Военные суды = Правосудие для военных

На одинадцятому році війни все більше обговорюється доцільність відновлення в Україні військових судів. Днями про це написав генерал армії Віктор Муженко, який у 2014-2019 роках був Начальником Генштабу – Головнокомандувачем ЗСУ. Більше того, окрім теми військових судів, він піднімає тему військової адвокатури і нагадує всім, що на цьому він наголошував ще 2017 року.

І ті адвокати, які пішли на фронт захищати Україну, підтримують таку ініціативу.

Поширення адвоката Іллі Костіна допису Муженка Знімок екрана

Взагалі, більшість з тих військовослужбовців з якими мені довелося спілкуватися останніми роками, вважають, що в умовах війни та ще тривалий час після її завершення альтернативи військовим судам не існує. Про це висловився і генерал Назаров, який мав свій досвід перебування на лаві підсудних поки його не виправдав Верховний Суд.

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Тезу про доцільність відновлення в Україні військових судів можна обґрунтувати судовою статистикою. Хоча всі й так розуміють, що суспільство гостро реагує на питання мобілізації, корупції, недоліки в організації роботи органів військового управління, порушення прав військовослужбовців, СЗЧ, масові порушення законів і звичаїв війни з боку російських загарбників. Суспільство жадає справедливого миру, закінчення війни, Перемоги і справедливості для тих, хто захищає Батьківщину.

Про що ж говорять цифри?

Дані свідчать про те, що у правовому полі України суттєво збільшилася кількість нормативно-правових актів, які стосуються військових, а суди розглядають десятки тисяч військових судових справ

Президентом України, Урядом, Верховною Радою України, державними органами з лютого 2022 року до сьогодні ухвалено близько 280 тисяч нормативно-правових актів, які стосуються військовослужбовців, призову на службу цивільних осіб, військового майна, органів військового управління.

За два останні роки до адміністративної відповідальності було притягнуто понад 200 тисяч військовослужбовців.

До кримінальної відповідальності за час повномасштабної війни притягнуто близько 20 тисяч військовослужбовців і наразі розслідується ще близько 100 тисяч таких кримінальних справ.

Зареєстровано більше 140 тисяч воєнних злочинів вчинених росіянами в Україні.

Сотні тисяч звернень до адвокатів з приводу оформлення відстрочки від служби, звільнення та призову, лікування, ВЛК, звернень до суду для отримання грошового забезпечення. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, лише за 2024 рік суди ухвалили більше 70 тисяч процесуальних рішень у справах за участю ТЦК.

Ці цифри показують, що в загальних судах виникла специфічна категорія справ, вирішення яких потребує спеціальних знань у військовому праві, а також досвіду життя і діяльності в умовах військової організації. Такий досвід і знання повинні забезпечити кваліфіковане і справедливе вирішення справ військових. У зв’язку із суттєвим збільшенням проваджень у справах про військові злочини, Вища рада правосуддя (основний конституційний орган суддівського врядування) підтримує доцільність впровадження в Україні військової юстиції.

Щоб правильно, кваліфіковано тлумачити норми права, що діють у Збройних Силах, визначати критерії відповідальності за їхнє порушення, забезпечити права і свободи, соціальний захист мільйона військовослужбовців та сотень тисяч ветеранів війни, має діяти спеціалізована державна структура. Спеціалізований державний юридичний орган, який відповідно до Конституції України повинен захищати права і свободи людини і громадянина (стаття 55 Конституції України). Таким органом може і повинен стати військовий суд. На цьому наголошує і секретаріат Ради національної безпеки і оборони України.

Такої ж позиції притримується і Міністерство оборони України.

Історичний досвід і досвід країн НАТО переконує, що в Україні три ланки судів військового правосуддя (кілька окружних військових судів, Військовий апеляційний суд та військова Палата Верховного Суду) можуть органічно вписатися в структуру судів загальної юрисдикції та систему органів державного управління України.

Військові суди здатні забезпечити належний судовий контроль за діяльністю ТЦК, органів військового управління, правоохоронних органів на передньому краї війни, в умовах бойових дій та дотримання належного рівня секретності і військової таємниці.

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні працює 4 988 суддів, що становить лише 70% від необхідної кількості (6 631 посада). Таким чином, 29,6% суддівських посад залишаються вакантними, що ускладнює швидке і якісне здійснення правосуддя у діючих судах. При цьому щороку судді загальних судів вирішують 3-4 мільйони справ усіх категорій.

Загалом, за статистикою: близько 7-8% чоловіків в Україні непридатні до військової служби, а понад 20% — обмежено придатні. У той же час, понад 50% суддів в Україні є жінками. Кожен може зробити свій висновок скільки суддів служили у військах.

Відсутність у більшості суддів загальної юрисдикції досвіду військової служби призводить до недостатнього розуміння специфіки військових правовідносин, військових статутів та умов служби. В умовах шаленого судового навантаження на діючих суддів, може страждати якість розгляду військових судових справ, адже ці справи часто пов’язані зі складними питаннями військового права, статутними обов’язками, бойовими умовами та морально-психологічними викликами, характерними для воєнного стану і бойових дій. Загальні суди, не маючи достатнього часу для вивчення особливостей військових правовідносин, відповідного досвіду або ж знань про такі особливості, можуть неправильно витлумачити ці аспекти, що буде мати свої наслідки для людей і для боєздатності держави.

Разом з тим в Україні вже сформувався кадровий резерв із юристів, які мають військовий і бойовий досвід. Більше 50 суддів, кілька сотень працівників апаратів судів, адвокати, вчені-правники, прокурори тепер беруть участь у бойових діях. Вони цілком могли б збагатити правосуддя знаннями військового права і військовим досвідом для кваліфікованого і справедливого вирішення військових судових справ.

Олег Ткачук, суддя Великої Палати Верховного Суду

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