов на військову службу, заяви про дезінформацію та критику уряду та Президента Зеленського".

Кампанія спрямована на Польщу, включала публікації польською мовою про українських мігрантів, у тому числі пропозиції, щоб польські школи навчали учнів української мови, історії та літератури, аби допомогти українським біженцям комфортніше почуватися в Польщі. Тут можна припустити, що просування неадекватних вимог від імені українців є одним з прийомів для дискредитації України.

Зусилля, спрямовані на ЄС і США, включали публікації англійською мовою переважно про: західну допомогу надану Україні, втрати на війні серед українських солдатів, неспроможність уряду України захистити свій народ, критику Заходу за надання летальної зброї Україні, допущення воєнних злочинів у Газі.

"Захід загниває" 2.0

У звіті дослідники навели кілька конкретних прикладів проросійської дезінформації, яка маскується в неполітичних темах. Наприклад, одна фейкова сторінка, спрямована на німецьку аудиторію, обіцяла допомогти приготувати бюджетні страви в час, коли все дорожчає. При переході користувач потрапляв на фейкову сторінку начебто журналу Cosmopolitan на матеріал, який починався з наративу, що високі ціни – це наслідок того, що Європа посварилась з Росією.

Приклад того, як реклама на неполітичну тему веде на фейкову сторінку Cosmopolitan з проросійськими меседжами Скрін зі звіту Meta

Автоматичний переклад фейку, який видає себе за матеріал Cosmopolitan

В дослідженні наводять ще один приклад, як путінський режим намагається поширювати свою брехню. Пост з запитанням "Що станеться, якщо врятуватися від стресу келихом вина?" веде на підробну статтю відомого медіа. "Інтернет-користувача, який не є французом, буде спрямовано на вебсторінку за межами Facebook з безглуздим текстом. Але інтернет-користувач із Франції буде спрямований на статтю на підроблений онлайн-журнал Sciences Humaines про те, як громадяни Франції п’ють занадто багато через стрес, викликаний нібито планами президента Макрона відправити французьких солдатів в Україну".

Автопереклад зі звіту Meta про підроблений онлайн-журнал Sciences Humaines

Ще одна викрита Meta російська мережа оперувала фіктивними вебсайтами новин. Наприклад, сайт під назвою Euro Top News робив вигляд, що він є британським ресурсом. Матеріали, які там публікувалися, часом робилися в стилістиці відомих ЗМІ – Fox News, Deutsche Welle і Telegraph – щоб вводити в оману. Тексти ймовірно є переказом інших оригінальних текстів за допомогою штучного інтелекту. В темах чергується політика та розважальний контент.

Такі фіктивні медіа мають представництва і в інших соцмережах: YouTube, Telegram і X (раніше Twitter), що допомагає їм виглядати більш легітимними. Матеріали підписують вигаданими журналістами. При цьому вони мають узгоджені фотографії профілів, які були часто створені штучним інтелектом. Також застосовується відеоначитування новин, які генеруються штучним інтелектом для YouTube.

Також були виявлені мережі, спрямовані на маніпуляції в Грузії, Вірменії, Азербайджані. У Грузії вони публікували інформацію про останні протести проти "закону про іноземних агентів", де критикували мітингувальників та підтримували партію влади "Грузинська мрія". В Азербайджані мережа поширювала інформацію про місцеві події та критикувала Захід. У Вірменії – пости про політику з підтримкою коментарів про Росію.

У США була виявлена підставна політична група "захисту інтересів справжніх консерваторів". Вона зверталася до американців у таких штатах, як Арізона, Мічиган, Невада, Огайо, Пенсільванія, Вісконсін і Північна Кароліна. Люди, які стоять за цією мережею, публікували контент про вибори в США та праймеріз, критикували "республіканські та демократичні еліти", піднімали теми "Бога", "зброї" та "нелегальних іммігрантів".

Висновки Meta

Росія залишається джерелом номер один скоординованої неавтентичної поведінки (анг. – CIB) у глобальних мережах, які Meta виявила та зупинила на сьогодні, починаючи з 2017 року. Загалом було виявлено 39 таємних операцій впливу Росії, 30 – Ірану та 11 – Китаю.

"З початку повномасштабної війни Росії у 2022 році ці мережі дезінформації значною мірою консолідувалися навколо підриву України всередині та за кордоном", – йдеться у звіті. Хоча деякі мережі зосереджені на інших країнах – найближчих сусідах Росії, таких як Грузія, Молдова та інші.

Meta визначає головний меседж російських операцій проти України так: "підтримка уряду України у захисті від Росії є згубним як для України, так і для її союзників".

"Від сьогодні і до виборів у США в листопаді ми очікуємо, що операції, які базуються в Росії будуть просувати коментарі на підтримку кандидатів, які виступають проти допомоги Україні та критикувати тих, хто виступає за допомогу у її захисту. Це може бути звинувачення у економічних труднощах США через надання фінансової допомоги Україні, малюючи український уряд як ненадійні або посилюючі голоси, які виражають проросійські погляди на війну та її перспективи", – роблять висновки дослідники Meta.

Легалізація в інформаційному полі України

Ми вирішили перевірити наскільки нещодавні російські операції впливу поширюються в інфопросторі України. Швидкий пошук показує, що, приміром, про організацію "Український Європейський Фронт" в Україні весною та влітку розповіли: УНІАН, сайт "Прямого", Podrobnosti.ua та Telegram-канал "Труха".

Що стосується начебто українських митців з арт-об'єднання "Mriya", то їм вдалося за допомогою анонімних листів в редакції частково легалізуватися в інфопросторі. Як мінімум, через російськомовний сайт DW, який в підзаголовку поширив фейковий наратив про "украинскую группу художников Мрия", наче це встановлений факт.

І хоча Meta у своєму звіті застерігає від перебільшення – не сприймати російські операції як панівну силу, яка може дискредитувати все – на цьому маленькому прикладі ми бачимо, як дезінформаційні наративи все ж можуть просочуватися навіть в поважні медіа попри усі застереження про небезпеку російської пропаганди.

Зі звіту Meta ми бачимо, які версії свого стратегічного наративу просуває Росія у різних країнах. Скажімо, у Франції та Німеччині вони роблять основний фокус на тому, щоб підважити підтримку України, і нібито спонукати місцевих громадян до того, щоб вони вимагали від своїх урядів припинити підтримку України. Просувають думку, що ЄС переживає проблеми, пов’язані з підтримкою України, а до того ж і самі українці проти такої підтримки.

А от у Польщі інформаційні операції спрямовані на українських біженців і на те, щоб пересварити їх із місцевими. Напевно, є сподівання, що, просуваючи "виборче протистояння" між українськими політиками, пропагандисти зможуть посіяти сумніви в легітимності Зеленського, які потім від діаспорян перейдуть і на підконтрольну Україні територію, на яку їм набагато важче впливати, ніж на Польщу. Так само помітне підсвічування питань, які можуть "образити" поляків.

Отже, російський режим не гребує створювати підставні організації, видаючи себе за українців, біженців, фан-спільноти українських політиків та зірок для дискредитації України, провокування сварок та хаосу. Часом їх вдається легалізувати і в медіа з іменем.

Нагадаймо: в липні видання The Insider розповіло про план зовнішньої розвідки Росії з дестабілізації України та Європи. Йшлося про те, що теми, "болючі для західного суспільства" – нелегальна міграція, інфляція, наплив біженців з України тощо – мали вкидатися від імені фейкових "радикальних українських і європейських сил". Це, як вважали росіяни, дасть змогу "виключити будь-яку прив'язку до РФ" і "транслювати практично будь-які тези, пропагувати найбільш лівацькі ідеї та висувати вимоги політичного й економічного характеру аж до повного абсурду". Звіт Meta частково підтверджує, що такі плани реалізуються на практиці.

Ймовірно, ці дії продовжаться й надалі, адже у аморальні тривимірні шахи росіяни грають добре.

Денис Самигін, експерт з комунікацій ГО CAT-UA

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