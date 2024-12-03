Херсонщина под обстрелами в октябре и в начале ноября 2024: новые вызовы и тенденции

На кінець жовтня-початок листопада 2024 року безпекова ситуація на Херсонщині залишалася вкрай напруженою. Окремі райони залишаються зонами активних бойових дій, що безпосередньо впливає на життя місцевих жителів. На правобережжі Херсонщини обстріли мали катастрофічні наслідки: російські війська завдавали ударів по житлових будинках, інфраструктурі та цивільних об'єктах, використовуючи артилерію, міномети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок цих атак пошкоджено десятки будівель, включаючи багатоповерхівки, приватні будинки, дитячі садки та об'єкти критичної інфраструктури. Загинули та отримали поранення мирні жителі, що ще більше ускладнює гуманітарну ситуацію в регіоні.

Щодня бойові дії приносять нові жертви та руйнування. Статистика говорить сама за себе: у жовтні Херсонщина зазнала 2,553 атаки, що включали 11,938 снарядів, випущених по мирним мешканцям, і щонайменше 13 авіаударів. Також у жовтні Херсонська область зазнала 2,650 дронових атак. 1 листопада росіяни атакували обласний центр двома балістичними ракетами, унаслідок чого постраждало двоє мирних жителів і було пошкоджено промислову інфраструктуру.

Херсонщина: щоденні виклики під обстрілами

Ризики для місцевого населення лишаються стабільно високими. За останні три місяці кількість умисних атак проти місцевого населення та гуманітарних співробітників з використанням дронів значно зросла, що призвело до катастрофічних наслідків. Такі дії з боку армії РФ суттєво обмежують можливості проводити гуманітарні операції. За цей період Херсонський та Бериславський райони сотні разів потрапляли під обстріли з різних видів озброєння.

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Жовтень Херсонська міська громада 227 Херсонський район 574 Бериславський район 332

На початок листопада десятки тисяч мирних жителів продовжують жити під загрозою на правобережній частині Херсонської області. У Херсонському та Бериславському районах мешкає майже 167 тисяч осіб, серед яких чимало вразливих категорій: майже 13 тисяч дітей, 68 тисяч літніх людей та понад 10 тисяч осіб з інвалідністю. Ситуацію значно ускладнює велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які становлять майже 19% населення регіону. У порівнянні з початком вересня кількість населення в середньому зменшилась на 1%.

Кількість населення станом на початок місяця Всього населення Діти Люди похилого віку Особи з інвалідністю ВПО Жовтень 167,949 13,533 70,977 10,071 31,569 Листопад 166,754 12,978 68,524 10,124 31,405

Однією з причин для евакуації є постійні перебої зі світлом через російські атаки на лінії електропередач і трансформаторні підстанції та наближення зими. Як і раніше обовʼязкова евакуація поширюється на 50 населених пунктів Херсонщини, проте не є примусовою. Вони розташовані вздовж річки Дніпро і російські війська постійно їх атакують, тож перебувати там вкрай небезпечно.

Станом на початок листопада залишається високий рівень загрози у низці громад, що входять до так званої "червоної зони". Це Херсонська, Білозерська, Станіславська, Чорнобаївська, Дар'ївська, Тягинська, Бериславська, Новорайська, Милівська, Новоолександрівська та Нововоронцовська громади. У цих населених пунктах проживає близько 140 тисячі осіб.

"Виживання" під атаками дронів

У жовтні в Херсонській громаді загинуло 25 людей і 149 отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських військ (за іншими даними – 170 осіб). Кількість загиблих у жовтні майже у 4 рази перевищує вересневі показники. За перші тижні листопада у Херсоні поранена 21 людина, ще 4 – загинуло.

Порівняно з попередніми місяцями, коли у Херсоні найчастіше атакували прибережні райони, дрони залітають і у віддалені від річки Дніпро квартали.

1 жовтня внаслідок обстрілу торгівельних точок у центрі Херсона загинуло 6 людей та 6 отримали уламкові поранення. Цей смертельний російський удар засудив Координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Маттіас Шмале і підкреслив необхідність захисту мирних жителів, які опинилися в зоні війни.

"В черговий раз внаслідок незрозумілого нападу російських збройних сил загинули та отримали поранення мирні жителі, цього разу на початку робочого дня на людному ринку в місті Херсон, на півдні України", – йдеться в заяві Маттіаса Шмале.

У Херсоні є місцеві мешканці, які по декілька раз потрапляли під атаки БПЛА. "Жительку Херсона Анастасію Павленко двічі атакували дрони російської армії. Вперше їй вдалось сховатись за кілька секунд до скидання вибухівки, вдруге – снаряд вибухнув у неї під ногами. Попереду у жінки три операції, під час яких лікарі дістануть з тіла уламки", – йдеться у матеріалі Суспільне Херсон.

Загрозливі тенденції

Громадський транспорт – мішень для дронів

За перші тижні листопада щонайменше двічі громадський транспорт ставав мішенню для російських військ. За вересень-жовтень зафіксовано 12 атак із застосуванням БПЛА проти маршрутних автобусів та тролейбусів у Херсоні. Обстріли змусили скоротити три маршрути громадського транспорту в обласному центрі. Регулярних атак зазнають контактні мережі, через що низка тролейбусних маршрутів періодично не працює.

Також у жовтні через збільшення випадків дистанційного мінування на правобережжі Херсонщини автобус із села Широка Балка Станіславської громади до Миколаєва більше не працює. Тепер громадянам необхідно самостійно діставатися до села Станіслав, аби потрапити на автобус до Миколаєва. Дорога від Олександрівки до Софіївки всіяна "пелюстками" і цвяхами, що ускладнює пересування. Жителі чотирьох сіл Станіславської громади, розташованої на березі Дніпровського лиману, не можуть вільно пересуватись автошляхом до Миколаєва та степовими дорогами.

З 4 листопада тимчасово припинив роботу автобусний маршрут Олександрівка — Херсон. Причина такого рішення пов'язана з регулярними російськими обстрілами та атаками з БпЛА.

"Полювання" на цивільні авто

Автомобілі місцевих мешканців у береговій зоні постійно потрапляють під атаки бойових дронів. У жовтні під атаку дрона потрапив цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки, де травми, несумісні з життям, дістали двоє жінок, 72 та 56 років, а також поранення отримали 72-річний чоловік та 63-річна жінка. 25 жовтня в автомобілі, на який росіяни скинули вибухівку, постраждала мати з дитиною. У 35-річної жінки й 11-річного хлопчика діагностували вибухові травми та уламкові поранення.

Лікарі під прицілом

У жовтні щонайменше 15 лікарів постраждали під час виконання своїх обов’язків, один з них загинув. Шість автомобілів швидкої допомоги були пошкоджені внаслідок ударів БПЛА. 9 жовтня війська РФ обстріляли артилерією геріатричний центр у Степанівці, поранивши двох медпрацівників. За перші два тижні листопада зафіксовано 3 атаки по каретам швидкої допомоги.

Міни – підступні вбивці

Російські війська використовують безпілотні літальні апарати для дистанційного мінування прибережної зони Херсонщини. Нова тактика мінування "пелюстками" на правобережжі ускладнює виявлення мін, навіть за допомогою металошукачів. "Пелюстки" скидають на дороги, тротуари та парки прибережних населених пунктів. У Херсоні в місцевих парках встановили таблички з попередженнями про небезпеку дистанційного мінування. Залишкові мінні поля також ускладнюють забезпечення життєдіяльності правобережжя Херсонщини. На початок листопада лише 60,6% територій було розміновано, що на 3,2% більше, ніж у попередньому місяці.

Загрози для гуманітарних працівників та волонтерів

Станом на жовтень 2024 року Правобережна частина Херсонської області залишається в центрі уваги для гуманітарних операцій, зокрема через свою уразливість до безпекових загроз та ризиків. Проте самі працівники гуманітарних організацій та волонтери є серед пріоритетних мішеней з боку російської сторони.

14 жовтня обстріл пошкодив офіс Українського Червоного Хреста у Херсоні, вибивши шибки та пошкодивши віконні рами і три автівки. На щастя, під час атаки у приміщенні нікого не було, тому співробітники і волонтери не постраждали. 26 жовтня черговий нічний обстріл Білозерки пошкодив приміщення Українського Червоного Хреста, зруйнувавши двері, дах і пожежний щит.

Дитяче населення

З початку року прокуратура Херсонської області зафіксувала 862 злочини проти дітей. Серед них — травмування 177 та загибель 40 неповнолітніх. Також було зафіксовано 2 злочини проти статевої свободи та недоторканості, 25 випадків викрадення та незаконного позбавлення волі, а також незаконне переміщення (депортація) 730 неповнолітніх осіб. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 217 дітей із Херсонської області.

Життя перемагає. Упродовж двох тижнів листопада у пологовому будинку Херсона з’явилися на світ 14 дітей. У жовтні в пологових будинках Херсона народилося десятеро малюків — вісім хлопчиків і дві дівчинки. Це на чотири дитини менше, ніж у вересні, коли народилися 14 малюків: шість хлопчиків та вісім дівчаток. Протягом серпня на світ з’явилися 15 нових херсонців — дев'ять хлопчиків і шість дівчаток.

Зима – новий виклик

Херсонщина майже готова до опалювального сезону. Наразі більшість котелень у Херсоні готові до роботи. Проте російські війська не припиняють спроб залишити Херсон без теплопостачання – безперервно обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Так, внаслідок атаки у середині жовтня у прибережній зоні пошкоджено труби теплопостачання, які вже пройшли гідравлічні випробування.

Замість висновку

Ситуація з безпекою в найближчій перспективі, ймовірно, залишиться на тому ж рівні насильства. Спостерігається чітка тенденція до збільшення артилерійських обстрілів та атак з БПЛА у прибережних населених пунктах, особливо по інфраструктурним об’єктам. Зважаючи на настання холодів, гуманітарна криза тільки поглиблюється.

Тарас Букрєєв, фахівець з реагування на надзвичайні ситуації ГО "Південна стратегія розвитку"

Моніторинг підготовлено в рамках Проєкту із надання доступу до води, санітарії та гігієни у звільнених громадах Херсонщини, який реалізується ГО "Південна стратегія розвитку" спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки уряду Японії.

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