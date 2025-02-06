К 33-й годовщине установления украино-азербайджанских дипломатических отношений

6 лютого 2025 року ми відзначаємо 33-ю річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджанською Республікою. Це важлива дата, яка символізує дружбу, взаємопідтримку та стратегічне партнерство між нашими країнами. Протягом трьох десятиліть ми зміцнювали зв’язки в політичній, економічній, гуманітарній та культурній сферах, будуючи міцні основи для подальшого співробітництва.

Наші дипломатичні відносини мають глибоке історичне коріння. Ще у 1918 році між Українською Державою та Азербайджанською Демократичною Республікою були встановлені офіційні дипломатичні контакти, що заклали міцний фундамент для сучасного партнерства. Ця історична спадщина є важливим свідченням тривалих дружніх зв’язків між нашими народами.

З перших днів незалежності України та Азербайджану наші народи завжди підтримували одне одного. На Алеї шахідів в центрі Баку похований, серед інших Героїв, українських пілот Віктор Серьогін, який загинув 28 січня 1992 року, керуючи гелікоптером у небі Карабаху, а на стіні Посольства України в Азербайджанський Республіці портрети тих азербайджанців, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Ми вклоняємось подвигу наших Героїв, разом долаємо виклики, спільно працюємо над розбудовою майбутнього та спираємося на принципи взаємної поваги, суверенітету та територіальної цілісності. Наші країни послідовно підтримують територіальну цілісність та суверенітет одна одної, відстоюючи фундаментальні принципи міжнародного права.

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Азербайджан є для України надійним партнером у сфері торгівлі та енергетики. Оборот товарів і послуг між нашими державами після значного падіння в 2022 році відновлюється та поступово зростає, а стратегічні інфраструктурні проекти, такі як розвиток транспортного коридору, відкривають нові можливості для бізнесу та регіональної співпраці.

Не менш важливими є й гуманітарні зв’язки. Учора 5 лютого 2025 року Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення чергової допомоги в енергетичному обладнанні для енергосистеми України. Ми щиро вдячні, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну Азербайджан підтримує, надає нам гуманітарну допомогу та сприяння в розмінуванні територій. Ми це дуже цінуємо і ніколи не забудемо.

Освітній та культурний обмін між нашими країнами за усі роки став надійним мостом, який сприяє зміцненню взаєморозуміння між народами, а спільні проєкти в сфері науки, мистецтва, спорту та молодіжних ініціатив допомагають зберігати та примножувати історичні традиції нашого партнерства.

В цей знаменний день хочу висловити щиру вдячність нашим азербайджанським друзям та партнерам за їхню підтримку та співпрацю. Вірю, що взаємна довіра, спільні зусилля та прагнення до справедливого миру й розвитку дозволять нам ще більше поглибити наші відносини та досягти нових висот.

З найкращими побажаннями миру, процвітання та добробуту нашим народам!

Юрій Гусєв, посол України в Азербайджанській Республіці

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